En réponse à une amende de 5 milliards de dollars qui lui a été infligée par la Commission européenne pour abus de position dominante avec son système d'exploitation pour appareils mobiles Android, Google a prévenu en mars 2019 son intention de demander aux utilisateurs d'Android en Europe quel moteur de recherche ils veulent utiliser par défaut sur leurs mobiles. La société a également présenté aux utilisateurs d'Android une option permettant de télécharger des applications de recherche et de navigateur supplémentaires dans Google Play.



Plus tard, en août 2019, l'entreprise a déclaré dans un communiqué : « L’année prochaine, nous proposerons aux utilisateurs d’Android un nouveau moyen de sélectionner un moteur de recherche pour alimenter un champ de recherche sur leur écran d’accueil et par défaut dans Chrome (si installé). Les fournisseurs de recherche peuvent demander à faire partie du nouvel écran de sélection qui apparaitra lorsque quelqu’un configurera un nouveau smartphone ou tablette Android en Europe ».



L’entreprise a indiqué que « les fournisseurs de recherche éligibles devront remplir un formulaire de candidature et pourront enchérir pour une inclusion basée sur une enchère ».



À priori, quatre options (incluant le moteur de recherche de Google et trois alternatives déterminées au terme d’une sélection payante) devaient être proposées dans un ordre aléatoire aux utilisateurs. Les alternatives éligibles devaient participer à des enchères par pays et faire une offre par pays en précisant le montant qu’elles consentent à verser à la firme de Mountain View pendant la période de grâce - de janvier à décembre 2020 pour la première phase - chaque fois qu’un client utilisera leur moteur de recherche sur Android à la place Google. Le moteur de recherche défini durant cette étape obligatoire avant la poursuite du premier démarrage d’un dispositif tournant sous Android sera utilisé par défaut dans le champ de recherche d’Android et dans Chrome (si l’application est installée).



Google a prévu une offre minimale par pays pour figurer dans la short-liste et expliqué que les trois offres les plus élevées atteignant ou dépassant le seuil d’enchère minimal pour un pays donné apparaitront dans l’écran sélection de ce pays. L’entreprise a assuré qu’en cas d’égalité des voix, elle « attribuera les créneaux horaires de manière aléatoire entre les soumissionnaires liés ». Et si moins de trois fournisseurs de recherche éligibles atteignent ou dépassent le seuil d’enchères, elle « remplira les emplacements restants de manière aléatoire à partir du pool de fournisseurs de recherche éligibles. Le groupe de fournisseurs éligibles comprendra ceux qui ont demandé à participer à l’écran de choix, mais n’ont pas soumis d’offre ».



Fin septembre, Google a mis à jour la liste des moteurs de recherche alternatifs par pays sur la période de grâce allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 :

Autriche : Bing, info.com, PrivacyWall

Belgique : Bing, info.com, PrivacyWall

Bulgarie : DuckDuckGo, GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex

Croatie : DuckDuckGo, GMX, info.com

République tchèque : info.com, PrivacyWall, Seznam.cz

Danemark : Bing, info.com, PrivacyWall

Estonie : GMX, info.com, Yandex

Finlande : Bing, info.com, PrivacyWall

France : Bing, info.com, PrivacyWall

Allemagne : Bing, info.com, PrivacyWall

Grèce : GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex

Hongrie : GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex

Islande : DuckDuckGo, GMX, info.com

Irlande : Bing, info.com, PrivacyWall

Italie : Bing, info.com, PrivacyWall

Lettonie : info.com, PrivacyWall, Yandex

Liechtenstein : DuckDuckGo, GMX, info.com

Lituanie : GMX, info.com, PrivacyWall

Luxembourg : GMX, info.com, Qwant

Malte : GMX, info.com, PrivacyWall

Pays-Bas : Bing, info.com, PrivacyWall

Norvège : Bing, info.com, PrivacyWall

Pologne : GMX, info.com, PrivacyWall

Portugal : GMX, info.com, Yandex

République de Chypre : GMX, info.com, Yandex

Roumanie : GMX, info.com, PrivacyWall, Yandex

Slovaquie : GMX, info.com, Seznam.cz

Slovénie : Ecosia, GMX, info.com

Espagne : Bing, info.com, PrivacyWall

Suède : Bing, info.com, PrivacyWall

Royaume-Uni : Bing, info.com, PrivacyWall

Google a précisé que son propre moteur de recherche n’a pas participé aux enchères. Sa solution a néanmoins été systématiquement proposée aux internautes lors de la configuration, en plus des trois autres services. Comme l'indique la liste, en France, les moteurs de recherche aléatoires qui seront proposés sont désormais Bing, info.com, PrivacyWall. Notons que seule info.com figure toujours dans la liste (la précédente était constituée par DuckDuckGo, Info.com et Qwant).





