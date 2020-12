Le régulateur allemand de la concurrence examine la décision de Facebook qui oblige les propriétaires de casques Oculus à disposer d'un compte Facebook pour pouvoir profiter de leur appareil 4PARTAGES 3 0 En août, Oculus a annoncé des mises à jour sur la façon dont les gens se connectent à ses appareils tout en conservant leur profil VR :

À partir d'octobre 2020 :

Toute personne utilisant un appareil Oculus pour la première fois devra se connecter avec un compte Facebook. Si vous êtes un utilisateur existant et que vous possédez déjà un compte Oculus, vous aurez la possibilité de vous connecter avec Facebook et de fusionner vos comptes Oculus et Facebook. Si vous êtes un utilisateur existant et que vous choisissez de ne pas fusionner vos comptes, vous pouvez continuer à utiliser votre compte Oculus pendant deux ans.

À partir de janvier 2023 :

Nous mettrons fin au support des comptes Oculus. Si vous choisissez de ne pas fusionner vos comptes à ce moment-là, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil, mais toutes les fonctionnalités nécessiteront un compte Facebook. Nous prendrons des mesures pour vous permettre de continuer à utiliser le contenu que vous avez acheté, même si certains jeux et applications peuvent ne plus fonctionner. Cela peut être dû au fait qu'ils nécessitent un compte Facebook ou au fait qu'un développeur a choisi de ne plus prendre en charge l'application ou le jeu que vous avez acheté.



Oculus a prévenu :



« Après le 1er janvier 2023, nous mettrons fin au support des comptes Oculus. Si vous choisissez de ne pas fusionner vos comptes à ce moment-là, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil, mais toutes les fonctionnalités nécessiteront un compte Facebook. Nous prendrons des mesures pour vous permettre de continuer à utiliser le contenu que vous avez acheté, bien que nous nous attendions à ce que certains jeux et applications ne fonctionnent plus. Cela peut être dû au fait qu'ils incluent des fonctionnalités nécessitant un compte Facebook ou au fait qu'un développeur a choisi de ne plus prendre en charge l'application ou le jeu que vous avez acheté. Tous les futurs appareils Oculus inédits nécessiteront un compte Facebook, même si vous avez déjà un compte Oculus ».



Les utilisateurs d'Oculus, déjà furieux à cause du fait que Facebook les oblige à disposer d'un compte Facebook pour profiter de leurs casques Oculus, ont été avertis qu'ils pourraient perdre tous leurs achats Oculus et les informations de leur compte à l'avenir s'ils supprimaient leur profil sur le réseau social.



S'ils ne s'en tiennent pas à ces règles, les applications installées sur les casques pourraient ne plus fonctionner comme prévu : « Supprimer votre compte Facebook va également supprimer vos informations Oculus. Ceci inclut les applications que vous avez achetées et vos réalisations », pouvait-on lire sur une capture d'écran de ce que Facebook a déclaré par rapport aux nouvelles conditions générales d'utilisation d'Oculus.





Le régulateur allemand de la concurrence lance son enquête



Le régulateur antitrust allemand a lancé une enquête visant à déterminer si Facebook abuse de sa position lorsque le réseau social impose de disposer d'un compte Facebook pour pouvoir profiter de son casque Oculus.



« À l'avenir, l'utilisation des nouveaux casques Oculus va nécessiter que l'utilisateur dispose également d'un compte Facebook. Lier ainsi les produits de réalité virtuelle et le réseau social du groupe pourrait constituer un abus de position dominante de la part de Facebook », a déclaré jeudi le président du bureau fédéral des cartels, Andreas Mundt, dans un communiqué.



Notons que la situation a d'ailleurs déclenché des appels au jailbreak de l'Oculus Quest 2 (un moyen de libérer l'appareil des exigences du compte Facebook et d'autres restrictions logicielles) quelques jours après la sortie du casque.



Fin octobre, le premier jailbreak du casque semblait être opérationnel. En effet, à la même période, XRSI, une organisation à but non lucratif promouvant la confidentialité et la sécurité dans l'espace XR, a affirmé avoir vérifié une méthode de jailbreak Quest 2 qui permet un contrôle total de l'appareil et peut ignorer l'exigence de compte Facebook. Voici la déclaration complète de Kavya Pearlman, le fondateur de XRSI, via le blog du groupe, Ready Hacker 1 :



« Un chercheur de la communauté XR a obtenu un accès racine à Oculus Quest 2 et est capable de contourner la connexion Facebook. Les propres chercheurs de XRSI ont validé ce jailbreak et travaillent actuellement à recueillir des assurances pour protéger les personnes qui ont découvert ces méthodes de jailbreak. Nous avons également appris qu'il existe d'autres chercheurs qui ont obtenu un accès similaire et ne savent pas comment procéder sans politiques claires sur le droit de réparer. Si vous faites partie de ces chercheurs, nous vous invitons à nous contacter et à partager les détails de manière sécurisée ».





Sur le même billet, il est rappelé au propos du Droit à la réparation ceci : « Achèteriez-vous un appareil, sachant que si vous avez fait quelque chose pour mieux comprendre la fonctionnalité et enquêter sur ses défauts, il deviendra inutile ? Bien que des options existent pour réparer l'appareil, peut-être même par le biais du bricolage, les conditions du fabricant stipulent que vous n'êtes pas autorisé à le réparer, le casser ou le bricoler. Ce qui pourrait être pire, c'est si le fabricant avait le droit de vous mettre en prison ou de vous réprimander d'une autre manière pour avoir tenté de réparer votre propre appareil, quelle qu'en soit la raison. C'est la prémisse du "droit à la réparation", une législation du gouvernement américain qui vise à permettre aux consommateurs de réparer et de modifier leurs propres appareils électroniques grand public, alors que le fabricant de ces appareils exige que le consommateur n'utilise que les services proposés ».



Quelques jours après le lancement de l'Oculus Quest 2, Robert Long, un développeur WebXR chez Mozilla, a offert 10 000 $ de son propre argent à toute personne capable de libérer Quest 2 des services Facebook. Peu de temps après, le fondateur d'Oculus, Palmer Luckey, a promis d'égaler la générosité de Long, qui a gagné le soutien de quelques autres voix de la communauté.



Long a déclaré que « l’expertise juridique et de sécurité de XRSI a été cruciale pour faire avancer cet effort ». Il avait initialement prévu de lancer un financement participatif afin que la prime soit encore plus grande pour le jailbreak, mais il semble qu'il a été devancé sur le sujet. Néanmoins, il a affirmé qu'il a l'intention de tenir son offre et encourage les personnes qui ont offert un soutien correspondant : « Je suis toujours déterminé à verser ma prime et j'espère que les membres de la communauté le feront aussi lorsque nous aurons compris l'enjeu de la situation », a déclaré Long.



Source : Reuters



Et vous ?



Facebook abuse-t-il de sa position lorsqu'il exige que les utilisateurs de casques Oculus disposent d'un compte Facebook pour pouvoir en profiter ou cette affaire relève-t-elle d'un autre domaine que l'antitrust ?