Le retour des vols commerciaux du 737 Max se précise de plus en plus



L'administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis, pays d'origine des avions Boeing,



Le vol 737 MAX d'American Airlines de la semaine dernière était un trajet de 45 minutes de Dallas, au Texas, à Tulsa, dans l'Oklahoma. Il intervient quelques semaines avant le premier vol commercial de passagers prévu pour le 29 décembre, et fait partie d'un effort de relations publiques visant à dissiper toute inquiétude concernant l'avion. L'effort de Boeing et de la compagnie American Airlines devrait être soutenu par d'autres compagnies aériennes américaines et européennes. Ainsi, le vol commercial de ce mercredi de Gol Airlines s'inscrit certainement également dans ce mouvement de soutien à Boeing.





Avant ça, Gol Airlines a organisé un vol de démonstration à la fin de la semaine dernière, au cours duquel un groupe d'employés, de cadres et de membres de leurs familles ont pris place à bord de l'avion. Le vol commercial de mercredi a lieu deux semaines après que l'agence brésilienne de l'aviation, l'ANAC, se soit jointe à la FAA pour révoquer une ordonnance qui interdisait l'accès au Boeing 737 Max. Selon un rapport de Flightradar24, un service mondial de suivi des vols, le 737 Max de Gol Airlines a transporté mercredi 8 passagers sur un vol de Sao Paulo à Porto Alegre.



Cela dit, l'annonce de la compagnie elle-même ne précisait pas l'itinéraire du vol. Plusieurs passagers de l'aéroport Guarulhos de Sao Paulo ont été surpris d'apprendre qu'ils voyageaient sur un 737 Max, alors que cela était indiqué sur leur billet. D'autres étaient au courant. « J'avais un peu d'appréhension, mais mon mari est pilote, alors je lui ai demandé. Il m'a dit que c'était bien », a déclaré Lucelyn Jockyman, qui a envoyé un message à sa mère avant le décollage. « S'il arrive quelque chose, occupez-vous de mes chiens s'il vous plaît ! », a-t-elle plaisanté.



Selon la société de données aéronautiques Cirium, Gol Airlines, la plus grande compagnie aérienne du Brésil avec 36 millions de passagers par an, possède sept avions 737 Max. C'est la seule compagnie brésilienne qui possède ce modèle dans sa flotte. Cirium informe que Gol Airlines prévoit d'utiliser le 737 Max en service régulier dès le 18 décembre, avec plusieurs vols quotidiens entre Sao Paulo et d'autres grandes villes brésiliennes, mais les clients ne seront pas obligés de monter à bord de l'aéronef. « Les clients pourront échanger leurs billets s'ils ne veulent pas voyager sur un 737 Max », a déclaré un porte-parole de Gol à Associated Press dans un courriel.



Davantage de pays lèvent l'interdiction des vols commerciaux du Boeing 737 Max



L'avion phare de Boeing a été immobilisé au sol dans le monde entier en mars 2019, peu après le crash d'un 737 Max en Éthiopie. Un accident antérieur en Indonésie impliquant le modèle s'était produit en octobre 2018. Au total, 346 personnes sont mortes. Des audits publics et privés de l'avion ont révélé que le logiciel MCAS spécifique au 737 Max était en grande partie responsable des crashs, la majorité des pilotes ignorant même son existence. L'avionneur a été sommé de corriger le tir et cette année, Boeing a déclaré avoir mis à jour les systèmes de sécurité et les logiciels de l'avion.



La FAA est le premier régulateur à avoir levé l'interdiction de vol de l'avion en octobre. L'AESA, le régulateur de l'espace aérien de l'Union européenne,



À la suite de la levée de ces restrictions en Europe, aux États-Unis et au Canada, les vols commerciaux avec l'avion dans ces régions devraient reprendre bientôt, probablement à partir du 29 décembre avec American Airlines. Le régulateur de l'aviation brésilien a également levé ses restrictions sur le 737 Max en novembre, permettant à l'avion de reprendre ses vols dans le plus grand pays d'Amérique latine. D'autres petits pays devraient très prochainement emboîter le pas à ses grandes nations. Les compagnies aériennes qui testent déjà l'avion ont déclaré qu'il représente un élément important de leurs flottes.



« Le MAX est l'un des avions les plus performants de l'histoire de l'aviation et le seul à avoir subi un processus complet de recertification », a déclaré Paulo Kakinoff, directeur général de Gol Airlines, dans une déclaration en début de semaine.



Source : Associated Press



