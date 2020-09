La dernière caméra de sécurité Ring d'Amazon est un drone qui vole à l'intérieur d'une maison, La société a également lancé de nouveaux produits Eco, Eero et Fire 18PARTAGES 4 0 Après Apple et Google, qui ont dévoilé leurs nouveaux produits et logiciels un peu plus tôt ce mois, c’est au tour d’Amazon de lancer ses nouveautés. L’entreprise a présenté jeudi de nouveaux produits Ring, Eco, Eero et Fire. Dans la classe des appareils Ring, Amazon a annoncé la disponibilité d’une nouvelle caméra de sécurité qui ne ressemble en rien aux précédentes. La nouvelle caméra de l’entreprise est un drone qui vole à l'intérieur de votre maison, ce qui lui permet de couvrir plus d’espace à la fois. Amazon a aussi lancé Luna, une nouvelle plateforme de cloud gaming.



Ring Always Home Cam : un drone de surveillance de la maison



Le nouvel arrivant dans la famille Ring est la caméra “Always Home Cam”. Elle est entièrement différente des sonnettes de porte munies de caméras auxquelles cette gamme d’appareils Amazon nous a habitués. Always Home Cam est un petit drone autodéclencheur conçu pour voler à l'intérieur de votre maison, en diffusant des vidéos sur le cloud pour les examiner dans les applications des smartphones. Selon Jamie Siminoff, fondateur de Ring, la caméra Always Home Cam est destinée à fournir plusieurs points de vue intérieurs sans avoir besoin de plusieurs caméras intérieures.



Il a ajouté que c’est un « produit évident qui est très difficile à construire ». Selon les spécifications de l’appareil, il fonctionne de manière totalement autonome, mais la procédure d'installation implique de cartographier les zones de la maison dans lesquelles il est autorisé à voler et les chemins qu'il est autorisé à emprunter. Siminoff a assuré que l’installation n’est pas un processus compliqué. Et une fois installé, on peut demander au drone de voler directement, ou il peut voler seul pour se rendre sur les lieux de perturbations détectées par les systèmes d'alarme Ring.





Always Home Cam est muni d’une caméra 1080p. Toujours sur l’autonomie, Amazon a déclaré que cette caméra est bloquée par défaut par le dispositif lui-même. Cela signifie que si le drone n'est pas en vol, il n'est pas en train de diffuser ou d'enregistrer. Comme la plupart des petits drones, il intègre lui aussi un système d'évitement automatique des obstacles et utilise des carénages d'hélice pour protéger à la fois les pales elles-mêmes ainsi que les objets, personnes ou animaux domestiques qui pourraient autrement les rencontrer pendant son vole.



Always Home Cam devrait coûter autour des 250 dollars et commencer à être expédiée en 2021. Comme à l’accoutumée, la question de savoir s’il faut inviter les caméras Ring chez soi revient sur le tapis, encore que cette fois, il s’agit d’une caméra dite autonome. Parmi les nouvelles questions soulevées par Always Home Cam, on distingue :



Peut-elle monter et descendre les escaliers ?

Pourquoi ressemble-t-il à un humidificateur d'air ?

Quelle est la durée de vie des piles ?

Comment l’équipe Amazon cartographie-t-elle ma maison ? Où vont ces images ?

Est-ce que quelqu'un au QG du Ring pourrait faire voler ce drone caméra autour de ma maison ?

Est-ce qu'un des employés de Ring à l'étranger pourrait faire voler ce drone photographique autour de ma maison ?

Des hackers pourraient-ils faire voler cet appareil autour de ma maison ?

Est-ce que les flics pourraient faire voler cet appareil autour de ma maison ? Et s'ils disposaient d'une ordonnance du tribunal ? Est-ce qu'Amazon va vraiment dire non ?

Est-ce que je peux la programmer pour qu'elle me suive partout ?

