Global Knowledge est l'un des plus grands groupes de formation (dédié IT et méthodes) dans le monde. Le groupe propose plus de 3000 formations pour aider les organisations du monde à développer les compétences de leurs collaborateurs et partager les meilleures pratiques. Il travaille avec des partenaires technologiques comme AWS, Cisco, IBM, Microsoft et VMware qui l'ont choisi pour assurer des formations et certifications sur leurs technologies. En gros, Global Knowledge est l'une des entreprises les plus recommandées pour se former aux technologies de ces sociétés.



Global Knowledge élargie une fois de plus son catalogue de formations en Blended learning en laçant AppDev. C’est une expérience d’apprentissage mixte en développement d’application Web, qui associe différents outils pédagogiques, comme le digital augmenté, des cours en présentiel ou à distance, un coding workshop, ainsi qu'une préparation à la certification. AppDev comporte des programmes sur des thématiques ciblées, pour des compétences métiers atmosphériques.



AppDev, qu’est-ce que c’est ?



Avant tout, le Blended learning ou la formation mixte est une expérience de formation alliant différents modes d’apprentissage. Ainsi, pour vous offrir le moyen de formation le plus complet du marché, Global Knowledge vous propose d’accompagner vos salariés dans le développement de leurs compétences en associant digital intégral, digital augmenté, classes en présentiel ou à distance, workshops et bootcamp de préparation à la certification. AppDev a été conçue pour accompagner vos salariés dans leur apprentissage, grâce à des activités interactives autonomes pour apprendre, développer et appliquer leurs compétences.





Les packs de compétences composés par Global Knowledge vont vous permettre de former vos salariés à des métiers ciblés de développement Web. Au total, Global Knowledge vous propose 4 parcours métiers, dont :



développeur back-end Java ;

développeur front-end Java ;

développeur front-end Angular ;

développement IA pour développeurs Java.

Choisissez la date de début des formations et profitez de 90 à 180 jours d'accès illimité aux ressources de Global Knowledge pour élargir vos compétences. En outre, Global Knowledge propose un suivi personnalisé et informe aussi que les différentes formations sont tout à fait dans les limites de votre budget.



Un accompagnement personnalisé



Une offre mixte oui, mais un suivi personnalisé c’est encore mieux. Ainsi, lors de la formation, vos collaborateurs pourront bénéficier d’un suivi avec un professionnel du secteur qui les accompagnera dans la réalisation de leurs projets. Au moins une heure par jour, le tuteur fait le point avec le stagiaire via la plateforme de formation. Global Knowledge mettra aussi à la disposition des stagiaires un chat modéré par les experts afin d’échanger sur les contenus de cours, projets, etc.



Apprenez plus, payez moins



À travers AppDev, Global Knowledge vous offre la possibilité d’obtenir plus de formation pour votre budget. Payez un prix et obtenez 90 à 180 jours d'accès illimité à la formation. « AppDev est votre arme principale dans la lutte contre les lacunes de compétences de vos collaborateurs. Avec une approche mixte de la formation, vous aurez les options et les ressources nécessaires pour acquérir une expertise dans les domaines essentiels pour votre entreprise », assure Global Knowledge.



