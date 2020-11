Ce 17 novembre a eu lieu en France en ligne l’évènement Numérique en commun(s) qui a pour objectif de démocratiser l’usage du numérique partout en France. Bien que la France figure parmi les pays où le numérique progresse rapidement, il faut savoir que beaucoup de choses restent encore à faire. Selon les données émises par le gouvernement français, 13 millions de Français et Françaises sont encore éloignés du numérique. Le Secrétariat d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O, précise pour sa part qu’« un Français et une Française sur dix ne se servent pas des ordinateurs ou ont du mal avec les outils numériques qu’il s’agisse des téléphones portables ou des ordinateurs ». Reconnaissant que le numérique n’est pas évident pour tout le monde, Cédric O a annoncé lors de cet évènement, le recrutement et la formation de 4000 conseillers numériques d’ici la fin de l’année 2022.», a expliqué le secrétaire d’État au numérique Cédric O, aux côtés de la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault, à l’occasion de l’évènement Numérique en commun(s). Pour atteindre cet objectif, le gouvernement français a consacré un budget de 250 millions d’euros issus de son plan de relance de 100 milliards d’euros. Pour rappel, l’État français a présenté en septembre dernier un plan de relance de 100 milliards d’euros dont 7 milliards devraient être alloués au numérique afin de soutenir les startups et réduire la fracture numérique.C’est donc pour joindre l’acte à la parole que le Secrétaire d’État chargé de la transition numérique a présenté ce nouveau plan de recrutement et de formation de 4000 conseillers numériques. Selon Cédric O, ces conseillers numériques sont comme des «». Dans ce projet, l’État français souhaite avancer très vite et annonce déjà le déploiement de «» 2021. Ces derniers auront pour première mission d’aider les Français à « prendre en main un équipement informatique », à « naviguer sur Internet », à « gérer les courriels », à « apprendre les bases du traitement de texte », à « installer et utiliser des applications utiles sur les smartphones », à « connaître l’environnement et le vocabulaire numérique » et à « créer et gérer les contenus numériques ». Si l’usager le souhaite, le conseiller numérique pourra l’accompagner dans ses échanges avec ses proches, sa recherche d’emploi ou le suivi de son enfant.En sus, d’autres services complémentaires seront proposés par ces conseillers afin d’amener les Français qui sont éloignés du numérique à pouvoir par exemple publier de petites annonces, effectuer les démarches administratives en ligne, accéder aux offres de soin ou de logement sur internet, utiliser les modes de paiement en ligne, ou encore apprendre à gérer, protéger leurs données personnelles. En plus des individus, les conseillers numériques pourront également assister les TPE/PME à leur demande. Leurs missions consisteront à accompagner ces entreprises dans leurs démarches administratives, dans la promotion de leurs activités en ligne et dans la compréhension du numérique en général pour le bien-être de leurs activités. Pour Cédric O, «».Pour que cela soit une réussite, le secrétaire d’État au numérique appelle à la mobilisation collective. Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, médiateurs numériques ou simplement vous souhaitez «», vous êtes invité à déposer votre candidature à l’adresse suivante : « conseiller-numérique.gouv.fr ». Par ailleurs, ce plan de recrutement de conseillers est ouvert aux collectivités, aux associations engagées sur la question du numérique et aux entreprises de l’économie sociale et solidaire. Pour les acteurs du secteur privé, il sera ouvert un peu plus tard.Pour les candidats intéressés, aucun diplôme n’est exigé. Les conseillers retenus bénéficieront d’une formation de 350 heures au terme de laquelle ils devront apporter de l’aide à environ 13 millions de Français qui sont éloignés du numérique ainsi qu’à certaines TPE/PME. Ces conseillers qui seront répartis dans les différentes structures publiques ou privées seront pris en charge par l’État à hauteur du SMIC sur 2 ans ou 70 % sur trois ans. L’État financera à hauteur de 50 000 euros annuels les conseillers employés dans les collectivités et 40 000 euros ceux dépendant de structures privées.Source : Conseiller numérique Selon vous, ce plan de recrutement de 4000 conseillers numériques pourra-t-il réduire le nombre de Français qui sont encore éloignés du numérique ?Avez-vous de meilleures solutions qui permettraient d’amener plus efficacement tous les Français à savoir utiliser les outils du numérique ?