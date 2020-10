En Suède, Amazon, Google et Facebook ont besoin de la moitié d'une centrale nucléaire à eux seuls, Le pays pourrait faire face à de graves pénuries d'électricité, selon un rapport 17PARTAGES 5 0 Un rapport sur l’état de l’électricité en Suède annonce que le pays pourrait faire face à de graves pénuries d’électricité, alors que les géants d’Internet, comme Amazon, Google et Facebook, bénéficient d’une réduction de 97 % sur l’énergie qu’ils consomment. Cette consommation ne cesse de croître et ces derniers ont également obtenu l’autorisation du gouvernement pour construire de nouvelles salles de serveurs dans le pays. Selon le rapport de Aftonbladet, une salle de serveurs nécessite pour l'approvisionnement en électricité l’équivalent de la moitié de ce que produit centrale nucléaire.



Aftonbladet, un média suédois a récemment publié un rapport dans lequel il explique comment certains géants d’Internet mettent en place des salles de serveurs en Suède en s’appuyant largement sur des subventions et des aides de l’État, sans presque aucune contrepartie. Selon le rapport, Stefan Löfven, le Premier ministre suédois, “a versé de l’argent” pendant plusieurs années dans les entreprises telles que Google, Facebook et Amazon et son gouvernement leur a apporté “un million de soutiens et une réduction de 97 % sur l’électricité qu’ils consomment”.



Pendant ce temps, ces entreprises ont fourni peu d’emplois aux Suédois et n’ont apporté que quelques petites recettes fiscales. En outre, Aftonbladet cite un autre rapport sur l’état de l’électricité dans le pays qui montre que les salles de serveurs de ces sociétés sont très énergivores, mais elles sont toujours prêtes à en construire de nouvelles. D’après le rapport, certaines régions du pays craignent à présent une pénurie aiguë d’électricité, la plus concernée serait Mälardalen. Pourtant, Aftonbladet a déclaré qu’Amazon a le feu vert pour construire d’autres salles de serveurs dans cette région.





Par ailleurs, selon une liste obtenue par Aftonbladet, une nouvelle salle de serveurs qui consomme 500 mégawatts d'électricité a été approuvée, soit plus d'électricité que l'ensemble d'Uppsala n'en consomme. En dehors du géant de l’e-commerce, une autre entreprise a aussi reçu le feu vert pour construire une salle de serveurs de 461 mégawatts. « C'est beaucoup. On peut dire que cette puissance est de l'ordre de la moitié de ce que produit une centrale nucléaire », a déclaré Lennart Söder, professeur d'énergie électrique au KTH, l'Institut royal de technologie, à Aftonbladet.



Toujours dans le rapport, Aftonbladet a expliqué que depuis 2015, Svenska kraftnät, un gestionnaire de réseau de transport d’électricité suédois, a approuvé des demandes d’approvisionnement pour un total de 1 322 MW et des demandes sont en cours pour 2 015 mégawatts. Rappelons qu’avant Aftonbladet, de nombreux rapports ont déjà montré que la consommation d’électricité des GAFAM et des entreprises numériques en général est loin d’être négligeable. Cette consommation a considérablement augmenté ces dix dernières années, ainsi que leur empreinte carbone.



Par exemple, les centres informatiques américains requièrent, à eux seuls, une petite vingtaine de réacteurs nucléaires (à raison d'un gigawatt par réacteur). En 2010, Greenpeace avait déjà averti que la consommation électrique est trop importante. En 2012, l’ONG épinglait Apple et Amazon Web Services pour l'impact écologique de leurs datacenters. Greenpeace avait ciblé Apple en raison du choix de l’entreprise de construire un centre de données pour son service iCloud, qui sera alimenté par des énergies fossiles (charbon) ou qualifiées de salles (nucléaire).



