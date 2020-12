Samsung prévoit de se débarrasser des adaptateurs secteur du Galaxy S21 trois mois seulement après s'être moqué d'Apple Pour avoir retiré le chargeur et les écouteurs de la boîte de ses iPhone 12 0PARTAGES 4 0 Apple



Les Galaxy S21 suppriment le chargeur et la prise casque comme l'iPhone 12



La prochaine génération des Galaxy de Samsung, la série Galaxy S21, est prévue dans un mois environ, et avec ce lancement officiel qui approche à grands pas, les rendus de l'appareil ont commencé à fuir de plus en plus vite. Les informations sur l'appareil ont fait l'objet de nombreuses fuites déjà, dont le design de l'appareil, ses spécifications et le contenu de la boîte dans laquelle il sera livré. Mais mieux encore, le prochain téléphone de Samsung a fait l'objet d'une certification par l'Anatel, l'agence nationale brésilienne des télécommunications, qui a révélé quelques détails importants.



Comme le rapporte le site brésilien Tecnoblog, les nouveaux Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra viennent d'être approuvés par l'Anatel au Brésil, qui est l'agence équivalente de la FCC aux États-Unis. Les nouveaux appareils portent les noms de code SM-G991B/DS, SM-G996B/DS et SM-G998B/DS, respectivement. Bien que la documentation déposée auprès de l'Anatel ne révèle pas beaucoup de détails sur les futurs smartphones Galaxy, elle révèle un changement notable dans la gamme des téléphones Samsung pour l'année prochaine.





Selon les documents reçus par l'Anatel, les trois nouveaux modèles Galaxy S21 n'auront pas de chargeur inclus dans la boîte. Les écouteurs ne seront pas non plus inclus. C'est une rumeur qui circulait déjà en raison des fuites qui ont eu lieu à propos du téléphone. Si cela s'avère exact, Samsung rejoindrait Apple comme le second fabricant de smartphones à décider d'abandonner les adaptateurs secteurs. Apple a évoqué des raisons environnementales pour expliquer ce changement dans la boîte de l'iPhone 12, mais les documents fournis par Samsung à l'Anatel n'indiquent pas pourquoi le Sud-Coréen a fait ce choix lui aussi.



L'autre chose, il est ironique de voir que Samsung s'est moqué d'Apple en octobre, mais qu'elle fait la même chose par la suite. Cela dit, ce ne sera pas la première que le fabricant des smartphones Galaxy copie le fabricant de l'iPhone. Il y a quelques années, la société sud-coréenne a fait des blagues sur le fait qu'Apple supprimerait la prise casque de l'iPhone en 2017, puis le Galaxy Note 10 a été introduit en 2019 sans la prise casque, tout comme l'iPhone. Toutefois, malgré ce changement, les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra ont été approuvés par l'Anatel et sont prêts à être lancés au Brésil.



Apple pourrait être obligé de fournir un chargeur sur chaque iPhone 12 vendu



Quand Apple a annoncé lors de la keynote en octobre que l'iPhone 12 serait livré sans chargeur dans la boîte, cela n'a pas surpris grand monde. Les rumeurs persistaient depuis des mois et le projet d'Apple de retirer le chargeur et les écouteurs de la boîte de l'iPhone permettrait à la société d'économiser une tonne d'émissions liées au transport maritime et, espérons-le, de réduire également les déchets électroniques. Il s'avère qu'il permettra en fait d'économiser 2 millions de tonnes de carbone chaque année, ce qui équivaut à retirer 450 000 voitures de la circulation.



Ces deux millions de tonnes d'émissions représentent près de 8 % des 25,1 millions de tonnes de l'empreinte carbone annuelle d'Apple, dont 76 % proviennent de la fabrication des produits. En effet, au fil des années, Apple a "sérieusement" réduit son empreinte carbone en diminuant la taille de ses boîtes d'iPhone. La boîte de l'iPhone 12 continuera à être équipée du câble de chargement USB-C vers Lightning, mais les écouteurs et l'adaptateur secteur EarPod ne le seront pas. Ces accessoires ne seront désormais vendus que séparément.





