La CIA a racheté Crypto AG, un vendeur suisse de dispositifs de chiffrement avec de nombreux clients dans le monde, Afin de contrôler les communications chiffrées pendant plusieurs décennies 8PARTAGES 3 0 La CIA et les services de renseignement allemands ont mis en péril la réputation historique de neutralité de la Suisse en utilisant une entreprise suisse comme plateforme pour une opération d'espionnage mondiale pendant des décennies, selon un rapport publié mardi par des membres du parlement suisse.



Les enquêteurs ont conclu que les autorités suisses étaient au courant et parfois complices d'une opération d'espionnage élaborée dans laquelle la CIA détenait et contrôlait secrètement une société suisse, Crypto AG, qui vendait secrètement des systèmes de chiffrement truqués à des gouvernements étrangers.



Le rapport marque le point culminant d'une enquête suisse lancée après que l'histoire de l'opération Crypto ait été révélée plus tôt cette année par le Washington Post en collaboration avec ZDF, la télévision publique allemande et le radiodiffuseur suisse SRF.



L'opération Crypto a exploité « l'image de la Suisse à l'étranger en tant qu'État neutre », selon le rapport, qui indiquait également que les autorités suisses avaient effectivement permis à la CIA et à son homologue allemand, le BND, de mener « des opérations de renseignement au détriment d'autres États. en se cachant derrière une entreprise suisse ».



L’opération d'espionnage a été tellement couronnée de succès qu'une document classifié de la CIA l'a qualifiée de « coup d'État du renseignement du siècle », selon l’enquête.





Basée à Zoug, en Suisse, Crypto était l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’outils de chiffrement utilisés par les gouvernements étrangers pour garder secrètes les communications de leurs espions, soldats et diplomates. Mais la société était depuis les années 1970 secrètement détenue par la CIA et le BND, et avait collaboré clandestinement avec la National Security Agency, le service américain de décodage, à partir des années 1950.



La genèse



Tout part d’une première poignée de main entre les services de renseignement américains et Crypto AG en 1951. L’entente appelait Benoit Hagelin (fondateur de Crypto AG) à restreindre les ventes des dispositifs de chiffrement les plus sophistiqués de son entreprise à des pays sur une liste approuvée par les USA. Ceux absents de cette dernière recevraient alors des systèmes au chiffrement plus aisé à casser. Hagelin serait indemnisé pour ses ventes perdues à hauteur de 700 000 dollars d’avance. Dès 1960, l’entente fait l’objet de renouvellement pour 855 000 dollars ; une somme qui se déclinera en honoraires évalués à 70 000 $ par an et en suppléments de 10 000 $ pour des dépenses marketing. D’autres services de renseignement dont ceux de France et d’Allemagne de l’Ouest auraient été mis au courant de l’entente entre les USA et l’entreprise suisse. Ceci, en 1967, a amené Français et Allemands de l’Ouest à se rapprocher de Crypto AG pour tenter un rachat. Le fondateur refuse et fait remonter l’offre à la CIA qui rachètera finalement l’entreprise en 1970, en tandem avec le BND pour 5,75 millions de dollars.



Les services de renseignement américains et ouest-allemands ont ainsi pu surveiller la crise des otages à l’ambassade américaine de Téhéran en 1979, fournir des informations sur l’armée argentine au Royaume-Uni pendant la guerre des Malouines, suivre les campagnes d’assassinats des dictateurs sud-américains et surprendre des responsables libyens se féliciter après l’attentat contre la discothèque La Belle à Berlin-Ouest en 1986 (bilan : deux soldats américains décédés).



Les services de renseignement ouest-allemands se sont désengagés de l’accord dès la fin des années 1970 et s’en sont totalement retirés au moment de la réunification de leur pays. Ils ont procédé à la revente de leurs parts à la CIA qui est demeurée seul maître à bord du navire jusqu’en 2018 – période à laquelle elle a revendu l’entreprise. « Crypto avait perdu de son importance sur le marché mondial de la sécurité du fait de la diffusion massive d’une technologie de chiffrage fort dorénavant accessible sur les smartphones », rapporte le Washington Post en guise d’analyse de la manœuvre.



Le fait que la CIA soit propriétaire de la société a été caché à la vue du public par le biais de transactions financières complexes orchestrées par un cabinet d’avocats au Liechtenstein. Sous le contrôle de la NSA et de la CIA, Crypto a vendu des systèmes truqués à plus de 100 gouvernements, dont l'Iran, des juntes militaires d'Amérique latine, des rivaux nucléaires en Inde et au Pakistan, et même au Vatican.



Des vulnérabilités servant de porte dérobée dans les algorithmes des outils de chiffrement



En exploitant des vulnérabilités cachées dans les algorithmes des outils, les espions américains et allemands ont pu lire les câbles diplomatiques (un texte confidentiel échangé de manière chiffrée entre une mission diplomatique, telle qu'une ambassade ou un consulat, et le ministère des Affaires étrangères du pays qu'elle représente) et autres communications, aussi bien des « adversaires » que de certains alliés. L'opération était connue en interne sous des noms de code tels que « Thesaurus » et « Rubicon ».



Un historique détaillé de la CIA obtenu par The Post dépeignait le programme comme un triomphe de l'espionnage du XXe siècle, s'étonnant que « les gouvernements étrangers payaient beaucoup d'argent aux États-Unis et [ce qui était alors] l'Allemagne de l'Ouest pour le privilège de faire lire leurs communications les plus secrètes. par au moins deux (et peut-être jusqu'à cinq ou six) pays étrangers ».



