La pertinence de l’étude

Ce que l'on ignore encore

La suite

Avec la pénurie chronique de main-d'œuvre dans les industries liées aux STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques), de nombreuses recherches se sont concentrées sur la manière d'intéresser davantage de femmes et de minorités aux carrières dans les STIM. Les études les plus récentes semblent indiquer que l'écart réel entre les performances des utilisateurs des deux sexes s'est réduit. La présente recherche a utilisé une étude de terrain quasi expérimentale avec de vrais gestionnaires pour tester s'il existe des différences entre les sexes lors de l'exécution de diverses tâches de complexité différente sur différents appareils informatiques et s'il existe des différences d'auto-efficacité. Les performances des sujets ont été mesurées par la précision des questions et le temps nécessaire pour accomplir une tâche, tandis que l'auto-efficacité a été mesurée par la confiance auto-évaluée. Les résultats confirment des études récentes indiquant que l'écart de performance entre les sexes est minime en termes de précision et qu'il n'y a pas de différences dans le temps passé, alors que l'écart d'auto-efficacité est resté.Les professeurs Matthew J. Liberatore et William Wagner du Département de la gestion et des opérations de la Villanova University, ont étudié la qualité des tâches informatiques des hommes et des femmes occupant des postes de niveau intermédiaire dans les entreprises. Les participants à l'étude se sont vus attribuer au hasard des problèmes de base, intermédiaires ou avancés sur des ordinateurs portables, des tablettes ou des appareils mobiles, alors qu'ils étaient assis, debout ou qu'ils marchaient lentement.Les chercheurs n’ont constaté aucune différence de performance entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le nombre total de questions auxquelles on a répondu correctement ou le temps pris pour répondre aux questions. Dans un seul scénario, les hommes ont obtenu des résultats légèrement meilleurs, en accomplissant une tâche de base, sur une tablette, en étant assis (76,3 % de réponses correctes pour les hommes contre 64 % pour les femmes). Dans les autres cas, les femmes et les hommes ont obtenu les mêmes résultats.Il y avait cependant une différence statistiquement significative dans la façon dont les hommes et les femmes évaluaient leurs propres performances. Les femmes étaient moins confiantes dans leurs réponses dans tous les scénarios (3,5 pour les femmes contre 3,88 pour les hommes sur une échelle de 1 à 5) bien qu'elles aient obtenu les mêmes résultats que les hommes dans tous les scénarios sauf un.Avec l'expansion rapide de l'emploi dans les domaines des STIM, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée a atteint un niveau important. Pourtant, la proportion de femmes dans les carrières des STEM reste aux alentours de 24 %, même si les femmes représentent près de 50 % de la main-d'œuvre totale. Les causes de cet écart entre les sexes sont souvent attribuées à des préjugés culturels et institutionnels à l'encontre des femmes dans les domaines technologiques, et les gouvernements et autres institutions ont fait des efforts importants pour réduire cet écart.Personne ne sait avec certitude pourquoi les femmes ayant manifestement les mêmes compétences en informatique que les hommes sont moins confiantes. Ce manque de confiance a été constaté dans d'autres domaines liés aux STIM. Par exemple, une étude menée auprès d'étudiants universitaires a révélé que parmi les hommes et les femmes ayant obtenu des résultats équivalents dans les cours de mathématiques , les femmes se percevaient comme étant nettement moins douées en mathématiques que leurs homologues masculins. Une autre étude portant sur l'adoption de la technologie d'apprentissage mobile montre que, si l'écart entre les sexes a pratiquement disparu, il subsiste un écart important entre la perception qu'ont les femmes de leur confiance en cette technologie et celle qu'en ont les hommes. Certaines recherches ont révélé que les compétences techniques étaient plus systématiquement stéréotypées par les hommes et les femmes que les compétences non techniques. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer les raisons du manque de confiance des femmes afin que des approches d'atténuation efficaces puissent être mises en place.Beaucoup ont fait valoir que les entreprises ont besoin d'une meilleure participation des femmes dans la main-d'œuvre des STIM pour accroître l'innovation et la productivité. Ces efforts ont eu un certain succès, mais d'autres moyens sont nécessaires pour promouvoir les carrières dans les STIM auprès des femmes et les aider à croire en leurs capacités. Pour résoudre ce problème, les écoles secondaires et les universités encouragent les jeunes femmes à faire carrière dans l'informatique, tandis que les entreprises technologiques ont fait des efforts concertés pour promouvoir et embaucher davantage de femmes à des postes de haut niveau dans le domaine de la technologie.En attendant de comprendre comment réduire l’écart entre les sexes et explorer les moyens d’accroître la participation des femmes dans les domaines de l’informatique, Karen Morenz , étudiante au doctorat en chimie de l’université de Toronto, souligne le dilemme auquel font face les femmes dans ce milieu. Pour l'universitaire, le sexisme seul n'explique pas pourquoi les femmes abandonnent les sciences et la technologie et met dans la balance les « différences biologiques » qui pèsent pour beaucoup. Morenz explique : « elles font face au dilemme du choix entre une vie de famille épanouie et leur carrière professionnelle. C’est le tournant où il faut prendre en compte les contraintes de l’horloge biologique ».Source : Taylor and Francis online Que pensez-vous des résultats de cette enquête ? Sont-ils pertinents de votre point de vue ?D'après vous, pourquoi les femmes sont-elles sous-représentées dans les filières STIM ?D'un point de vue professionnel, comment les trouvez-vous en général aux postes de développeurs et IT Pro ?Que pensez-vous de l’opinion de Karen Morenz ? D’après vous les différences biologiques qu’elle évoque pourraient-elles être une cause du manque de confiance constaté chez les femmes dans les filières STIM ?