De nouveaux appareils Eero compatibles avec le Wi-Fi 6



Amazon a présenté jeudi ses nouveaux systèmes Wi-Fi 6 Eero. Ils sont déjà disponibles en précommande et commenceront à être livrés dès le début du mois de novembre. Les trois modèles commercialisés sont les routeurs Eero 6, Eero 6 Pro et l’outil d'extension de portée, l’Extender Eero 6. L'Eero 6 Pro est un appareil tribande (une radio 2,4 GHz, avec deux radios 5 GHz) ; les deux appareils non Pro sont bibandes. Ces trois gadgets sont dotés de la fonctionnalité Zigbee intégrée pour la domotique. Les deux routeurs ont chacun deux ports gigabit et un port d'alimentation USB-C.



L’Extender ne dispose que du port d'alimentation USB-C et ne propose pas de connexions câblées. Côté prix, le routeur Eero 6 est disponible seul en précommande pour 130 $ ou avec un prolongateur Eero 6 en kit pour 200 $. Le routeur Eero 6 Pro est disponible en précommande au prix de 230 $.



Une nouvelle génération d’appareils Echo



La classe Amazon Echo arbore un nouveau design, passant des anciennes conceptions prosaïques de cylindres en plastique accroupis à des sphères recouvertes de tissu plus fantaisistes. La quatrième génération d’appareils Echo est en précommande pour 100 dollars et sera disponible en octobre. Amazon estime que les nouveaux appareils ont un meilleur son que leurs prédécesseurs, avec un woofer de 3 pouces et deux tweeters qui délivrent « des sons aigus clairs, des médiums dynamiques et des basses profondes qui s'adaptent automatiquement à n'importe quelle pièce ».



L'Echo Dot a aussi fait l'objet d'un relookage, avec un nouveau design sphérique de plus petite taille et en plusieurs variantes. Le modèle de base, avec la même option de couverture Charcoal, Glacier White ou Twilight Blue, coûte la moitié du prix de ses grands frères et sœurs, soit 50 dollars. Il existe également des variantes haut de gamme du Dot pour 60 $, notamment des versions avec horloge intégrée. Il y a aussi deux nouveaux Kids Edition Dots, un Panda et un Tiger. Un abonnement au service Amazon Kids+ d’un an est disponible au choix pour ces deux appareils.



Enfin, il y a la tablette Echo Show 10-a 10" montée sur un cardan motorisé qui s'aligne automatiquement sur les corps humains détectés. Cette fois, l'IA de détection humaine est entièrement embarquée plutôt que basée sur le cloud, et elle ne recherche pas de visages humains spécifiques, mais au contraire, elle recherche des contours de forme humaine dans la pièce.



Un nouveau Fire TV Sticks plus rapide



Un nouveau Fire TV Sticks Lite est disponible pour 30 $, et un non-Lite pour 40 $. Les deux appareils sont dotés de la fonctionnalité Alexa Voice Remote et d'une capacité de stockage de 8 Go, avec des processeurs plus rapides que les modèles précédents, et offrent une résolution maximale de 1080p. Selon Amazon, la différence entre les Fire TV Sticks Lite et non-Lite de cette année réside dans l'audio Dolby (HDMI pass-through uniquement sur la Lite, full Atmos sur la non-Lite) et la télécommande. Notez qu’Alexa Voice Remote ne contrôle que la clé elle-même sur la Lite.



Mais, elle peut contrôler l'ensemble du téléviseur sur la non-Lite. Bien que les nouveaux Fire TV Stick et Stick Lite soient tous deux en 1080p, les deux appareils prennent en charge la vidéo HDR (High-Dynamic Range), qui est plus fréquemment trouvée sur les appareils et écrans 4K, et offre un contraste et une gamme de couleurs plus élevées que la vidéo non-HDR. Si vous voulez une vidéo 4K complète, vous aurez besoin de la Fire TV Stick 4K à 50 $, qui n'a pas reçu de mises à jour cette année.



Source : Vidéo



Encore un moyen supplémentaire d'espionner un peu plus le quotidien de chacun...