Le PDG de Tesla, Elon Musk, critique la Californie, quitte l'État et s'installe au Texas, Estimant que la Californie prend les innovateurs pour acquis 4PARTAGES 3 0 Elon Musk, le PDG de Tesla et de SpaceX, est l'un des entrepreneurs les plus en vue actuellement de la Silicon Valley, avec une fortune personnelle estimée à plus de 125 milliards de dollars et qui croît rapidement. Mais depuis quelques jours, Elon Musk n'est plus un Californien, car l'intéressé a déménagé au Texas, estimant que la Californie était devenue un État trop sûr de lui avec des conditions de vie très difficiles à la fois pour les habitants et les innovateurs. Le Texas s'illustre de plus en plus comme une zone favorable aux affaires, attirant dernièrement une vague de PDG et d'entreprises.



Elon Musk crie ras-le-bol et quitte la Californie pour s'installer au Texas



Le sommet du conseil des PDG du Wall Street Journal (The Wall Street Journal CEO Council summit) s'est tenu en début de semaine et a regroupé plusieurs PDG de la Silicon Valley qui ont partagé leurs intentions et leurs visions pour les années à venir. Elon Musk, l'un des invités de marque de l'événement, a profité de l'occasion pour donner ses impressions du climat des affaires dans la Silicon Valley et les conditions de travail de la population active. Sans détour, Musk a déclaré mardi que si SpaceX et Tesla maintiennent encore des opérations importantes en Californie, il s'est personnellement installé au Texas.



Mais ce n'est pas tout, Musk a aussi lâché quelques piques sur la Californie, l'État qui abrite le siège social de ses deux entreprises. Alors, pour quelles raisons Musk déménage-t-il au Texas et en fustigeant au passage la Californie ? Dans une interview accordée au Wall Street Journal mardi, Musk a d'abord déclaré que ce déménagement était logique, dans le contexte des plans en cours pour une nouvelle usine Tesla dans la région d'Austin. « Les deux choses les plus importantes que j'ai lancées en ce moment sont le développement de Starship dans le sud du Texas et ensuite la grande nouvelle usine américaine pour Tesla », a expliqué Musk.



Ensuite, il a déclaré que la façon dont la Californie traite ses entreprises est également une raison qui sous-tend ce déménagement. « Si une équipe gagne depuis trop longtemps, elle a tendance à être un peu complaisante, un peu habilitée et ensuite elle ne gagne plus le championnat. La Californie gagne depuis trop longtemps », a déclaré Musk à propos de la Californie, en répétant une analogie qu'il a déjà utilisée à maintes reprises pour exprimer son mécontentement face à l'environnement réglementaire californien.





En effet, le déplacement de Musk loin de la Californie semblait être en cours depuis un certain temps. En mai dernier, Musk



Il a rencontré les mêmes désagréments avec les autorités allemandes à Brandebourg cette semaine. À propos de ces incidents, Musk a déclaré qu'il considérait que le gouvernement comme un "monopole qui ne peut pas faire faillite". Il a également déclaré que "les réglementations sont immortelles" et que le gouvernement devrait penser davantage à les supprimer qu'à établir de nouvelles règles. Il a fait savoir au Wall Street Journal que ce que le gouvernement devrait faire pour les entreprises est « juste se mettre à l'écart », car, selon lui, le gouvernement fait fuir les entreprises, en particulier la Californie.



« Tout d'abord, Tesla et SpaceX ont manifestement des activités massives en Californie. En fait, il est bien de noter que Tesla est la dernière entreprise automobile qui fabrique encore des voitures en Californie. SpaceX est la dernière entreprise aérospatiale qui fabrique encore beaucoup en Californie », a-t-il déclaré. « Donc, il y avait plus d'une douzaine d'usines automobiles en Californie. Et la Californie était le centre de la fabrication aérospatiale. Mes entreprises sont les deux dernières qui restent. C'est un point très important à souligner ».



