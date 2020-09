La Chine indique qu'elle n'approuvera pas la vente de TikTok qu'elle qualifie d'extorsion Notant que ByteDance pourrait perdre non seulement le contrôle de l'entreprise, mais aussi de sa technologie 0PARTAGES 6 0 La date limite du



TikTok, qui a été la première entité à s'exprimer, a déclaré :



« Dans le cadre de cet accord, Oracle deviendra le fournisseur de technologie de confiance, responsable de l'hébergement de toutes les données des utilisateurs américains et de la sécurisation des systèmes informatiques associés pour s’assurer que les exigences américaines en matière de sécurité nationale soient pleinement satisfaites. Nous travaillons actuellement avec Walmart sur un partenariat commercial. Les deux sociétés participeront à un tour de financement avant introduction en bourse de TikTok Global dans lequel elles pourront prendre jusqu'à 20% de participation cumulée dans l'entreprise. Nous allons également maintenir le siège de TikTok Global aux États-Unis, tandis que nous apporterons 25 000 emplois à travers le pays ».



: « Au moment de la création de TikTok Global, Oracle et Walmart vont faire leur investissement et les actions de TikTok Global vont être distribuées à leurs propriétaires, les Américains seront majoritaires et ByteDance n'aura aucune participation dans TikTok Global ». La déclaration d’Oracle diffère sensiblement des rapports antérieurs, qui montraient qu'Oracle et Walmart ne prenaient qu'une participation de 20 % dans la nouvelle entreprise et que ByteDance conservait le contrôle des 80 % restants.



Pour ne rien arranger, le gouvernement chinois doit approuver toute transaction pour qu'elle puisse aller de l'avant. En effet,



Et le mécontentement de Pékin face à la vente de TikTok est de plus en plus évident.



La perspective de Pékin



Dans un éditorial du China Daily, reconnu comme étant favorable au Parti Communiste Chinois, il est indiqué que la Chine n'a aucune raison d'approuver l'accord « sale » et « injuste » qui permet à Oracle et Walmart de prendre efficacement le contrôle de TikTok sur la base « d'intimidation et d'extorsion ». Voici leur perspective :



« Ce que les États-Unis ont fait à TikTok pourrait s’apparenter à ce que ferait un gangster qui voudrait forcer une entreprise légitime à signer un accord commercial déraisonnable et injuste.



« Le succès remporté par TikTok - on s'attend à ce que TikTok génère environ un milliard de dollars de revenus d'ici la fin de 2020 - a apparemment mis Washington mal à l'aise et le gouvernement a utilisé la sécurité nationale comme prétexte pour interdire l'application de partage de vidéos courtes.



« La sécurité nationale est devenue l'arme de choix de Washington lorsqu'il veut freiner la montée en puissance de toutes les entreprises de pays étrangers qui surpassent leurs homologues américaines.



« Cependant, se rendant compte que l'interdiction de TikTok sur le marché américain ne conviendrait pas aux millions de jeunes utilisateurs du pays, l'administration a alors cherché à dissimuler son attaque en ordonnant au développeur ByteDance de vendre TikTok à une société américaine, aboutissant au projet d'accord entre ByteDance et Oracle et Walmart.





« Il semble que TikTok puisse rester aux États-Unis. Mais seulement si ByteDance permet à Oracle et Walmart de reprendre efficacement l'entreprise. Sur les cinq sièges du conseil d'administration de l'entité proposée TikTok Global, quatre seraient américains, un seul membre étant chinois. Un directeur de la sécurité nationale serait inclus dans le conseil d'administration, et bien qu'en théorie ByteDance détienne toujours l'algorithme qui exécute TikTok et le concède sous licence à la nouvelle société basée aux États-Unis, Oracle aurait le pouvoir de vérifier le code source et toutes les mises à jour. Puisque TikTok et sa version chinoise Douyin ont le même code source, cela signifie que les États-Unis apprendraient à connaître le fonctionnement de Douyin.



« ByteDance risque donc de perdre non seulement le contrôle de l'entreprise, mais aussi sa technologie de base qu'elle a créée et qu'elle possède. Cela serait préjudiciable au développement à long terme de l'entreprise.



« L'administration américaine a tendu des pièges dès le début dans ses efforts pour amener ByteDance à vendre TikTok à une société américaine. Maintenant, elle essaie de donner l'impression qu'elle n'a pas fait de manigance en acceptant l'accord. Mais ce n'est qu'une astuce pour finalement prendre le contrôle de TikTok ».



ByteDance a tenté de prouver sa dissociation de l'autorité chinoise



Le message officiel pourrait susciter des sentiments mitigés au sein de ByteDance, qui a tenté en cours de route de prouver sa dissociation de l’autorité chinoise, une condition préalable pour que les produits des entreprises puissent fonctionner librement dans plusieurs pays occidentaux.



L'administration Trump a déclaré qu'elle interdirait les téléchargements de TikTok, qui compte 100 millions d'utilisateurs dans le pays, si un accord acceptable n'était pas conclu. Elle prévoyait également de fermer WeChat de Tencent, une décision qui vient d'être bloquée par un tribunal de district de San Francisco.



TikTok a observé près de 198 millions d'installations App Store et Google Play aux États-Unis, tandis que WeChat a été installé par près de 22 millions d'utilisateurs aux États-Unis depuis 2014, selon la société d'études de marché Sensor Tower. Contrairement à TikTok, qui possède une base d'utilisateurs étendue aux États-Unis, WeChat est principalement utilisé par les communautés de langue chinoise ou celles qui ont des connexions en Chine, où la fonctionnalité de chat permet à ces populations de communiquer avec leurs proches lorsque la plupart des alternatives occidentales sont bloquées en Chine.



Juste avant la date limite proposée le 20 septembre pour l'interdiction des applications, le ministère chinois du Commerce a déclaré :



« Les États-Unis ont interdit les transactions connexes avec les applications mobiles WeChat et TikTok pour des raisons de "sécurité nationale", portant gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes des entreprises concernées et perturbant l'ordre normal du marché. La Chine s'y oppose fermement.



« Sans preuves, les États-Unis ont utilisé à plusieurs reprises le pouvoir national pour "chasser" et supprimer les deux sociétés susmentionnées pour des raisons injustifiées, perturbant gravement les activités commerciales normales des entreprises et sapant la confiance des investisseurs internationaux dans l'environnement d'investissement américain. Détruire l'ordre économique et commercial international n'est pas normal.



« La Chine exhorte les États-Unis à abandonner l'intimidation, à cesser immédiatement les actes répréhensibles et à maintenir sérieusement des règles et un ordre internationaux justes et transparents. Si les États-Unis insistent pour suivre leur propre chemin, la Chine prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises ».



Après que les États-Unis ont annoncé une série de restrictions préjudiciables sur la grande enseigne chinoise d’équipements de télécommunications Huawei l'année dernière,



Source :



Et vous ?



