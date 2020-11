Le marché mondial des PC (tablettes comprises) a connu un deuxième trimestre consécutif de croissance Avec un volume de 124,5 millions d'unités vendues soit 23 % de croissance annuelle selon Canalys 0PARTAGES 4 0 Le marché total des PC (y compris les tablettes) a connu un deuxième trimestre consécutif de croissance, le volume total de dispositifs vendus étant de 124,5 millions d'unités, ce qui représente une hausse de 23 % d'une année sur l'autre. Lenovo a dominé le marché mondial avec 23,5 millions de tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs de bureau livrés, suivi de près par Apple avec 22,1 millions de Mac et iPad. HP, Dell et Samsung ont complété le top cinq. Les Chromebooks ont été le produit PC client le plus performant au troisième trimestre, les livraisons ayant augmenté de 122 % pour atteindre un total de 9,4 millions. Les détachables (tablettes et ordinateurs portables) ont augmenté de 88 % et ont été la deuxième catégorie la plus performante dans le secteur de l’informatique personnelle. Au sein de la division ordinateurs de bureau, les tout-en-un ont connu une croissance de 7 % malgré une baisse globale du marché des ordinateurs de bureau de 32 %.





Le marché mondial des tablettes a enregistré une croissance fulgurante au troisième trimestre 2020, avec un volume de vente chiffré à 44,3 millions d'unités, soit une hausse de 43 % d'une année sur l'autre. Pendant ce temps, les ventes de Chromebook ont atteint un niveau record de 9,4 millions d'unités, en hausse de 122 % par rapport à la même période l’année passée. Les deux catégories sont venues au premier plan dans un contexte où la pandémie continue d'influencer positivement la possession et l'utilisation des PC à diverses fins. Les fournisseurs et partenaires de distribution ont réorienté l'allocation des ressources vers la production et la distribution de tablettes et de Chromebooks pour répondre à cette demande croissante, qui devrait se poursuivre à court terme.





Ventes mondiales de PC (y compris les tablettes) (part de marché et croissance annuelle)

Dans l'ensemble, les cinq principaux fournisseurs de tablettes ont affiché une croissance à la fois d'une année sur l'autre et d'un trimestre à l'autre, une performance remarquable compte tenu du volume de ventes au deuxième trimestre. Apple a maintenu la pole position avec des ventes chiffrées à 15,2 millions d'unités et une croissance de 47 %. Samsung s'est classé deuxième avec une croissance étonnante de 80 % pour franchir la barre des 9 millions d'unités vendues pour la première fois depuis le quatrième trimestre 2015. Huawei s’est appuyé sur sa forte position en Chine et en Europe et a enregistré une croissance de 38 % qui a été suffisante pour lui assurer la troisième place avec des ventes de 5,1 millions d'unités. Amazon et Lenovo ont complété le top cinq des fournisseurs ayant réalisé le plus de vente, avec une croissance de 8 % et 59 % respectivement.





Ventes mondiales de tablettes (part de marché et croissance annuelle)

« Les tablettes sont revenues d'entre les morts, car elles offrent l'équilibre parfait entre mobilité et puissance de calcul à un large éventail de prix pendant une période aussi cruciale », a déclaré Victoria Li, analyste chez Canalys. Le marché des tablettes est en chute libre depuis 2015, les deux derniers trimestres étant les seuls trimestres de croissance au cours des cinq dernières années. « Les tablettes sont un choix naturel pour les nouveaux utilisateurs de PC qui souhaitent travailler avec quelque chose de simple et abordable. L'extension naturelle d'Android et d'iOS sur les tablettes facilite la tâche des parents, des étudiants et des éducateurs qui ont essayé l'apprentissage à distance étendu pour la première fois de leur vie et qui préfèrent la facilité d'installation des applications offertes par ces plateformes. Un autre facteur contributif est le rôle que ces tablettes jouent dans le rythme accéléré de la transformation numérique que les grandes et petites entreprises entreprennent. Les tablettes connectées permettent aux entreprises de déployer des terminaux à des étapes cruciales de leurs parcours clients et commerciaux, aidant ainsi ces entreprises à surmonter la tempête. Les tablettes seront au cœur de chaque transformation numérique à venir. »



Les vendeurs de Chromebooks ont également enregistré une croissance impressionnante au troisième trimestre de cette année. HP a dominé le marché, doublant plus que les volumes d'il y a un an pour atteindre 3,2 millions d'unités, la majorité de ses ventes provenant de son marché domestique américain. Lenovo a considérablement augmenté les ventes de Chromebook, avec une croissance de plus de 300 %, pour passer à la deuxième place avec 1,8 million d'unités. Dell, Acer et Asus composaient le reste du top cinq, chacun affichant une forte croissance et des volumes de vente record de Chromebook.



« Les Chromebooks sont devenus la pièce maîtresse de la réponse numérique du segment de l'éducation à la pandémie COVID-19 », a déclaré Ishan Dutt, analyste chez Canalys. « L’incertitude quant au déroulement des trimestres scolaires demeure au premier plan des préoccupations des éducateurs face aux mesures de confinement qui pourraient être relancés et aux protocoles liés à la gestion des infections au sein de la population d’une école. En conséquence, les établissements se sont tournés vers les Chromebooks pour fournir une urgence relativement économique et facile à gérer afin de garantir un minimum de perturbations au cours de l'année scolaire. En outre, les Chromebooks ont joué un rôle important dans la satisfaction des besoins des consommateurs et des PME qui souhaitaient mettre la main sur un appareil informatique de base. Bien que la production et la distribution se soient accélérées, l'énorme augmentation de la demande a conduit à des commandes non satisfaites, et Canalys s'attend à ce que les volumes d'expédition élevés se poursuivent au début de 2021. »