Cette ligne faisait allusion au partage de renseignements glanés à partir d'appareils vendus avec des alliés (dont le Royaume-Uni) par Crypto.



L'histoire de la CIA indique que les autorités suisses étaient généralement au courant de l'opération, mais pas directement impliquées dans l'opération. Le rapport suisse confirme certains aspects de ce compte secret mais va plus loin en décrivant la prétendue complicité suisse. Citant des documents de renseignement suisses, le rapport indique que le service de renseignement suisse savait en 1993 que Crypto « appartenait à des services de renseignement étrangers et exportait des dispositifs "vulnérables" ».



Le rapport continue en suggérant que l'agence d'espionnage suisse, le Strategic Intelligence Service (SIS), a conclu un accord formel avec la CIA qui prévoyait l'accès aux communications d'autres pays.



Le SIS a pu « garantir un accès fiable à ces connaissances avec l'accord des services de renseignement américains », selon le rapport suisse. Le document ne fournit pas de détails plus substantiels sur cet arrangement.



Les révélations offrent le dernier aperçu d'une opération d'espionnage qui a fait l'objet d'intrigues et de spéculations presque depuis la fondation de l'entreprise dans les années 1950 par un inventeur suédois, Boris Hagelin, qui avait fait fortune en vendant des machines de chiffrement portables aux forces américaines pendant la deuxième guerre mondiale.





H-460 : un dispositif de chiffrement lancé en 1967 par Crypto AG et qui aurait été truqué en partenariat avec la CIA

Les responsables suisses n'ont pas violé la loi suisse en permettant à l'opération CIA-Crypto de se poursuivre



Les résultats montrent clairement que les autorités suisses avaient des soupçons à propos de Crypto dès les années 1970, lorsque les employés de l'entreprise basée à Zoug ont commencé à s'inquiéter de ses activités.



Seuls les meilleurs dirigeants de Crypto ont été informés de la véritable propriété de l'entreprise, selon les archives de la CIA. Mais les employés des départements d’ingénierie et de recherche ont identifié à plusieurs reprises des vulnérabilités dans la conception des produits qu’ils étaient mystérieusement empêchés de corriger.



Les autorités suisses ont lancé plusieurs enquêtes sur Crypto à partir des années 1970 qui ont soulevé des soupçons sur l'implication des services de renseignement occidentaux, mais n'ont jamais pu confirmer une connexion à la CIA.



Ces soupçons se sont accentués en 1992, lorsqu'un vendeur de Crypto, Hans Buehler, a été arrêté lors d'un voyage d'affaires en Iran et interrogé sur les produits de la société. Il a été retenu captif pendant neuf mois avant que Crypto ne paie secrètement 1 million de dollars pour sa libération.



L’opération a été confrontée à l’une de ses plus graves menaces d’exposition lorsque Buehler est revenu et a commencé à parler aux organes de presse de son calvaire et des questions de ses interrogateurs iraniens. Le rapport suisse laisse entendre que les services de renseignement du pays ont conclu un accord plus formel, quoique passif, avec la CIA dans ce laps de temps.



Le rapport indique que les responsables suisses n'ont pas violé la loi suisse en permettant à l'opération CIA-Crypto de se poursuivre, mais conclut que cela risquait de nuire gravement à la politique et à la réputation du pays.



L'opération s'est poursuivie jusqu'en 2018, date à laquelle la CIA a effectivement mis fin au programme et vendu le bâtiment du siège de Crypto à Zoug, ainsi que d'autres actifs.



L'entreprise internationale de Crypto a été achetée par un entrepreneur suédois, Andreas Linde, qui a déclaré dans un échange de courriels avec les médias américains plus tôt cette année qu'il n'était pas au courant de la propriété de la CIA lorsqu'il a acheté les actifs. Les contrôles à l'exportation imposés par les autorités suisses à la suite de divulgations publiques sur Crypto plus tôt cette année ont menacé la survie de l'entreprise.



Le Conseil fédéral a maintenant jusqu'au 1er juin 2021 pour se prononcer et réagir aux recommandations que contient le rapport. Philippe Bauer, conseiller national (PLR/NE) et membre de la commission d’enquête parlementaire, s'est exprimé à ce sujet au micro de la Radio Télévision Suisse (RTS). Selon lui, le gouvernement ne savait rien de cette affaire jusqu'à très récemment alors que son service savait tout et il lui a été demandé si cela était normal pour un gouvernement.



Ce à quoi il a répondu : « Non, et c'est d'ailleurs une des critiques qui est formulée par la délégation de la commission des gestions. Elle a relevé qu'il n'est pas acceptable, lorsqu'un service de renseignement collabore sur un dossier avec un service de renseignement étranger, qu'il ne demande pas l'autorisation de le faire à son pouvoir de tutelle c'est-à-dire au conseil fédéral comme la loi actuelle le prévoit d'ailleurs »



Elle a relevé qu'il n'est pas acceptable, lorsqu'un service de renseignement collabore sur un dossier avec un service de renseignement étranger, qu'il ne demande pas l'autorisation de le faire à son pouvoir de tutelle c'est-à-dire au conseil fédéral comme la loi actuelle le prévoit d'ailleurs »