En outre, Musk a déclaré que la Californie considérait les innovateurs comme acquis avec des réglementations strictes qui freinent les possibilités de croissance et a suggéré que la Silicon Valley pourrait perdre de son importance dans le monde de la technologie. « Vous avez une forêt de séquoias et les petits arbres ne peuvent pas pousser. La Californie gagne depuis longtemps, et je pense qu'ils prennent cela pour acquis. Je pense que nous verrons une certaine réduction de l'influence de la Silicon Valley », a-t-il déclaré au Wall Street Journal.



Le sénateur républicain Ted Cruz, qui représente le Texas, a accueilli le PDG de Tesla dans un tweet : « Le Texas aime les emplois & nous sommes très heureux de vous avoir comme Texan », a-t-il déclaré. Dans ces déclarations, Musk a également fait allusion au mécontentement croissant dans la Silicon Valley, avec le coût élevé de la vie dans la région, la mauvaise qualité des logements et les niveaux élevés de criminalité.



Elon Musk n'est qu'un parmi plusieurs PDG et entreprises qui tournent dos à la Californie



La Californie et le Texas, deux puissances économiques américaines, l'une dirigée par les démocrates et l'autre par les républicains, avec des populations respectives de 40 millions et 29 millions d'habitants, sont à bien des égards des frénésies naturelles. C'est une rivalité faite de In-N-Out contre Whataburger, de Disneyland contre la State Fair du Texas, de tacos contre, eh bien, d'autres tacos. Mais comme c'est le cas dans de nombreux matchs entre le numéro 1 et le numéro 2, l'animosité a souvent été unilatérale, le Texas, l'outsider rusé, jouant le rôle de provocateur.



La nouvelle de Musk, qui a annoncé son déménagement mardi, dans un snobisme à l'égard de la Californie et de son solide environnement réglementaire, a ajouté du carburant à la rivalité de longue date entre les deux États les plus peuplés du pays. La Californie, avec ses coûts de logement élevés, ses incendies de forêt et ses réglementations commerciales strictes, perd des résidents au profit d'autres États, le Texas étant la destination la plus populaire. Selon les chiffres du recensement, sur plus de 653 000 personnes qui ont quitté la Californie l'année dernière, environ 82 000 sont allées au Texas, plus que dans tout autre État.





Cette décision d'Elon Musk s'inscrit en effet dans le cadre d'un exode technologique plus large de la Silicon Valley, de nombreux cadres et investisseurs en capital-risque s'installant au Texas. Cela pourrait également permettre à Musk d'économiser des milliards de dollars en impôts. Le salaire du PDG, approuvé par le conseil d'administration et les actionnaires de Tesla en 2018, signifie qu'il recevra des actions importantes en fonction de l'augmentation de la capitalisation boursière de Tesla et qu'il atteindra ses objectifs financiers.



En fait, Le Texas ne perçoit pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques, alors que la Californie a l'un des taux d'imposition les plus élevés des États-Unis. Le mois dernier, la valeur nette de Musk a fait un bond de 7,2 milliards de dollars pour atteindre 128 milliards de dollars, après l'envolée des actions de Tesla. Seul le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, est plus riche, selon l'indice des milliardaires de Bloomberg. Mais Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, ne partage pas les soucis financiers qui ont poussé beaucoup de gens à quitter la Californie. À bien des égards, son déménagement est symbolique.



En outre, la semaine dernière, l'entreprise technologique Hewlett Packard Enterprise, une spin-off de Hewlett-Packard, à qui l'on attribue la création de la Silicon Valley, a déclaré ce mois-ci qu'elle transférerait son siège de San Jose, en Californie, à Spring, au Texas, près de Houston. Par ailleurs, la société de services financiers Charles Schwab a annoncé l'année dernière un déménagement de San Francisco vers la banlieue de Dallas-Fort Worth. De son côté, Apple, dont le siège social est à Cupertino, en Californie, a annoncé en 2018 qu'elle allait construire un campus d'un milliard de dollars à Austin.



Palantir Technologies, une entreprise de premier plan de services et d'édition logicielle spécialisée dans l'analyse et la science des données, a déménagé son siège social de la Silicon Valley à Denver, Colorado, cette année.