La réaction de la concurrence



Dans un premier temps, DuckDuckGo n'a pas manqué de manifester son indignation, indiquant qu'il était persuadé de ne pas figurer dans la liste des gagnants des enchères :



« Comme expliqué dans cette série, nous pensons que les menus de préférences de recherche - ceux qui modifient tous les paramètres de recherche par défaut et incluent les alternatives Google les plus courantes - peuvent permettre aux consommateurs d'exprimer facilement leurs préférences de recherche et d'accroître considérablement la concurrence sur le marché de la recherche. Nos tests d'utilisateurs sur grand échantillon les plus récents montrent que lorsqu'un menu de préférences de recherche est correctement conçu, la part de marché de Google sur les mobiles de recherche pourrait immédiatement baisser d'environ 20 % (avec un changement de marché potentiellement plus important au fil du temps).



« Cependant, le menu de préférences de recherche actuel de Google dans l'UE n'est pas correctement conçu, comme en témoignent les résultats des enchères du quatrième trimestre 2020 qui viennent d'être publiés, indiquant quels moteurs de recherche apparaitront dans le menu. DuckDuckGo, bien qu'il s'agisse de l'alternative à Google que les consommateurs souhaitent le plus sélectionner, n'apparaitra plus dans la plupart des pays. En conséquence, de nombreux résidents de l'UE qui achètent un nouvel appareil Android n'auront plus un moyen facile d'adopter un moteur de recherche privé.



« Le principal problème avec le menu des préférences de recherche de Google est qu’il s’agit d’une enchère payante dans laquelle seuls ceux qui proposent les enchères les plus élevées figurent sur le menu. Ce format d'enchères incite les participants à proposer un montant qu'ils peuvent espérer gagner par sélection d'utilisateur. Le résultat à long terme est que les alternatives de Google qui participent aux enchères doivent donner la plupart de leurs bénéfices de menu de préférences à Google! L'enchère de Google incite encore plus les moteurs de recherche à être moins respectueux de la vie privée, à augmenter les annonces et à ne pas faire de dons à de bonnes causes, car s'ils font ces choses, ils pourraient alors se permettre de faire une offre plus élevée.



« Bien que DuckDuckGo soit solidement rentable depuis 2014, nous avons été exclus de cette vente aux enchères parce que nous choisissons de ne pas maximiser nos profits en exploitant nos utilisateurs. Concrètement, cela signifie que notre engagement envers la confidentialité et une expérience de recherche plus propre se traduisent par moins d'argent par recherche. Cela signifie que nous devons enchérir moins par rapport aux autres entreprises qui maximisent les profits.



« Nous avons prédit ce résultat, mais avons choisi de participer aussi longtemps que possible, car offrir aux consommateurs un moyen facile d'obtenir une protection simple de la vie privée est plus important qu'un boycott. Nous n’avons pas été éliminés plus tôt pour deux raisons. Premièrement, les prix ont été temporairement vus à la baisse en raison de la diminution du nombre de soumissionnaires, car nous pensons que toutes les entreprises éligibles n'ont pas soumis les documents initiaux à temps pour participer aux premières rondes. Deuxièmement, nous n'avions pas de données adéquates sur les résultats des enchères et leur impact su nos activités jusqu'à ce tour. Avec ces informations, nous avons proposé ce qui est durable à long terme et nous avons été éliminés ».





La semaine dernière, DuckDuckGo a écrit une lettre ouverte distincte qui demandait à Google pourquoi la définition de moteurs de recherche alternatifs par défaut sur Android nécessite tant d'étapes :



« Google, étant donné que vous avez souvent dit que la concurrence était à un clic et que vous savez qu'un processus compliqué supprime la concurrence, pourquoi faut-il plus de quinze clics pour faire de DuckDuckGo Search ou de toute autre alternative la valeur par défaut sur les appareils Android ? La recherche Google est définie par défaut sur les appareils Android de deux manières, via la barre de recherche de l'écran d'accueil et le navigateur par défaut. Voici comment quelqu'un peut changer les deux :

Ouvrir Google Play Rechercher «DuckDuckGo» (techniquement au moins trois clics) Appuyer sur DuckDuckGo Privacy Browser Appuyer sur Installer Accéder à l'icône DuckDuckGo Appuyer longuement sur l'icône DuckDuckGo Appuyer sur l'icône des widgets Appuyer longuement sur le widget et le placer sur l'écran d'accueil Appuyer longuement sur le widget Google Appuyer sur Supprimer (le processus peut différer et ne fonctionne pas sur tous les appareils, par exemple, les téléphones Google Pixel - allez comprendre!). Vous devez maintenant soit faire de DuckDuckGo votre navigateur par défaut, soit faire de DuckDuckGo votre moteur de recherche par défaut dans votre navigateur préféré. Nombre d'étapes similaire dans les deux cas, mais nous ferons le premier car c'est beaucoup mieux pour la confidentialité. Ouvrir les paramètres Rechercher «navigateur» (techniquement au moins deux clics) Appuyer sur Application de navigateur par défaut Appuyer sur DuckDuckGo Appuyer sur Accueil.

