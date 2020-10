Google annonce deux nouveaux téléphones, le Pixel 5 compatible 5G pour 699 $ et le Pixel 4a (5G), Deux appareils de milieu de gamme 5PARTAGES 3 0 Google a présenté mercredi ses deux nouveaux téléphones, le Pixel 5 et le Pixel 4a (5G). La société a annoncé que les deux téléphones bénéficient de la puissance et de la rapidité de la 5G, de nouvelles fonctionnalités d’IA et de l'assistant de Google, de plus grosses batteries, d'appareils photo avec de meilleures fonctionnalités, etc. Le Pixel 5 sera commercialisé en France à partir du 15 octobre au prix de 629 euros, ce qui fait de lui un appareil de milieu de gamme. L’entreprise espère toucher davantage de clients avec sa nouvelle offre, qu’elle juge abordable.



Le Pixel 5 : Google porte son choix sur un appareil de milieu de gamme



Le téléphone phare de Google pour 2020 est finalement sorti. Il s’agit d’un smartphone dont les spécifications l’éloignent des smartphones haut gamme de Samsung et d’Apple. En effet, les spécifications comprennent un écran OLED de 6 pouces, ou un écran 2340 x 1080 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Snapdragon 765G SoC, 128 Go de stockage interne, 8 Go de RAM et une batterie de 4080 mAh. Le téléphone est doté d'un système de chargement sans fil, d'un système de chargement rapide de 18W via un câble USB-C et d'une résistance à la poussière et à l'eau IP68.



Le Pixel 5 a deux appareils photo à l'arrière, un appareil principal de 12MP qui serait le même capteur que celui utilisé par la gamme Pixel depuis des années, puis un second objectif grand angle de 16MP et un appareil photo de 8MP à l'avant. Google a surpris tout le monde en équipant le Pixel 5 du Snapdragon 765G SoC, alors qu’on s’attendait au Snapdragon 865 ou 865 Plus. C'est une rupture avec la stratégie habituelle de Pixel, qui a cherché à offrir des spécifications phares comparables à celles d'autres smartphones Android haut de gamme de sociétés comme Samsung ou OnePlus.





Toutefois, cela veut dire que Google peut proposer le nouveau téléphone à un prix plus bas et pourrait ainsi toucher beaucoup plus de personnes. Par rapport à son Pixel 4 de l’année dernière, il s’est très peu concentré sur les nouvelles technologies de pointe, notamment les gestes Motion Sense très attendus du modèle de 2019, et met plutôt l'accent sur les caractéristiques uniques qui distinguent déjà le Pixel, comme le logiciel de l’appareil photo. Ainsi, le design du nouveau Pixel 5 est plutôt semblable à celui du Pixel 4a, mais en un peu plus haut de gamme. Il a un écran complet, un cadre fin et un appareil photo à trous.



En outre, le Pixel 5 a l'air d'avoir des cadres entièrement symétriques sur tout le pourtour au lieu d'un menton plus épais en bas comme le Pixel 4a. À l'arrière de l’appareil, il y a un lecteur d'empreintes digitales capacitif contrairement aux lecteurs d'empreintes digitales à l'écran qui équipent la plupart des téléphones, ainsi qu'un bloc d'appareil photo. Le design du dos rappelle également beaucoup celui du Pixel 4a, avec un design simple et unicolore qui s'enroule autour des côtés. Le motif bicolore du Pixel 4 (un dos plat et des côtés contrastés) ou des Pixel 1/2/3 a été abandonné.



Toujours au niveau des spécifications externes de l’appareil, le Pixel 5 a un dos en aluminium, ce qui est une première pour téléphone de sa trempe. En effet, pour autant que l'on puisse en juger, le Pixel 5 est le premier téléphone à être fabriqué en métal tout en permettant le chargement sans fil. En général, le chargement sans fil nécessite un dos en verre ou en plastique, car ces matériaux sont transparents aux radiofréquences, alors que le métal ne l'est pas. Pour l’instant, l’on ignore comment fonctionne la technique utilisée par Google pour réussir cet exploit.



Pour finir, la puce Snapdragon 765G SoC de Qualcomm permet au Pixel 5 de Google d'intégrer en même temps le modem X52 pour la 5G. Le Pixel 5 supportera les fréquences inférieures à 6 GHz et les ondes millimétriques 5G, ce qui signifie qu'il devrait fonctionner avec presque tous les grands réseaux 5G.



Le Pixel 4a (5G) : une nouvelle itération du Pixel 4a compatible avec la 5G



Le second téléphone dévoilé par Google ce mercredi est le “Pixel 4a (5G)”. Selon les critiques, ce nouveau téléphone est à mi-chemin entre le Pixel 5 et le Pixel 4a. Pour ses spécifications, le Pixel 4a (5G) a un écran plus grand, mais plus lent (6,2 pouces, 60 Hz), 6 Go de RAM, une batterie de 3800 mAh, une prise casque, etc. Il ne possède pas la fonctionnalité de chargement sans fil, mais est compatible avec la 5G. Il sera vendu à 499 dollars. Comme d'habitude, les téléphones Pixel ne sont disponibles que dans une poignée de pays : Allemagne, Australie, Canada, France, Irlande, Japon, Taïwan, Royaume-Uni et États-Unis.



Aux États-Unis, le Pixel 5 est déjà en précommande et sera expédié le 29 octobre. En outre, le Pixel 5 sera commercialisé en France à partir du 15 octobre au prix de 629 euros. Quand au Pixel 4a (5G), il n’est pas encore en précommande, mais sera lancé au Japon le 15 octobre et dans d'autres pays à partir de novembre.



Comme d'habitude, les téléphones Pixel ne sont disponibles que dans une poignée de pays : Allemagne, Australie, Canada, France, Irlande, Japon, Taïwan, Royaume-Uni et États-Unis.Aux États-Unis, le Pixel 5 est déjà en précommande et sera expédié le 29 octobre. En outre, le Pixel 5 sera commercialisé en France à partir du 15 octobre au prix de 629 euros. Quand au Pixel 4a (5G), il n'est pas encore en précommande, mais sera lancé au Japon le 15 octobre et dans d'autres pays à partir de novembre.