DBaaS : L'utilisation des bases de données en tant que service augmente Mais certaines entreprises doivent faire face à des factures inattendues 0PARTAGES 4 0 La part des entreprises utilisant la base de données en tant que service (DBaaS) est passée à 45 %, contre 40 % l'année dernière, selon une nouvelle enquête de Percona



L'étude de la société de bases de données open source Percona révèle que plus de la moitié (56 %) des grandes entreprises utilisent DBaaS. Conformément à la tendance des entreprises qui cherchent à réduire leurs risques, environ la moitié d'entre elles utilisent plus d'un service DBaaS.



Cependant, environ 22 % ont trouvé que leurs dépenses pour le cloud étaient plus élevées que prévu, tandis que 60 % disent que leurs dépenses pour le cloud étaient à peu près correctes. Pour 17 % d'entre eux, leurs dépenses liées au cloud étaient inférieures aux prévisions.





"Pour de nombreuses organisations, la croissance autour du cloud et des données a augmenté plus que prévu. Garder le contrôle de vos données et de vos coûts sera essentiel pour tout le monde au fil du temps. L'utilisation de bases de données open source est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir. Cependant, la popularité croissante du DBaaS dans les résultats de cette année montre que de nombreuses organisations ne sont potentiellement pas conscientes de tous les problèmes qui existent autour du cloud et du lock-in. La combinaison de Kubernetes et de bases de données open source peut aider à fournir le bon mélange de contrôle, de liberté et de flexibilité en matière de données", déclare Peter Zaitsev, PDG de Percona.



L'augmentation du volume des données est un facteur déterminant, 82 % des organisations voyant l'empreinte de leur base de données augmenter de plus de 5 % par an. Pour 12 % des organisations, le volume de données qu'elles détiennent a doublé ou plus en douze mois.



L'utilisation de Kubernetes continue également de croître, 47% des personnes interrogées utilisent Kubernetes en interne pour le développement et le test d'applications (contre 44%) et 36% l'utilisent pour des applications de production (contre 32%). Le pourcentage de personnes interrogées qui utilisent Kubernetes pour faire fonctionner des bases de données a également augmenté cette année, avec 36% l'utilisant pour le développement et les tests (contre 33%) et 23% l'utilisant pour la production (contre 17%).



Source :