« Ce long processus met des obstacles inutiles sur la manière dont les gens peuvent utiliser le service qu'ils souhaitent. À l'heure actuelle, il n'y a pas de paramètre de recherche globale d'appareils sur Android, c'est pourquoi il y a tant d'étapes. Cependant, ce n’est pas forcément le cas. Le changement de moteur de recherche par défaut peut et doit se faire en un seul clic via un menu de préférences de recherche correctement conçu que les utilisateurs le voient automatiquement lors de la configuration de l'appareil et peuvent être renvoyés dans les paramètres (également en un clic).



« Compte tenu de votre position sur la concurrence en un clic, Google, vous engagez-vous à permettre aux consommateurs de sélectionner leur moteur de recherche préféré en un clic ? »





Désormais, avec d'autres moteurs de recherche alternatifs (notamment les français Lilo et Qwant, le tchèque Seznam et l'allemande Ecosia), DuckDuckGo a demandé à la Commission européenne une réunion tripartite avec Google. Dans une lettre ouverte, les moteurs de recherche déclarent :



« Cher vice-président exécutif Vestager,



« Nous sommes des entreprises exploitant des moteurs de recherche qui rivalisent avec Google. Comme vous le savez, nous sommes profondément mécontents du prétendu remède créé par Google pour remédier aux effets néfastes de son comportement anticoncurrentiel dans l'affaire Android. Nous comprenons que Google vous informe régulièrement de ses enchères payantes, mais il semble que vous ne receviez peut-être pas des informations complètes ou exactes.



« Nous vous écrivons pour demander une réunion trilatérale avec votre bureau, nous-mêmes et Google, dans le but d'établir un menu de préférences efficace. Nos délégués respectifs pourraient travailler à l'avance pour créer un ordre du jour serré pour cette réunion afin de garantir qu'elle soit productive et collaborative.



« Nous soutenons de tout cœur l’ambition de la Commission de remédier aux préjudices enracinés de la concurrence de Google. Nous vous demandons de mettre ces intentions en pratique dès maintenant, en utilisant pleinement vos outils existants.



« Merci d'avance pour votre considération ».



Ecosia s'insurge contre les pratiques de Google



Dans un billet de blog, l'allemand note que :



« Au cours de la dernière décennie, Google est devenue l'une des organisations les plus monopolistiques de l'histoire de l'humanité. Son moteur de recherche a une part de marché de 87% - dans aucun autre secteur, une telle domination ne serait tolérée par les régulateurs antitrust. Depuis la décision antitrust de l'UE de 2018 contre Google, le monstre a activement ignoré l'esprit de la décision et a proposé des solutions basées sur des enchères qui ne sont rien de plus qu'un affront à la souveraineté du pouvoir réglementaire européen. Telles sont les principales raisons pour lesquelles nous unissons nos forces avec d'autres moteurs de recherche alternatifs amis - à la suite du dépôt d'accusations antitrust par le ministère américain de la Justice contre Google, nous appelons conjointement à un regard renouvelé sur la manière dont la domination de Google est contrôlée. Une table ronde entre la Commission européenne, Google et d'autres acteurs de la recherche est désormais nécessaire, notamment en ce qui concerne l'enchère Android payante.



« Le contrôle de la recherche par Google est étonnamment simple : il domine la recherche en exigeant que l'on paye le droit d'être l'option de recherche par défaut sur tous les principaux navigateurs, possédant le navigateur Chrome le plus populaire au monde, ainsi que le système d'exploitation Android. Ils contrôlent également Gmail, le plus grand service de messagerie au monde, ainsi que le deuxième moteur de recherche au monde, Youtube. Ce processus "d'entonnoir" garantit que les gens sont toujours dans l'écosystème de Google, ramenant les utilisateurs vers le moteur de recherche principal et créant une puissance de feu financière avec laquelle personne ne pourrait espérer rivaliser.



« Ce que nous aimerions voir, c'est une fin réglementée de cette approche d'entonnoir pay-for-play - aucune organisation ne devrait posséder autant de points d'accès sur le Web. Nous voulons une réglementation à l'échelle de l'UE qui garantisse que tous les acteurs, quelle que soit leur puissance financière, aient une visibilité égale sur tous les navigateurs et systèmes d'exploitation. Donner l'accès à tous les acteurs, et pas seulement à Google, permettra aux utilisateurs d'opter pour le moteur de recherche qu'ils préfèrent le plus, ce qui à long terme contribuera à créer une concurrence plus équitable sur notre marché ».



Source : DuckDuckGo



Et vous ?



Que pensez-vous de cette initiative (réunion tripartite - moteurs de recherche alternatifs, Google et Commission européenne) ?

Que pensez-vous de l'argument de DuckDuckGo selon lequel la définition de moteurs de recherche alternatifs par défaut sur Android nécessite beaucoup d'étapes et que cela porte préjudice à la concurrence ?

Donner l'accès à tous les acteurs, et pas seulement à Google, permettra aux utilisateurs d'opter pour le moteur de recherche qu'ils préfèrent le plus, ce qui à long terme contribuera à créer une concurrence plus équitable sur notre marché ».