Waymo LLC, la filiale d’Alphabet inc. spécialisée dans le développement de technologies de conduite autonome, a annoncé ce jeudi qu’il va ouvrir au grand public son service de taxi entièrement sans conducteur. Le service sera d’abord lancé à l’endroit de ceux qui font déjà partie du service public Waymo One et, au cours des prochaines semaines, l’entreprise accueillera plus de personnes dans le service grâce à son application mobile. Selon la filiale d’Alphabet, le service de taxi sans chauffeur sera disponible dans un rayon de 129 kilomètres carrés dans la région de Phoenix.À partir de ce jeudi 8 octobre, les clients du service Waymo One pourront emmener leur famille et leurs amis pour une balade dans une voiture sans chauffeur dans la région de Phoenix. Waymo a annoncé que ses minivans sont désormais totalement prêtes pour rouler sans accompagnateur à bord. Dans sa déclaration, la société a insisté sur le fait que 100 % de ses trajets seront entièrement sans chauffeur, ce qu'elle considère comme son mode “rider only” (cavalier seul). Toutefois, cette affirmation de 100 % nécessite un peu d'éclaircissement.En effet, les habitants de Phoenix ne doivent pas s'attendre au fait que des centaines de minivans Chrysler Pacifica entièrement autonomes de Waymo inondent soudainement la région de Phoenix. Waymo possède un parc de 600 véhicules. Environ 300 à 400 d'entre eux se trouvent dans la région de Phoenix. Waymo n’a pas donné le nombre exact de véhicules qui seraient dédiés à des trajets sans conducteur. Cependant, le PDG de Waymo, John Krafcik, a expliqué que plusieurs modes de transport seront utilisés dans la région de Phoenix.Certains d'entre eux seront réservés aux conducteurs, tandis que d'autres auront toujours des opérateurs de sécurité formés au volant. Une partie de la flotte sera également utilisée pour les tests. « Nous sommes prêts à tout point de vue », a déclaré John Krafcik à TechCrunch. « Et comment savoir si nous sommes prêts ? Nous avons eu notre merveilleux groupe de premiers pilotes, qui nous ont aidés à parfaire le service, évidemment pas du point de vue de la sécurité, car nous avons la confiance du côté de la sécurité depuis un certain temps, mais plutôt pour l'ajustement du produit lui-même », a-t-il continué.Il a ajouté que ces premiers passagers ont aidé la société à déterminer si le produit leur apportait “satisfaction et plaisir”. En outre, Krafcik a déclaré que Waymo est en train d'ajouter des barrières afin de séparer la rangée avant de la cabine arrière pour l'hygiène et la sécurité du véhicule. À travers cette annonce, Waymo passe devant ses concurrents qui prévoient aussi de laisser un tel service..Cruise, majoritairement contrôlé par General Motors, teste des véhicules à San Francisco, mais n'a pas encore proposé de trajets au public. Elon Musk a promis l’année dernière que dès la fin de 2020, les propriétaires de Tesla pourront transformer leurs véhicules en robots taxis lorsqu’ils sont à la maison ou au travail afin de gagner un revenu supplémentaire. L’entreprise attend toujours l’approbation du législateur. En France, des entreprises, dont le Groupe PSA, travaillent aussi sur des véhicules entièrement autonomes pour se lancer sur ce marché à fort potentiel.Zoox, l’un des concurrents de Waymo, a été racheté par Amazon au début de l'année. De son côté, Uber a été freinée par un accident mortel impliquant un de ses véhicules d'essai. En effet, le domaine des entreprises qui tentent de développer des véhicules à moteur s'est consolidé à mesure que les défis technologiques et réglementaires ont fait augmenter les perspectives de revenus importants provenant du transport de passagers. Ainsi, Waymo et d'autres entreprises de technologie de véhicules autonomes ont augmenté leurs efforts sur l'automatisation des véhicules commerciaux.Ceci dans le but de les proposer pour le transport de passagers et pour la livraison de marchandises, entre autres possibilités. Cela dit, beaucoup rappellent que Waymo a déjà fait d’autres annonces comme celle-ci par le passé, mais que les choses ne sont jamais passées comme annoncé. Par exemple, en 2018, il a déclaré qu'il lancerait un service commercial entièrement sans chauffeur d'ici la fin de l'année. Il a effectivement lancé un service appelé Waymo One en décembre 2018, mais il était accompagné de quelques astérisques énormes : chaque véhicule avait un conducteur de sécurité, et le service n'était ouvert qu'à un petit groupe de personnes.Ainsi, ils pensent qu’il faudrait prendre cette nouvelle annonce avec un grain de sel. L’annonce du jeudi semble être le service que Waymo voulait lancer il y a deux ans. Le service fonctionnera initialement dans une zone de 50 miles carrés dans les banlieues de Chandler, Tempe et Mesa à Phoenix.Source : Waymo Quel est votre avis sur le sujet ?