Depuis quelques années, de plus en plus d’entreprises numériques misent sur les énergies vertes et certaines d’entre elles prévoient de n’utiliser que cela d’ici la fin de cette décennie. Ainsi, en 2017, l'ONG a publié un rapport mis à jour sur les services les plus écologiques : Facebook, Google et Apple faisaient partie des meilleurs élèves, contrairement à Amazon. De plus, cette année, Apple s'est engagé à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de ses activités d'ici 2030.



Apple a déclaré que chaque produit vendu aura un impact climatique net nul. Il avait annoncé en 2018 que tous ses data centers et bureaux dans le monde entier sont alimentés à 100 % en énergies renouvelables. En 2019, Google a annoncé que ses nouveaux data centers US seront alimentés par 1,6 million de panneaux solaires. Amazon



Source : Aftonbladet



Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Bill Fassinou Envoyé par Depuis quelques années, de plus en plus d'entreprises numériques misent sur les énergies vertes et certaines d'entre elles prévoient de n'utiliser que cela d'ici la fin de cette décennie. Ainsi, en 2017, l'ONG a publié un rapport mis à jour sur les services les plus écologiques : Facebook, Google et Apple faisaient partie des meilleurs élèves, contrairement à Amazon. De plus, cette année, Apple s'est engagé à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de ses activités d'ici 2030.







En cherchant un peu la liste des datacenters de Google, on tombe sur celle-ci datant de 2017 :



America:

Berkeley County, South Carolina

Douglas County, Georgia

Jackson County, Alabama

Lenoir, North Carolina

Mayes County, Oklahoma

Montgomery County, Tennessee

The Dalles, Oregon

Quilicura, Chile



Asia

Changhua County, Taiwan

Singapore



Europe

Dublin, Ireland

Eemshaven, Netherlands

Hamina, Finland

St Ghislain, Belgium



En regardant dans le détail les sources de production d'énergie de ces états et pays, grâce à diverses sources comme

On découvre que l'énergie produite en

En

On retrouve le phénomène similaire en Alabama, en Caroline du Nord, Tennessee.

Notons que la Caroline du Nord a le second parc photovoltaïque après la Californie .. donc il ne fonctionne pas de nuit et peu en hiver. Aussi en Amérique, seul l'Oregon a une production d’énergie renouvelable significative et Google fonctionne essentiellement au nucléaire et au gaz. Et il n'y a guère de chance que cela change, aucun des candidats en lice ne va interdire le fracking.



En Asie, Singapour fonctionne au gaz naturel (à 95%) et Taiwan principalement au gaz et au charbon. Ce ne sont pas réellement des ENR ni des sources d'énergies décarbonées.



En Europe nous avons une situation plus contrastée, avec une hollande parsemée d'éoliennes mais important des millions de Kwh d'Allemagne. D'ailleurs ce matin, le ciel était couvert et sans vent, et toute l'énergie provenait de leurs centrales à charbon et à gaz. Et la situation ne touchaient pas que la Hollande, toutes les centrales nucléaires à gaz et nucléaires d'europe de l'ouest tournaient à plein régime.

Ce qui posera un problème quand la France aura bouclé son plan climat-énergie ramenant le nucléaire à 50%, il va falloir en construire des centrales à gaz.



Il est bien évident qu'un opérateur de datacenter a besoin d'une électricité très fiable et bon marché. Mais quand Sundar Pichai déclare que toute l'électricité consommée par Google provient du renouvelable, il ment effrontément.



Dans la suite de sa présentation, Sundar nous apprend que google a versé 5.7 milliards de $ pour financer du vert, mais on ne sait pas à qui. Parle't-il de la bourse carbone ? Mais je serais vraiment surpris que cet argent finance dans la poche des petits forestiers africains ou de l'ONF, car aux dernières nouvelles la bourse carbone était gérée par la mafia. Un effort de transparence s'impose.

