Les ventes de PC augmentent de 13 % au troisième trimestre 2020 malgré la crise de Covid-19 La plus forte croissance que le marché ait connue au cours de ces 10 dernières années selon Canalys 42PARTAGES 4 0 Les ventes mondiales de PC ont franchi la barre des 71 millions d'unités écoulées au troisième trimestre de 2020, une augmentation de 3,6 % par rapport au troisième trimestre de 2019, selon les résultats préliminaires de Gartner. La demande en PC en raison des besoins de divertissement à domicile et d'apprentissage à distance pendant cette période de pandémie, ainsi que la plus forte croissance du marché américain des PC depuis 10 ans, ont stimulé la dynamique du marché mondial.



« Ce trimestre a connu la plus forte demande de PC grand public que Gartner ait connue en cinq ans », a déclaré Mikako Kitagawa, directeur de recherche chez Gartner. « Le marché ne se mesure plus en nombre de PC par ménage; au contraire, la dynamique s'est déplacée pour tenir compte d'un PC par personne. Alors que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement des PC liées à la pandémie de COVID-19 ont été en grande partie résolues, ce trimestre a été marqué par une pénurie de composants clés, tels que des panneaux, en raison de cette forte demande des consommateurs ».



« Le marché des PC professionnels a connu une dynamique plus prudente ce trimestre. Les entreprises ont continué à acheter des PC pour le travail à distance, mais l'accent est passé de l'achat d'appareils urgents à l'optimisation des coûts. Cependant, les dépenses des entreprises sont restées fortes là où le financement gouvernemental pour l'apprentissage à distance et le travail à distance a alimenté les achats d'appareils, comme aux États-Unis et au Japon. »



Alors que Gartner n'inclut pas les livraisons de Chromebook dans ses résultats traditionnels sur le marché des PC, les ventes de Chromebook ont ​​augmenté d'environ 90 % au troisième trimestre de 2020, par rapport à la même période il y a un an. Cette demande était motivée par l'enseignement à distance en raison de la pandémie, en particulier sur le marché américain de l'éducation. En incluant les Chromebooks, le marché mondial des PC a augmenté d'environ 9 % d'une année sur l'autre, les Chromebooks représentant environ 11 % du marché combiné des PC / Chromebook.



Les trois principaux fournisseurs sur le marché des PC traditionnels sont restés inchangés par rapport au trimestre précédent, bien que Lenovo ait élargi son avance sur HP après un trimestre de volume record de ses ventes. Les fournisseurs axés sur les consommateurs tels qu'Apple, Acer et Asus ont connu une croissance qui a dépassé le reste du marché au troisième trimestre de 2020.





Lenovo a maintenu sa position de n°1 sur le marché mondial des PC, avec des ventes trimestrielles s'élevant à plus de 18 millions d'unités pour la toute première fois. À l'instar des autres fournisseurs, Lenovo a connu une baisse des ventes d'ordinateurs de bureau, mais la baisse n'a pas été aussi forte que celle de HP et Dell, car la demande d'ordinateurs de bureau de Lenovo a été soutenue par une croissance solide en Chine.



HP a connu une croissance inférieure à celle du marché, les ventes d'ordinateurs de bureau ayant diminué de 30 % d'une année sur l'autre, ce qui a entraîné une croissance de seulement 0,7 % au troisième trimestre de 2020. HP a eu des performances relativement bonnes sur le marché américain où les ventes ont augmenté plus rapidement que la moyenne régionale, mais a rencontré des difficultés en Asie-Pacifique et au Japon. HP a également annoncé en août 2020 que la société avait un important carnet de commandes d'ordinateurs portables en raison des contraintes persistantes de la chaîne d'approvisionnement dues à la pandémie, qui ont limité les ventes pour le trimestre. HP se concentrait fortement sur les Chromebooks, restant le premier fournisseur de ce segment.



