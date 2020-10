Consumer Reports : le Super Cruise de Cadillac surpasse l'Autopilot de Tesla, Des concurrents se rapprochent davantage des performances de l'Autopilot 7PARTAGES 5 0 Consumer Reports a dévoilé jeudi un rapport comportant les résultats qu’il a obtenus lors d’une évaluation des systèmes d’aide à la conduite les plus populaires du marché. Dans ses conclusions, l’association américaine a fait savoir que le Super Cruise de Cadillac, une filiale General Motors, surpasse désormais de loin l’Autopilot de Tesla, et que, dans le même temps, Tesla est talonné par de sérieux concurrents. Les résultats de l’évaluation montrent également que l’Autopilot de Tesla a un nom ambigu et est trop permissif.



Selon le rapport de Consumer Reports, les systèmes d’aide à la conduite ne seront désormais plus réservés à un marché de niche. Elle estime que la plupart des constructeurs automobiles proposent désormais des systèmes similaires sur leurs voitures, et il est fort probable que le prochain véhicule neuf que vous achèterez en sera équipé. Toutefois, l'assistance à la conduite ne rend pas une voiture “autonome”, mais vise plutôt à aider le conducteur à soulager la fatigue et le stress, par exemple lors de longs trajets sur l'autoroute ou dans les embouteillages.



Consumer Reports (CR) a évalué plusieurs systèmes d’aides à la conduite dans son rapport. Le premier classement de ce type remonte à 2017, CR avait évalué les systèmes de Cadillac, Nissan/Infiniti, Tesla et Volvo. Pendant ces deux dernières années, ces technologies de pointe sont devenues plus courantes, et le classement de CR de cette année comprend maintenant 17 systèmes, dont les quatre d'origine. Pour ses évaluations, les ingénieurs de CR ont comparé les performances de l'aide à la conduite de ces véhicules.



Il faut noter que l’assistance à la conduite se réfère ici au fait que le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien de la trajectoire sont engagés simultanément pour contrôler la direction afin de maintenir la voiture dans les lignes de la voie et pour contrôler la vitesse à travers l'accélération et le freinage de sorte que la voiture reste à une distance définie dans le trafic des véhicules qui avancent. Les tests ont permis à CR d’observer les résultats suivants.



Classement 2020 de CR des systèmes d’aide à la conduite



Premier depuis 2018, le Super Cruise de Cadillac arrive une nouvelle fois à la première place du classement avec 69 points, loin devant l’Autopilot de Tesla qui a obtenu 57 dans ce classement. CR note que le Super Cruise est resté le système le mieux noté parce que, lorsqu'il est allumé, il utilise la surveillance directe du conducteur pour avertir les pilotes qui semblent avoir cessé de prêter attention à la route. General Motors a déclaré à CR que le Super Cruise va équiper 22 véhicules GM d'ici 2023. Au niveau des autres systèmes analysés, CR a constaté des améliorations mineures dans les performances de maintien de la trajectoire des Tesla et des Volvo.



Les systèmes qui n'avertissaient pas clairement le pilote de faire attention, comme celui de Volvo, ou qui ne maintenaient pas le véhicule dans sa voie, même sur des routes assez droites, comme les systèmes de Buick, Mazda et Land Rover, n'ont pas obtenu de bons résultats dans l’évaluation globale. Lorsque CR a demandé des commentaires à ces entreprises, plusieurs ont répondu que leurs systèmes d'aide au maintien de la trajectoire n'étaient pas conçus pour maintenir les véhicules au centre.



« Même avec les nouveaux systèmes de nombreux constructeurs, le Super Cruise de Cadillac arrive toujours en tête grâce à la caméra infrarouge qui veille à ce que les yeux du conducteur regardent vers la route », a déclaré Kelly Funkhouser, responsable de l’évaluation des véhicules connectés et automatisés de CR.



Capacités et performances des systèmes d’aide à la conduite



Selon CR, alors que les systèmes de sécurité avancés, tels que le freinage automatique d'urgence, interviennent quand une action rapide est nécessaire pour aider à prévenir une collision, les systèmes d'assistance à la conduite offrent des fonctionnalités destinées à faciliter la conduite, par exemple quand vous êtes sur une longue et ennuyeuse autoroute ou quand vous êtes bloqué dans un embouteillage à peine en mouvement. Pour cette catégorie, CR a testé la capacité de chaque système à maintenir le véhicule au centre de la voie.





CR a également évalué la souplesse et l'intuition avec laquelle le système d'assistance à la conduite peut ajuster sa vitesse derrière les autres voitures. En ce qui concerne l'assistance au maintien de la trajectoire, Tesla a obtenu les meilleurs résultats lors des tests. Mais les systèmes d'Audi, de Cadillac et de Lincoln ont obtenu des résultats presque aussi bons. Un bon système aide le conducteur en se plaçant au centre de la voie et en maintenant le véhicule bien à l'intérieur des limites de la voie. Selon CR, les systèmes qui ne sont pas performants, comme ceux de Buick et Mazda, tentent d'aider le conducteur uniquement lorsqu'il y change de voie, et ils ne sont pas capables de maintenir le véhicule entre les lignes de la voie.