On apprend finalement que Google va faire une donation de 1 million de $ pour planter des arbres (une somme dérisoire) et va aider 1 milliard de personne a consommer plus vert en .. indiquant sur google map où trouver des chargeurs de voiture électrique et des pistes cyclables, et en rajoutant une option permettant de calculer le CO² produit par trajet



Ainsi les gens regarderont toujours google map qui est alimenté au gaz et au nucléaire pour apprendre que le train produit moins de gaz carbonique que l'avion ou la voiture. La belle affaire, il n'y a pas de train à grande vitesse aux USA.



Nous somme sans doute là dans le foutage de gueule l'escroquerie intellectuelle et c'est sans doute pourquoi cette vidéo est une des rares de la chaîne google a voir ses commentaires désactivés.



Envoyé par Bill Fassinou Envoyé par Apple a déclaré que chaque produit vendu aura un impact climatique net nul. Il avait annoncé en 2018 que tous ses data centers et bureaux dans le monde entier sont alimentés à 100 % en énergies renouvelables. En même temps, Apple fait faire le tour de la terre a ses produits vendu un prix faramineux (mais bon, si les clients aiment cela).



Je ne sais plus qui disait que cet engouement pour les ENR correspondait à l'achat des indulgences du moyen-âge.



[1] 2 0 Voila qui me rappelle une réclame de Google.En cherchant un peu la liste des datacenters de Google, on tombe sur celle-ci datant de 2017 :America:AsiaEuropeEn regardant dans le détail les sources de production d'énergie de ces états et pays, grâce à diverses sources comme electricitymap ou le US Energy Information Administration On découvre que l'énergie produite en Caroline du Sud est à 56% d'origine nucléaire, suivit du gaz (23%) et du charbon (13%).En Géorgie , il s'agit principalement de gaz suivi du nucléaire.On retrouve le phénomène similaire en Alabama, en Caroline du Nord, Tennessee.Notons que la Caroline du Nord a le second parc photovoltaïque après la Californie .. donc il ne fonctionne pas de nuit et peu en hiver. Aussi en Amérique, seul l'Oregon a une production d’énergie renouvelable significative et Google fonctionne essentiellement au nucléaire et au gaz. Et il n'y a guère de chance que cela change, aucun des candidats en lice ne va interdire le fracking.En Asie, Singapour fonctionne au gaz naturel (à 95%) et Taiwan principalement au gaz et au charbon. Ce ne sont pas réellement des ENR ni des sources d'énergies décarbonées.En Europe nous avons une situation plus contrastée, avec une hollande parsemée d'éoliennes mais important des millions de Kwh d'Allemagne. D'ailleurs ce matin, le ciel était couvert et sans vent, et toute l'énergie provenait de leurs centrales à charbon et à gaz. Et la situation ne touchaient pas que la Hollande, toutes les centrales nucléaires à gaz et nucléaires d'europe de l'ouest tournaient à plein régime.Ce qui posera un problème quand la France aura bouclé son plan climat-énergie ramenant le nucléaire à 50%, il va falloir en construire des centrales à gaz.Il est bien évident qu'un opérateur de datacenter a besoin d'une électricité très fiable et bon marché. Mais quand Sundar Pichai déclare que toute l'électricité consommée par Google provient du renouvelable, il ment effrontément.Dans la suite de sa présentation, Sundar nous apprend que google a versé 5.7 milliards de $ pour financer du vert, mais on ne sait pas à qui. Parle't-il de la bourse carbone ? Mais je serais vraiment surpris que cet argent finance dans la poche des petits forestiers africains ou de l'ONF, car aux dernières nouvelles la bourse carbone était gérée par la mafia. Un effort de transparence s'impose.On apprend finalement que Google va faire une donation de 1 million de $ pour planter des arbres (une somme dérisoire) et va aider 1 milliard de personne a consommer plus vert en .. indiquant sur google map où trouver des chargeurs de voiture électrique et des pistes cyclables, et en rajoutant une option permettant de calculer le CO² produit par trajetAinsi les gens regarderont toujours google map qui est alimenté au gaz et au nucléaire pour apprendre que le train produit moins de gaz carbonique que l'avion ou la voiture. La belle affaire, il n'y a pas de train à grande vitesse aux USA.Nous somme sans doute là dansl'escroquerie intellectuelle et c'est sans doute pourquoi cette vidéo est une des rares de la chaîne google a voir ses commentaires désactivés.Apple est un fabricant de téléphones portables et d'ordinateurs qui a délocalisé toute sa production en Chine (même le dernier Mac Pro ne sera plus fabriqué au Texas), pays où le charbon sale représente 65% de la production électrique nationale. La seule ENR significative est l'hydroelectrique (17%)., Apple fait faire le tour de la terre a ses produits vendu un prix faramineux (mais bon, si les clients aiment cela).Je ne sais plus qui disait que cet engouement pour les ENR correspondait à l'achat des indulgences du moyen-âge.[1] https://www.datacenterknowledge.com/...ata-center-faq Membre éprouvé https://www.developpez.com Mais où est donc passée Greta Thunberg ??? 1 0 Membre régulier https://www.developpez.com Envoyé par ddoumeche Envoyé par Voila qui me rappelle une réclame de Google...