Après 17 trimestres consécutifs de croissance d'une année sur l'autre, Dell a connu sa première baisse de 4,6 %, reflétant sa concentration sur les entreprises par rapport aux PC grand public. Les ventes d'ordinateurs portables Dell ont augmenté, mais les baisses marquées des ventes d'ordinateurs de bureau ont compensé cette croissance. La baisse de Dell est un indicateur des dépenses prudentes des acheteurs commerciaux en réaction à la faiblesse actuelle des économies dans la plupart des pays développés.



Le marché des PC traditionnels apporte un autre trimestre de croissance à deux chiffres, selon IDC



Alors que la pandémie mondiale fait rage et que de nombreux pays du monde entrent dans la deuxième vague d'infections au COVID-19, la continuité des affaires et la scolarité en ligne restent au premier plan de chaque économie. Cela a conduit à une croissance à deux chiffres du marché des PC traditionnels, composé d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de stations de travail, les ventes mondiales ayant augmenté de 14,6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 81,3 millions d'unités au troisième trimestre de 2020 (3T20), selon les résultats préliminaires du baromètre IDC.



« La demande des consommateurs et la demande institutionnelle ont approché des niveaux records dans certains cas », a commenté Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour Mobile Device Trackers d'IDC. « Les jeux, les Chromebooks et, dans certains cas, les ordinateurs portables compatibles avec les téléphones portables ont tous été des points positifs au cours du trimestre. Si le marché n'avait pas été entravé par une pénurie de composants, les livraisons d'ordinateurs portables auraient encore augmenté au troisième trimestre, car l'appétit du marché était encore insatiable ».



Malheureusement, la pénurie de plusieurs composants, tels que des processeurs, des panneaux et d'autres sous-composants, a conduit à manquer une opportunité pour de nombreux fournisseurs. « L'industrie des PC est entrée dans le troisième trimestre avec un arriéré important de commandes non livrées », a déclaré Linn Huang, vice-président de la recherche, appareils et écrans chez IDC. « Et il semble que le trimestre se terminera sous les mêmes auspices. Étant donné que les pénuries sont davantage dues à un manque de planification commerciale qu'à un problème technique, nous ne prévoyons pas une augmentation soudaine de la capacité. Par conséquent, cet arriéré se prolongera probablement 2021 ».





Faits saillants régionaux

Asie / Pacifique (hors Japon) (APeJ): Le marché des PC traditionnels a enregistré une augmentation à un chiffre dans la région, avec des résultats supérieurs aux prévisions d'IDC. Les livraisons ont été tirées par la reconstitution des stocks et la forte demande d'ordinateurs portables, les utilisateurs finaux de la région continuant d'acheter des appareils pour le travail à domicile, l'apprentissage en ligne et le divertissement.

Le marché des PC traditionnels a enregistré une augmentation à un chiffre dans la région, avec des résultats supérieurs aux prévisions d'IDC. Les livraisons ont été tirées par la reconstitution des stocks et la forte demande d'ordinateurs portables, les utilisateurs finaux de la région continuant d'acheter des appareils pour le travail à domicile, l'apprentissage en ligne et le divertissement. Canada : Le marché des PC traditionnels est resté extrêmement actif, enregistrant le 17 e trimestre consécutif de gains. Il s'agit du deuxième trimestre où les restrictions liées au COVID-19 étaient en vigueur, continuant de stimuler la demande des ménages canadiens et des organisations cherchant à assurer la continuité des activités. Le besoin d'appareils informatiques au Canada devrait rester élevé tout au long de l'hiver, mais les dépenses pourraient être affectées par la situation macroéconomique, augmentant la pression sur les prix de vente moyens dans un avenir prévisible.

