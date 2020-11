IBM, Red Hat, VMWare lancent une initiative de suppression des termes comme blacklist, whitelist, master et slave de l'univers IT Pour les remplacer par d'autres jugés plus inclusifs et explicites 0PARTAGES 5 0 Faut-il opérer le retrait de termes comme blacklist, whitelist, master, slave ou encore kill (longtemps utilisés au sein de bases de code et de documentations) au motif de ce qu’ils véhiculent des stéréotypes raciaux ? C’est l’un des débats qui divisent le plus la communauté des développeurs informatique à date. Avec les développements en lien avec la mort de Georges Floyd, il a pris plus d’ampleur. Désormais, le passage à des termes considérés comme plus inclusifs se généralise pour lutter contre le racisme dans le monde de l’informatique. IBM, Red Hat, VMWare et d’autres se mobilisent pour donner l’exemple.



C’est dans le cadre d’un groupe de travail qui a pour objectif d’épurer l’univers des technologies de l’information de termes qui véhiculent des stéréotypes raciaux. Sans détour, les entreprises de ladite sphère soulignent que le problème avec des termes comme blacklist, whitelist, master et slave est qu’ils renforcent des associations du type black (noir) = bad (mauvais) et white (blanc) = good (bon) et font remonter une expérience humaine douloureuse (l’esclavage) au souvenir. C’est la raison pour laquelle l’initiative vise à les remplacer par d’autres jugés plus inclusifs : "allowlist" (liste d’autorisation), "blocklist" (liste de refus), primary (primaire) ou encore secondary (secondaire). Les termes proposés en remplacement sont jugés plus explicites (ou moins ambigu) que ceux d’origine.





« L'hypothèse sous-jacente de la métaphore whitelist/blacklist est que blanc = bon et noir = mauvais. Les couleurs n'ayant en elles-mêmes aucune signification prédéterminée, toute signification que nous leur attribuons est culturelle : par exemple, la couleur rouge dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est est porteuse de chance et est souvent associée à des événements comme les mariages, alors que la couleur blanche a les mêmes connotations dans de nombreux pays européens. Dans le cas de whitelist/blacklist, les termes proviennent de l'industrie de l'édition - une industrie dominée par les États-Unis et l'Angleterre, deux pays qui ont participé à l'esclavage et qui sont encore aujourd'hui aux prises avec leur héritage raciste.



Du point de vue de la communication technique, l'utilisation de whitelist/blacklist comme convention de dénomination fait appel à la métaphore (et, par conséquent, à une signification involontaire) lorsque cela n'est pas nécessaire. Des mots plus directement descriptifs comme allowlist/denylist améliorent la compréhension. Allowlist/denylist, ou simplement l'utilisation de allowed/denied comme préfixe d'entité a l'avantage supplémentaire d'être facilement traduisible dans d'autres langues humaines », indiquent les membres de l’initiative.



« Comme le dit l'IETF, "maître-esclave est une métaphore oppressante qui ne sera et ne devrait jamais se détacher complètement de l'histoire". Les origines et l'utilisation historique du mot révèlent un usage au mieux chauvin et raciste et dans presque tous les cas connotatif de la propriété. Bien qu'il y ait une petite ambiguïté sur le terme "maître", le terme "esclave" concerne sans ambiguïté la propriété et la soumission d'une autre personne, et ce depuis sa création.



Les termes maître/esclave sont préjudiciables aux Noirs, aux personnes de couleur, aux collaborateurs et aux employés. L'esclavage est une tradition abolie depuis à peine 3 générations - il y a des grands-parents vivants aujourd'hui qui étaient de véritables esclaves non métaphoriques. La ségrégation et l'apartheid sont encore plus récents. Conformément à la plupart des codes de conduite et des manuels d'entreprise open source, le mandat de toutes les personnes participant à un projet est de créer un espace accueillant, quel que soit le niveau d'expérience, le sexe, l'identité et l'expression sexuelles, l'orientation sexuelle, le handicap, l'apparence personnelle, la taille du corps, la race, l'ethnicité, l'âge, la religion ou la nationalité. Maître/esclave ne sont pas des mots accueillants », ajoutent-ils.



À date, l’initiative regroupe IBM, Red Hat, LF Networking et Kubernetes en son sein. Elle ne fait néanmoins pas l’unanimité quant à ce qui concerne son orientation en matière d’interprétation des termes. « Un peu confus par cet argumentaire centré sur "Black Hat est raciste". Le terme vient des couleurs des chapeaux dans les films de western et n'a rien à voir avec la race. La mauvaise chose à faire est justement de trouver des connotations racistes à des termes non racistes, puis essayer de les changer pour ces raisons », réagit MalwareTech.





Ces efforts pour s'éloigner des termes jugés offensants comme master, slave, blacklist, whitelist, etc. ont commencé avant même les manifestations en lien avec le mouvement Black Lives Matter. Des entreprises et des projets open source tels que Drupal, Python, PostgreSQL et Redis avaient déjà donné l’exemple. En mai 2020, l'agence de cybersécurité du gouvernement britannique a annoncé qu'elle cesserait d'utiliser les termes whitelist et blacklist en raison de la stigmatisation et des stéréotypes raciaux entourant ces deux termes.



Laquelle des directions vous semble la plus pertinente dans ce débat ? Celle des associations black (noir) = bad (mauvais) et white (blanc) = good (bon) ou celle de l’origine des termes utilisés ?

Procéder au changement de termes techniques peut-il mettre un terme à des siècles d’injustice raciale ?

Êtes-vous en accord avec le justificatif selon lequel les termes proposés en remplacement sont plus explicites ?