Pourtant, après l'annonce et le lancement de l'iPhone 12 dans les magasins, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'Apple a peut-être un peu raté le coche avec sa décision de retirer les chargeurs de l'emballage de l'iPhone, et que de nombreux clients, à juste titre, seront profondément frustrés et confus par la situation. Les autorités brésiliennes



L'agence publique Procon-SP a contacté Apple en octobre et a demandé à la société d'expliquer pourquoi elle ne fournissait plus d'accessoires de chargement avec ses nouveaux iPhone. Apple a répondu en vantant les avantages environnementaux de ne plus fournir d'adaptateur électrique avec les iPhone, en faisant remarquer que de nombreux utilisateurs ont déjà des chargeurs de rechange, et que cette décision permet de réduire les émissions de carbone et d'éviter l'extraction et l'utilisation d'éléments de terres rares.



Mais, dans un communiqué de presse la semaine dernière, Procon-SP a déclaré qu’Apple n'a pas donné d'arguments « valables » qui défendent les consommateurs. Parmi les arguments de l'entreprise, il n'y a rien de nouveau à part ce qui a été dit le jour de sa présentation, où l'avantage d'aider l'environnement en réduisant les émissions de carbone est exposé. De plus, l'agence a déclaré qu'Apple n'avait pas suffisamment démontré les avantages environnementaux du retrait du chargeur de la boîte, et n'avait pas précisé dans les documents marketing que celui-ci n'était plus inclus.



En gros, les autorités brésiliennes envisagent de forcer Apple à vendre des iPhone avec chargeur inclus dans le pays. Si cela se produit, Samsung pourrait également être obligé de garder le chargeur dans la boîte de ses smartphones au Brésil. Et peut-être que d'autres pays feront de même.



Quelques autres spécifications révélées par les documents fournis à l'Anatel



Samsung annoncera ses nouveaux téléphones en janvier 2021 avec des améliorations de l'affichage, de l'appareil photo et du processeur par rapport à la gamme S20, y compris la prise en charge du stylet S Pen. En premier, les documents de certification énumèrent des usines en Corée du Sud, au Vietnam, à Campinas (SP) et à Manaus, indiquant que ces téléphones portables seront produits localement, comme c'est habituellement le cas pour la plupart des smartphones de Samsung. Ensuite, les batteries des nouveaux téléphones ont été divulguées par l'Anatel avec les capacités suivantes :



4 000 mAh pour le S21 (EB-BG991ABY) ;

4 800 mAh pour le S21 Plus (EB-BG996ABY) ;

5 000 mAh pour le S21 Ultra (EB-BG998ABY).

Tous ces smartphones devraient être compatibles avec la 5G. En outre, Samsung pariera sur la technologie UWB (ultra large bande), qui sera présente sur le S21+ et le S21 Ultra (le S21 standard est laissé de côté). L'entreprise indique que cela peut être utilisé, par exemple, « pour déverrouiller la porte de votre maison dès que vous vous en approchez ». Selon le site Tecnoblog, les noms Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra n'ont pas encore été confirmés : Samsung pourrait adopter la nomenclature S30, S30+ et S30 Ultra, ou une autre variante.



Les trois nouveaux téléphones portables devraient être équipés de processeurs Exynos 2100 ou Snapdragon 888, selon les pays. En outre, la rumeur veut que les S21 et S21+ soient équipés d'un appareil photo principal de 12 mégapixels, d'un appareil photo ultra-large et d'un téléobjectif. Le Galaxy S21 Ultra serait doté d'un capteur principal de 108 mégapixels, d'un objectif ultra-large de 12 mégapixels, en plus de deux capteurs de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et 10x. Les Galaxy S21 et S21+ devraient également se ressembler sur un autre point.



Les deux téléphones devraient avoir un écran plat avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, en ne changeant que la taille ; 6,2 et 6,7 pouces, respectivement. Pendant ce temps, la variante Ultra conserverait l'affichage à bord incurvé de ses prédécesseurs : il faut s'attendre à ce qu'elle embarque un écran de 6,8 pouces avec une résolution WQHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le S21 Ultra présente une autre différence : il sera le seul des nouveaux smartphones Galaxy à être équipé d'un support pour le stylet S Pen.



Source : Tecnoblog



Et vous ?



Quel est votre avis sur le sujet ?

Selon vous, les raisons évoquées par Apple sont-elles suffisantes ?

Pensez-vous qu'il s'agisse d'une façon pour Apple et Samsung de gagner plus d'argent ?



Voir aussi



Apple pourrait être obligé d'inclure un chargeur avec chaque iPhone vendu au Brésil, pour ne pas avoir démontré les « avantages environnementaux » de sa décision



L'iPhone 12 sera le premier smartphone d'Apple compatible à la technologie 5G. Apple présente quatre dispositifs pour un prix d'entrée de 809 € et retire du coffret le chargeur, évoquant l'écologie



