Le PDG de Microsoft veut un "référendum sur le capitalisme", exhortant les entreprises à ne plus se limiter aux profits Mais aux valeurs apportées aux parties prenantes (employés, fournisseurs, etc) 8PARTAGES 12 0 Dans un contexte d’une pandémie mondiale, de manifestations de plusieurs mois contre l’inégalité raciale et d’une élection âprement disputée, le PDG de Microsoft a appelé à un « référendum sur le capitalisme », exhortant les entreprises à se noter en fonction des avantages économiques plus larges qu'elles apportent à la société, plutôt que de leurs seuls profits.



Microsoft et d'autres devraient mesurer leur succès par les emplois qu'ils créent, les revenus qu'ils génèrent pour leurs fournisseurs et l'argent que leurs employés dépensent ailleurs, a-t-il déclaré. « Il est juste, aujourd'hui en 2020, dans ce contexte de pandémie, d'avoir essentiellement un référendum sur le capitalisme », a déclaré Nadella lors de la conférence Forbes JUST 100 qui s'est tenue en ligne. « Nous devons tous reconnaître quel est cet objectif social essentiel d'une entreprise. »



Les commentaires de Nadella, qui, selon lui, ont été inspirés par un livre publié l’année dernière par Colin Mayer, professeur d’études de gestion à Oxford, font suite aux appels en cours aux chefs d’entreprise pour qu’ils s’engagent à orienter leurs entreprises vers le soi-disant « capitalisme des parties prenantes » (stakeholder capitalism en anglais), où les entreprises se concentrent sur les besoins de toutes les parties prenantes, y compris la société au sens large.



Le capitalisme des parties prenantes est un système dans lequel les entreprises sont orientées vers les intérêts de toutes leurs parties prenantes. Parmi les principales parties prenantes figurent les clients, les fournisseurs, les employés, les actionnaires et les communautés locales. Dans le cadre de ce système, le but d'une entreprise est de créer de la valeur à long terme et non de maximiser les profits et d'améliorer la valeur pour les actionnaires au détriment d'autres groupes de parties prenantes.



Les partisans du capitalisme des parties prenantes estiment que servir les intérêts de toutes les parties prenantes, par opposition aux seuls actionnaires, est essentiel au succès et à la santé à long terme de toute entreprise. Notamment, ils font valoir que le capitalisme des parties prenantes est une décision commerciale sensée en plus d'être un choix éthique.





Satya Nadella, PDG de Microsoft

Le capitalisme des parties prenantes était le thème de l'événement du Forum économique mondial de cette année à Davos, où les dirigeants attribuaient en partie le mouvement à « l'effet Greta Thunberg » et à l'urgence croissante de lutter contre le changement climatique. En août 2019, près de 200 PDG de grandes entreprises, dont Amazon et JPMorgan Chase, ont signé les directives d'une Business Roundtable (littéralement table ronde commerciale) décrivant comment les organisations devraient « promouvoir une économie qui sert tous les Américains ». Voici leur déclaration :



« Les Américains méritent une économie qui permet à chacun de réussir grâce à son travail acharné et à sa créativité et de mener une vie pleine de sens et de dignité. Nous pensons que le système de marché libre est le meilleur moyen de créer de bons emplois, une économie forte et durable, l'innovation, un environnement sain et des opportunités économiques pour tous.



« Les entreprises jouent un rôle vital dans l'économie en créant des emplois, en favorisant l'innovation et en fournissant des biens et services essentiels. Les entreprises fabriquent et vendent des produits de consommation; fabriquent des équipements et des véhicules; soutiennent la défense nationale; cultivent et produisent de la nourriture; fournissent des soins de santé; produisent et fournissent de l'énergie; et offrent des services financiers, de communication et autres qui soutiennent la croissance économique.



« Bien que chacune de nos entreprises poursuive son propre objectif d'entreprise, nous partageons un engagement fondamental envers toutes nos parties prenantes. Nous nous engageons à:

Offrir de la valeur à nos clients. Nous poursuivrons la tradition des entreprises américaines à l'avant-garde pour répondre ou dépasser les attentes des clients.

Investir dans nos employés. Cela commence par une compensation équitable et des avantages importants. Cela implique également de les soutenir par la formation et l'éducation qui aident à développer de nouvelles compétences pour un monde en évolution rapide. Nous encourageons la diversité et l'inclusion, la dignité et le respect.

Traiter de manière équitable et éthique nos fournisseurs. Nous nous engageons à servir de bons partenaires aux autres entreprises, grandes et petites, qui nous aident à remplir nos missions.

Soutenir les communautés dans lesquelles nous travaillons. Nous respectons les gens de nos communautés et protégeons l'environnement en adoptant des pratiques durables dans toutes nos entreprises.

Générer de la valeur à long terme pour les actionnaires, qui fournissent le capital qui permet aux entreprises d'investir, de croître et d'innover. Nous nous engageons à la transparence et à un engagement efficace avec les actionnaires.

« Chacune de nos parties prenantes est essentielle. Nous nous engageons à leur apporter de la valeur à tous, pour le succès futur de nos entreprises, de nos communautés et de notre pays ».



Bien qu’un rapport récent jette un doute sur l’engagement de ces entreprises envers le « capitalisme des parties prenantes », Nadella a évoqué l’engagement de Microsoft à devenir neutre en émission de carbone d’ici 2030 ainsi que la volonté de LinkedIn de lutter contre les inégalités raciales en tant qu’initiatives soutenues par les actionnaires.



