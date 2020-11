L'armée américaine aurait acheté des données de localisation à partir d'applications ordinaires Parmi lesquelles une application de prière musulmane populaire 16PARTAGES 4 0 Nous savons déjà tous ou presque qu’au pays de l’oncle Sam, la surveillance est accrue surtout depuis les attentats du 11 septembre 2001. Seulement, certains ne se doutaient pas que cela puisse aller si loin. D’après un récent rapport publié par Motherboard, l’armée américaine aurait acheté à plusieurs reprises des données de localisation extraites d'applications apparemment ordinaires sur les smartphones des gens. Cette révélation a entraîné une vague d’indignations parmi lesquelles celles de Ilhan Omar Et Rashida Tlaib qui sont les deux premières femmes musulmanes élues au Congrès américain.



On peut les comprendre surtout quand on sait que l’une des sources de données de localisation achetées par l'armée est Muslim Pro, une application de prière musulmane avec plus de 98 millions de téléchargements dans le monde. Rappelons tout de même que Muslim Pro est l'une des centaines d'applications pour smartphone qui se fait de l'argent en vendant les données de localisation des utilisateurs à des entreprises tierces. Le rapport indique que l’armée américaine serait donc passée par ces entreprises tierces pour entrer en possession de ces données et suivre ainsi les utilisateurs à des fins de contre-terrorisme.





Selon ce rapport, certains développeurs de ces applications peuvent même ne pas savoir qu'ils fournissent des données à l'armée et les utilisateurs n'en ont certainement aucune idée non plus. L'achat de ces informations par les forces de l'ordre américaines a soulevé la colère des défenseurs de la vie privée et pour y faire face, les entreprises de données de localisation et leurs partenaires mettent en avant l’argument selon lequel les mouvements des personnes sont anonymisés et non directement liés à leurs identités. Cet argument ne vaut rien surtout quand on sait que certaines études ont montré qu'il est facile de désanonymiser les données de localisation et de les relier à des personnes individuelles.



L'armée quant à elle, a confirmé qu'elle collectait et utilisait activement les données de localisation, mais ceci en restant soumise aux lois. « Notre accès au logiciel est utilisé pour répondre aux exigences des missions des forces d'opérations spéciales à l'étranger », a déclaré le commandant de la marine Tim Hawkins à Motherboard. « Nous adhérons strictement aux procédures et politiques établies pour protéger la vie privée, les libertés civiles, les droits constitutionnels et juridiques des citoyens américains ».



Certaines personnes pensent qu'en mettant en place des mesures strictes et contraignantes pour tout le monde sans exception, il est possible d'arriver à une utilisation saine de ces données de localisation. D'autres par contre, pensent que c'est un mythe de croire que de telles données avec une aussi grande importance, puissent être disponibles et ne pas être utilisées à des fins malveillantes.



Source : Vice