Le marché des PC traditionnels est resté extrêmement actif, enregistrant le 17 trimestre consécutif de gains. Il s'agit du deuxième trimestre où les restrictions liées au COVID-19 étaient en vigueur, continuant de stimuler la demande des ménages canadiens et des organisations cherchant à assurer la continuité des activités. Le besoin d'appareils informatiques au Canada devrait rester élevé tout au long de l'hiver, mais les dépenses pourraient être affectées par la situation macroéconomique, augmentant la pression sur les prix de vente moyens dans un avenir prévisible. Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA): les livraisons de PC traditionnels ont enregistré une forte croissance à un chiffre au 3T20, un autre trimestre exceptionnel de croissance pour les ordinateurs portables ayant compensé les fortes baisses des ordinateurs de bureau. Les mesures de confinement en cours ont continué de susciter une forte demande d'ordinateurs portables permettant de se divertir, de travailler et d'étudier à domicile. Cependant, les bureaux restant largement fermés, la demande d'appareils fixes était limitée.

les livraisons de PC traditionnels ont enregistré une forte croissance à un chiffre au 3T20, un autre trimestre exceptionnel de croissance pour les ordinateurs portables ayant compensé les fortes baisses des ordinateurs de bureau. Les mesures de confinement en cours ont continué de susciter une forte demande d'ordinateurs portables permettant de se divertir, de travailler et d'étudier à domicile. Cependant, les bureaux restant largement fermés, la demande d'appareils fixes était limitée. Japon: le projet GIGA par lequel les étudiants de tout le pays reçoivent des PC et des tablettes pour l'apprentissage en ligne, ainsi qu'une forte demande de travail à domicile ont contribué à maintenir une croissance stable sur le marché des PC traditionnels. Le segment des consommateurs a diminué d'année en année en raison du niveau de référence élevé établi l'année dernière par la hausse de la taxe à la consommation et les migrations vers Windows 10.

le projet GIGA par lequel les étudiants de tout le pays reçoivent des PC et des tablettes pour l'apprentissage en ligne, ainsi qu'une forte demande de travail à domicile ont contribué à maintenir une croissance stable sur le marché des PC traditionnels. Le segment des consommateurs a diminué d'année en année en raison du niveau de référence élevé établi l'année dernière par la hausse de la taxe à la consommation et les migrations vers Windows 10. Amérique latine : le marché traditionnel des PC a enregistré une croissance à deux chiffres pour la première fois en cinq ans. Malgré les hausses de prix et les contractions économiques dans de nombreux pays, la demande de portabilité continue d'augmenter. La demande accrue d'ordinateurs portables due au travail à domicile et à l'apprentissage en ligne a soutenu la croissance de la région, qui devrait se poursuivre dans la plupart des pays jusqu'au début de 2021.

le marché traditionnel des PC a enregistré une croissance à deux chiffres pour la première fois en cinq ans. Malgré les hausses de prix et les contractions économiques dans de nombreux pays, la demande de portabilité continue d'augmenter. La demande accrue d'ordinateurs portables due au travail à domicile et à l'apprentissage en ligne a soutenu la croissance de la région, qui devrait se poursuivre dans la plupart des pays jusqu'au début de 2021. États-Unis : le marché traditionnel des PC a connu un autre trimestre extraordinaire, affichant une forte croissance à deux chiffres des ventes. Les résultats préliminaires reflètent la forte confiance des acheteurs, alimentée par les besoins d'ordinateurs à la maison et la reconstitution des stocks qui en résulte. Alors que les livraisons d'ordinateurs portables se sont encore renforcées en raison de la demande soutenue des segments de la consommation et de l'éducation, le marché des ordinateurs de bureau a diminué d'année en année.

Les ventes sur le marché des PC augmentent de 13% au troisième trimestre 2020, selon Canalys



Les données Canalys récemment publiées montrent que le marché mondial des PC a grimpé de 12,7 % par rapport à la même période l'année dernière pour atteindre 79,2 millions d'unités au troisième trimestre 2020, alors qu'il continuait de bénéficier énormément de la crise du COVID-19. Il s'agit de la plus forte croissance que le marché ait connue au cours des 10 dernières années.