Depuis que Nadella a pris la direction de Microsoft en 2013, l'entreprise a connu une croissance explosive, en grande partie grâce à une activité de services cloud en plein essor, un secteur qui a d'ailleurs enregistré une demande croissante pendant la pandémie étant donné que les employés de par le monde ont été contraints de travailler à domicile



Nadella a également discuté de l'engagement de Microsoft en faveur de la démocratie. « En tant qu'entreprise américaine - et entreprise de technologie - notre position dans le monde et aux États-Unis est due au dynamisme de la démocratie américaine », a-t-il déclaré. « Par conséquent, le statut de toute entreprise, y compris la nôtre, dépend de notre capacité à nous appuyer sur cette institution démocratique forte ici et partout ailleurs », a-t-il ajouté.



Et pendant ce temps :

- La dernière MAJ de Windows 10 installe de force sans qu'on lui ait rien demandé des raccourcis pour lancer Office 365

- Microsoft fait évoluer Microsoft Team pour rayer de la carte Slack

- ...



Ça va être la nouvelle mode aux USA : "Moi, CEO de la tech, milliardaire et communiste", la nouvelle mode lancée par Elon Musk "J'ai vendu ma villa de gros riche, et je dors au bureau dans un lit de camp". 6 1 Ça c'est de la com...Et pendant ce temps :- La dernière MAJ de Windows 10 installe de force sans qu'on lui ait rien demandé des raccourcis pour lancer Office 365- Microsoft fait évoluer Microsoft Team pour rayer de la carte Slack- ...Ça va être la nouvelle mode aux USA : "Moi, CEO de la tech, milliardaire et communiste", la nouvelle mode lancée par Elon Musk "J'ai vendu ma villa de gros riche, et je dors au bureau dans un lit de camp". Membre averti https://www.developpez.com Envoyé par Mingolito Envoyé par Ça va être la nouvelle mode aux USA : "Moi, CEO de la tech, milliardaire et communiste"

Je suis agent artistique à Hollywood, et j'aime cette idée, j'ai déjà un producteur au bout du fil. 4 0 Je suis agent artistique à Hollywood, et j'aime cette idée, j'ai déjà un producteur au bout du fil. Membre confirmé https://www.developpez.com



A la différence du capitalisme nippon qui jusqu'au début des années 90 avec le début des deux décennies perdues pour le Japon, avait privilégié l'emploi du salarié à vie et pas de licenciements en masse. Les grands groupes nippons faisaient en général à chiffre d'affaire comparable à leurs homologues américains moins de bénéfice et moins de valeur boursière. Mais le modèle nippon qui effrayait tant les occidentaux a fini par disparaitre après 1989.



Sinon, pour pousser le bouchon plus loin, il y a eu à la fin du XIXème siècle, le modèle du capitalisme de jean-Baptiste André Godin tourné vers le bien être des salariés et notament des ouvriers avec la création des familistères où l'ouvrier était logé avec des avantages sociaux et un confort inédit...; cf le lien:



https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-B...dr%C3%A9_Godin 1 0 Je n'ai pas trop d'idée générale à ce sujet mais il est vrai que le capitalisme américain a surtout privilégié un fort profit des entreprises ainsi que leur capitalisation boursière...A la différence du capitalisme nippon qui jusqu'au début des années 90 avec le début des deux décennies perdues pour le Japon, avait privilégié l'emploi du salarié à vie et pas de licenciements en masse. Les grands groupes nippons faisaient en général à chiffre d'affaire comparable à leurs homologues américains moins de bénéfice et moins de valeur boursière. Mais le modèle nippon qui effrayait tant les occidentaux a fini par disparaitre après 1989.Sinon, pour pousser le bouchon plus loin, il y a eu à la fin du XIXème siècle, le modèle du capitalisme de jean-Baptiste André Godin tourné vers le bien être des salariés et notament des ouvriers avec la création des familistères où l'ouvrier était logé avec des avantages sociaux et un confort inédit...; cf le lien: Membre éclairé https://www.developpez.com Envoyé par Mingolito Envoyé par - La dernière MAJ de Windows 10 installe de force sans qu'on lui ait rien demandé des raccourcis pour lancer Office 365

Enfin, j'dis ca, j'dis rien



Envoyé par Mingolito Envoyé par - Microsoft fait évoluer Microsoft Team pour rayer de la carte Slack



Sinon, personnes n'est choqués par les licenciements de grosses boites ? Moi je ne le vois que de deux façon:

1. Ils ont pas de fond en banque

2. ils faut faire perdre le moins possible aux actionnaires.



La crise du covid démontre bien que le système actuel est sur le bord de la falaise si on ne fait pas tout pour qu'il tourne.



Il faut revoir le système pour le rendre plus stable en cas de pandémie.



Mais je ne me fait pas de bile. En Belgique un politique à dit que lorsqu'on veut trouver de l'argent, on va le chercher chez les classes moyennes.

Nous passerons tous à la caisse. 0 0 Justement, il parait que comme c'est gratuit, sous linux tu dois juste fermer ta bouche sur l'installation de logiciel tel thunerbird, libreoffice.Enfin, j'dis ca, j'dis rienHo mon dieu, une entreprise qui veut en concurrencer une autre. Quel crime de lèse majesté.Sinon, personnes n'est choqués par les licenciements de grosses boites ? Moi je ne le vois que de deux façon:1. Ils ont pas de fond en banque2. ils faut faire perdre le moins possible aux actionnaires.La crise du covid démontre bien que le système actuel est sur le bord de la falaise si on ne fait pas tout pour qu'il tourne.Il faut revoir le système pour le rendre plus stable en cas de pandémie.Mais je ne me fait pas de bile. En Belgique un politique à dit que lorsqu'on veut trouver de l'argent, on va le chercher chez les classes moyennes.Nous passerons tous à la caisse.