En réponse à des demandes de commentaires de CR, GM a déclaré que le système de sa Buick Encore GX offre une “quantité impressionnante” de dispositifs de sécurité active de série qui ont prouvé qu'ils réduisaient les accidents. Mazda a répondu que son système n'a pas été conçu ou prévu pour centrer le véhicule sur une voie et que le constructeur automobile ne pense pas que ses véhicules sont équipés d'une technologie qui répond aux critères utilisés par CR dans son évaluation. Volkswagen a dit que la Passat que CR a testée était la plus ancienne plateforme de la société.



Volkswagen a ajouté qu’il a commencé à lancer de nouveaux systèmes qui permettront de mieux maintenir la voiture au centre de la voie. Selon CR, les systèmes qui ont obtenu les meilleurs résultats pour le contrôle de la vitesse de la voiture sont ceux d'Audi, de Mercedes-Benz et de Porsche, qui disposent d'options dans le menu permettant aux conducteurs de sélectionner la vitesse d'accélération et de ralentissement. Ces systèmes très performants offrent une large gamme de distance de suivi et imitent bien les comportements de conduite naturels.



Maintenir l'engagement du pilote : l’Autopilot de Tesla est très permissif



Selon l’association, quand un système contrôle la vitesse et la direction de la voiture, le conducteur risque de se sentir libre de prendre un téléphone portable ou d'adopter un autre comportement imprudent et distrayant. C'est pourquoi elle pense qu'il est essentiel que les systèmes d'aide à la conduite surveillent le conducteur et l'encouragent à rester actif. Aucun des systèmes testés ne réagissait bien à des situations inattendues, telles que des travaux de construction, un nid-de-poule ou d'autres objets sur la route. Le Super Cruise de Cadillac arrive une nouvelle fois en tête.





En effet, selon CR, un système de surveillance du conducteur basé sur une caméra qui utilise une technologie de suivi visuel vérifie si le conducteur regarde la route, et c'est pour cela que le Super Cruise de Cadillac arrive en première position pour ce qui est de garder le conducteur engagé. D'autres systèmes exigent que le conducteur place ses mains sur le volant de temps en temps, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il regarde la route devant lui. Un bon système doit également indiquer clairement quand le conducteur doit prendre la direction.



Le Super Cruise ne se contente pas d'avertir clairement le conducteur qu'il est en train de se désengager, en faisant passer ses alertes du vert fixe au bleu clignotant, mais, dans certains cas, il peut aussi notifier au conducteur bien à l'avance qu'il devra prendre la relève. Grâce à des données routières précartographiées, le Super Cruise sait si le conducteur s'approche d'une situation délicate, telle qu'une fusion de voies ou une sortie de route, ce qui lui laisse le temps nécessaire pour reprendre le contrôle. Ce qui n’est pas le cas des autres systèmes testé.



Lorsque l’Autopilot de Tesla n’a plus suffisamment d'informations routières pour fonctionner, par exemple les lignes de voie ont disparu, il émet une alerte sonore pour avertir le conducteur que le système s'est brusquement arrêté. Presque tous les autres systèmes évalués ne font pas de bruit pour indiquer que le système arrête de fonctionner. Dans d’autres situations, les systèmes se contentent de modifier de manière peu évidente une icône sur le tableau de bord. Les tests ont montré que contrairement à GM qui a centré le Super Cruise sur la sécurité, Tesla a donné la priorité au confort.



Tesla a donné la priorité au confort et à l'autonomie du conducteur. Tesla permet aux conducteurs d'activer le pilote automatique sur une grande variété de routes. Les premières versions de la technologie étaient encore plus permissives en ce qui concerne l'engagement du conducteur, permettant à celui-ci de ne pas mettre les mains au volant pendant de longues périodes. Tesla a commencé à renforcer les règles exigeant les mains sur le volant après le premier accident mortel impliquant le pilote automatique en 2016.



Cela dit, le système Autopilot de Tesla est resté moins restrictif que celui de GM. Le manque de systèmes de surveillance des conducteurs agressifs a certainement été un facteur clé dans les accidents mortels plus récents impliquant des voitures Tesla. Par ailleurs, le nom du système de Tesla est peut-être aussi un élément qui influence les décisions des conducteurs. Chez plusieurs conducteurs, Autopilot pourrait signifier que le véhicule est à même de tout faire tout seul et sur toutes les formes de routes, ce qui n’est évidemment pas le cas.



C’est certainement pour éviter ce genre d'ambiguïté que GM a appelé son système Super Cruise. Avec cette appellation, le message est très clair, il n’y a pas de pilote automatique ni de magie due à l’IA. Alors, Tesla doit-il changer le nom de technologie pour éviter cette confusion à l’avenir ?



C'est certainement pour éviter ce genre d'ambiguïté que GM a appelé son système Super Cruise. Avec cette appellation, le message est très clair, il n'y a pas de pilote automatique ni de magie due à l'IA. Alors, Tesla doit-il changer le nom de technologie pour éviter cette confusion à l'avenir ?

1 commentaire

Membre extrêmement actif
C'est moi ou les constructeurs français sont à la ramasse ?