Ils peuvent mettre les datacenter, là où il fait le plus froid, comme en suède, pour réduire la consommation dans le refroidissement des machines. Et produire l'équivalent de leur consommation avec des panneaux solaires dans les pays où il y a le plus ensoleillement.



Donc ce n'est pas un mensonge mais c'est vrai qu'ils font ça uniquement pour se donner une bonne image. 0 0 Il n'y a pas de forcément de lien entre le lieu du datacenter et le type d’énergie produit dans ce lieu.Ils peuvent mettre les datacenter, là où il fait le plus froid, comme en suède, pour réduire la consommation dans le refroidissement des machines. Et produire l'équivalent de leur consommation avec des panneaux solaires dans les pays où il y a le plus ensoleillement.Donc ce n'est pas un mensonge mais c'est vrai qu'ils font ça uniquement pour se donner une bonne image. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Bill Fassinou Envoyé par Apple a déclaré que chaque produit vendu aura un impact climatique net nul. Il avait annoncé en 2018 que tous ses data centers et bureaux dans le monde entier sont alimentés à 100 % en énergies renouvelables. En 2019, Google a annoncé que ses nouveaux data centers US seront alimentés par 1,6 million de panneaux solaires.



Il doit y avoir des entreprises quelque part qui produisent des Mégawattheure d'énergie renouvelable qu'elles injectent dans le réseau, ces entreprises facturent le kWh plus cher, mais l'énergie est produite par des panneaux solaires.



C''est global, dans certains endroit il n'y a pas de soleil et pas de vent, donc il faut du nucléaire.

Dans d'autres endroits il y a du soleil (désert algérien) et là il y a moyen de faire quelque chose (c'est chiant la nuit). 0 0 Quand une entreprise dit que tous ses bureaux sont alimentés en énergie renouvelables ça veut dire que l'entreprise achète l'équivalent de ce quelle consomme en énergie renouvelable, parfois elle va recevoir de l'énergie qui vient du charbon, du pétrole et du nucléaire. (parce qu'il est impossible de stocker efficacement beaucoup d'énergie et quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, les panneaux solaires et les éoliennes produisent que dalle)Il doit y avoir des entreprises quelque part qui produisent des Mégawattheure d'énergie renouvelable qu'elles injectent dans le réseau, ces entreprises facturent le kWh plus cher, mais l'énergie est produite par des panneaux solaires.C''est global, dans certains endroit il n'y a pas de soleil et pas de vent, donc il faut du nucléaire.Dans d'autres endroits il y a du soleil (désert algérien) et là il y a moyen de faire quelque chose (c'est chiant la nuit).