Les livraisons mondiales d'ordinateurs portables ont atteint 64 millions d'unités (presque autant que le record du quatrième trimestre 2011, période à laquelle les livraisons d'ordinateurs portables s'élevaient à 64,6 millions) alors que la demande continuait d'augmenter en raison de la deuxième vague de COVID-19 dans de nombreux pays et que les entreprises continuaient d'investir à plus long terme sur les transitions vers le travail à distance. Les livraisons d'ordinateurs portables et de postes de travail mobiles ont augmenté de 28,3 % d'une année sur l'autre. Cela contraste avec les desktop qui ont vu les livraisons diminuer de 26,0 %.





Lenovo a regagné la première place du marché des PC au troisième trimestre avec une croissance de 11,4 % et les livraisons ont dépassé la barre des 19 millions. HP a affiché une croissance tout aussi impressionnante de 11,9 % pour assurer la deuxième place avec 18,7 millions d'unités vendues. Dell, troisième, a subi une légère baisse de 0,5 % des ventes par rapport à la même période un an plus tôt. Apple et Acer complètent les cinq premiers classements, affichant une croissance de 13,2% et 15,0% respectivement.





« Les fournisseurs, la chaîne d'approvisionnement et le canal ont maintenant eu le temps de trouver leurs marques et d'allouer des ressources à la fourniture d'ordinateurs portables, qui continuent de connaître une demande massive de la part des entreprises et des consommateurs », a déclaré Ishan Dutt, analyste chez Canalys. « Après avoir donné la priorité aux marchés à forte valeur ajoutée et aux gros clients au deuxième trimestre, les fournisseurs ont maintenant pu se concentrer sur l'approvisionnement d'un plus large éventail de pays ainsi que les PME qui ont eu des difficultés à sécuriser leurs appareils plus tôt cette année. Les gouvernements, qui ont pris conscience de l'importance de l'accès au PC pour maintenir l'activité économique pendant cette période, sont intervenus avec un soutien financier ou même des déploiements d'appareils à grande échelle. Cela a été particulièrement critique dans le domaine de l'éducation, les trimestres commençant au troisième trimestre sans possibilité d'apprentissage sur site sur de nombreux marchés. Par exemple, le gouvernement britannique a mis 100 000 cahiers à disposition pour garantir que les élèves, incapables de retourner en classe, subissent une interruption minimale de leur capacité à recevoir une éducation. Canalys s'attend à ce que les dépenses informatiques, y compris les investissements dans les PC, soient un moteur essentiel de la reprise économique au lendemain de la pandémie. »



« Les effets durables de cette pandémie sur la manière dont les gens travaillent, apprennent et collaborent créeront des opportunités significatives pour les fournisseurs de PC dans les années à venir », a ajouté Rushabh Doshi, directeur de recherche de Canalys. « La frontière entre le travail et la vie privée étant de plus en plus floue, il devient important de positionner les appareils vers un large éventail de cas d'utilisation, en mettant l'accent sur la mobilité, la connectivité, la durée de vie de la batterie et la qualité d'affichage et audio. La différenciation des portefeuilles de produits pour capturer des segments clés tels que l'éducation et le jeu grand public fournira également des poches de croissance. Et au-delà du PC lui-même, il y aura un besoin accru d'accessoires de collaboration, de nouveaux services, de forfaits d'abonnement et une forte concentration sur la sécurité des terminaux. Ces tendances profiteront le plus aux fournisseurs qui fournissent des solutions holistiques permettant à leurs clients d'apporter des changements structurels à leurs opérations. Bien que l'accent ait été mis sur la demande de PC commerciaux au cours des deux derniers trimestres, les dépenses de consommation pendant la période des fêtes devraient apporter plus de joie au marché des PC. »



Et au-delà du PC lui-même, il y aura un besoin accru d'accessoires de collaboration, de nouveaux services, de forfaits d'abonnement et une forte concentration sur la sécurité des terminaux. Ces tendances profiteront le plus aux fournisseurs qui fournissent des solutions holistiques permettant à leurs clients d'apporter des changements structurels à leurs opérations. Bien que l'accent ait été mis sur la demande de PC commerciaux au cours des deux derniers trimestres, les dépenses de consommation pendant la période des fêtes devraient apporter plus de joie au marché des PC. »Sources : Gartner Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème