Les ventes de processeurs AMD explosent avec le lancement de la série Ryzen 5000, laissant Intel dans la poussière, Selon les chiffres de vente du distributeur européen MindFactory 11PARTAGES 3 0 AMD vient de remporter une victoire paysagère sur le marché allemand avec le détaillant MindFactory. La ventilation des ventes de MindFactory, qui fournit des mises à jour mensuelles des statistiques de vente, montre qu'ils ont vendu 35 000 processeurs Ryzen 5000 et Ryzen 3000 (et une dispersion de puces de deuxième génération), alors qu'Intel n'a géré qu'un total d'un peu plus de 5 000 ventes au mois de novembre. Les chiffres détaillés ont été publiés par l'utilisateur de Reddit Ingebor, et montrent l'importance de la demande pour les processeurs Ryzen d'AMD par rapport aux offres d'Intel.



de la nouvelle génération de processeurs de l'équipementier américain AMD. Elle comprend quatre processeurs (Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X et Ryzen 5 5600X) qui supportent jusqu'à seize cœurs, et dont l'élément clé est la conception du cœur. En effet, les puces Ryzen 5000 sont les premières de la société à être équipées de l'architecture Zen 3 de nouvelle génération et représentent le plus grand saut pour les processeurs de bureau d'AMD à ce jour. Avec les performances de ses nouveaux processeurs, AMD ambitionne de devenir le leader dans la fourniture de processeurs pour les jeux vidéos.



Les ventes du Ryzen 5000 "Zen 3" et du Ryzen 3000 "Zen 2" ont explosées



À peine un mois après leur commercialisation, les processeurs Ryzen 5000 d'AMD ont aidé la société à atteindre de nouveaux sommets en matière de ventes de ses processeurs, du moins selon les derniers chiffres du détaillant européen MindFactory. À en croire les chiffres publiés par MindFactory, une fois de plus, en matière de vente, AMD s'est taillé la part du lion du marché des processeurs, avec une part de 84 % du nombre total d'unités transférées et de recettes (Intel se situant à 16 % dans les deux cas).





En effet, des graphiques permettent de voir que les AMD Ryzen 5000 "Zen 3" et Ryzen 3000 "Zen 2" franchissent le cap des 35 000 unités vendues alors qu'Intel a à peine franchi le cap des 5 000 unités vendues en novembre chez le plus grand distributeur allemand MindFactory. Cela représente 84 % de la part totale pour le nombre de CPU vendus en novembre, alors qu'Intel, qui a à peine vendu plus de 5000 de ses CPU de 10e et 9e génération, a réussi à s'emparer de 16 % des parts. La répartition des revenus entre AMD et Intel est également similaire, à 84 % et 16 %, en raison de l'augmentation des ventes d'AMD.



Conservant sa position de leader sur le marché allemand, les processeurs AMD Ryzen basés sur l'architecture Zen 3 et Zen 2 ont décimé tous les records précédemment établis par les processeurs Ryzen. Le mois de novembre a vu une énorme augmentation des ventes non seulement pour AMD, mais aussi pour Intel, les deux ayant annoncé leurs plus hauts chiffres de vente pour 2020. Ainsi, les revenus générés par AMD via la vente de ses processeurs représentent un total de 10 millions d'euros alors que les processeurs d'Intel ont géré un peu moins de 2 millions d'euros.





Les gens s'intéressent toujours aux puces AMD Ryzen 3000 et Ryzen 2000



Pour en venir aux statistiques sur les processeurs, les processeurs Ryzen 3000 d'AMD représentaient 67 % du total des processeurs vendus alors que les processeurs Ryzen 5000 ont représenté 16 % des ventes totales. Les processeurs Ryzen 2000 et Ryzen 3000G ont également enregistré des ventes cumulées de 17 %. Au regard de ces chiffres, il semble que les gens soient toujours intéressés par les processeurs Ryzen 3000 en raison de leur rapport coût/performance par rapport à la nouvelle gamme de processeurs dévoilée en novembre, les Ryzen 5000.





Ainsi, le Ryzen 5 3600 a conservé sa popularité avec plus de 5000 ventes de CPU. C'est presque autant que toutes les ventes de processeurs Intel réunies pour le mois de novembre. Le Ryzen 5 3600XT, étonnamment, est le 2e meilleur processeur en matière de chiffres de vente, avec plus de 4600 unités vendues. Il est suivi par le 3700X qui a lui aussi dépassé les 4600 unités vendues. Le Ryzen 5 5600X s'est vendu à plus de 3000 unités, le Ryzen 9 5900X à plus de 1500 unités et le Ryzen 7 5800X à plus de 1100 unités.



Le Ryzen 7 3800XT a également été vendu à plus de 2300 unités, ce qui est surprenant étant donné que la série Ryzen 3000XT n'offrait pas le même rapport coût/performance que les puces non XT. Toutefois, cela pourrait être dû au fait qu'AMD avait partiellement éliminé ses processeurs non XT et les avait remplacés par des pièces XT, de sorte que les utilisateurs ont opté pour un processeur avec une meilleure offre que celle de la famille XT. Même le Ryzen 7 2700X s'est vendu plus que le Core i7-10700K d'Intel, avec plus de 1800 unités contre 1270 unités pour le SKU d'Intel.





Le Core i9-10850K d'Intel ne s'est vendu qu'à 550 unités, ce qui est beaucoup moins en raison d'un stock plus faible et du fait que le Ryzen 9 5900X et le 3900X offrent un bien meilleur rapport qualité/prix dans ce segment. Enfin, laissant de côté les graphiques de MindFactory et en faisant un tour rapide sur le marché mondial des processeurs, les analystes estiment qu'AMD gagne rapidement du terrain sur les principaux marchés. La part d'AMD dans le Steam Hardware Survey a connu une hausse drastique, avec une part de 26,5 %.





Intel occupe toujours la première place avec une part de marché de 73,49 %, mais au rythme où elle diminue, les analystes du secteur prévoient qu'AMD aura environ 50 % de part de marché au début de l'année 2022, de quoi donner des sueurs froides à Intel.



Source :



Enfin, laissant de côté les graphiques de MindFactory et en faisant un tour rapide sur le marché mondial des processeurs, les analystes estiment qu'AMD gagne rapidement du terrain sur les principaux marchés. La part d'AMD dans le Steam Hardware Survey a connu une hausse drastique, avec une part de 26,5 %.Intel occupe toujours la première place avec une part de marché de 73,49 %, mais au rythme où elle diminue, les analystes du secteur prévoient qu'AMD aura environ 50 % de part de marché au début de l'année 2022, de quoi donner des sueurs froides à Intel.