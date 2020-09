Les recettes mondiales des logiciels d'automatisation des processus robotiques atteindront près de 2 milliards de dollars en 2021 D'après Gartner 2PARTAGES 1 0 Le marché des APR (Automatisation des processus robotisés) devrait connaître une croissance à deux chiffres jusqu'en 2024 malgré les pressions économiques exercées par COVID-19



Les recettes mondiales des logiciels d'automatisation des processus robotiques devraient atteindre 1,89 milliard de dollars en 2021, soit une augmentation de 19,5 % par rapport à 2020, selon les dernières prévisions de Gartner, Inc. Malgré les pressions économiques causées par la pandémie COVID-19, le marché de l'APR devrait encore connaître une croissance à deux chiffres jusqu'en 2024.



"Le principal moteur des projets APR est leur capacité à améliorer la qualité, la rapidité et la productivité des processus, chacun de ces éléments étant de plus en plus important à mesure que les organisations tentent de répondre aux exigences de réduction des coûts pendant COVID-19", a déclaré Fabrizio Biscotti, vice-président de la recherche au Gartner. "Les entreprises peuvent rapidement progresser dans leurs initiatives d'optimisation numérique en investissant dans les logiciels APR, et la tendance ne va pas disparaître de sitôt".



Les recettes mondiales des logiciels APR devraient atteindre 1,58 milliard de dollars en 2020, soit une augmentation de 11,9 % par rapport à 2019 (voir tableau 1). Jusqu'en 2020, les prix moyens des logiciels APR devraient diminuer de 10 à 15 %, avec des baisses annuelles de 5 à 10 % prévues en 2021 et 2022, ce qui créera une forte pression à la baisse sur les prix.



Tableau 1. Recettes mondiales des logiciels APR (en millions de dollars US)





COVID-19 : un intérêt accru des entreprises pour les APR



La pandémie et la récession qui s'en est suivie ont accru l'intérêt de nombreuses entreprises pour l'APR. Gartner prévoit que 90 % des grandes entreprises du monde entier auront adopté l'APR sous une forme ou une autre d'ici 2022, car elles cherchent à renforcer numériquement les processus commerciaux essentiels par la résilience et l'évolutivité, tout en recalibrant le travail humain et l'effort manuel.



"Gartner prévoit que la demande d'APR augmentera et que les fournisseurs de services proposeront plus systématiquement des solutions RPA à leurs clients en raison de l'impact de COVID-19", a déclaré Cathy Tornbohm, éminente vice-présidente de la recherche au Gartner. "La diminution de la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre pour les processus numériques de routine sera plus attrayante pour les utilisateurs finaux, non seulement pour réduire les coûts, mais aussi pour assurer leur entreprise contre les impacts futurs comme cette pandémie".



Les organisations sont censées accroître leurs capacités en matière d'APR



Jusqu'en 2024, les grandes organisations tripleront la capacité de leurs portefeuilles d'APR existants. La majorité des "nouvelles" dépenses proviendront de grandes organisations qui achètent de nouvelles capacités supplémentaires à leur fournisseur ou à leurs partenaires d'origine au sein de l'écosystème.



"À mesure que les organisations se développeront, elles devront ajouter des licences pour faire fonctionner les logiciels APR sur des serveurs supplémentaires et ajouter des cœurs supplémentaires pour gérer la charge", a déclaré M. Biscotti. "Cette tendance est le reflet naturel des demandes croissantes imposées à l'infrastructure "partout" d'une organisation".



Les futurs clients de l'APR proviendront d'acheteurs non informatiques



L'adoption de l'APR augmentera au fur et à mesure que la sensibilisation à l'APR se développera parmi les utilisateurs professionnels. En fait, d'ici 2024, Gartner prévoit que près de la moitié de tous les nouveaux clients de l'APR proviendront d'acheteurs d'entreprises qui ne font pas partie de l'organisation informatique.



"Les principaux éditeurs de logiciels APR ont réussi à cibler les directeurs financiers (CFO) et les directeurs d'exploitation (COO), plutôt que les seuls services informatiques. Ils apprécient le déploiement rapide de l'automatisation à faible code ou sans code. Le défi qu'ils ont à relever est d'intégrer avec succès RPA dans des environnements hétérogènes et changeants, et c'est là que la coordination informatique peut faire la différence", a déclaré M. Biscotti.





Fabrizio Biscotti, vice-président de la recherche chez Gartner Fabrizio Biscotti, vice-président de la recherche chez Gartner

Source : Gartner



Et vous ?



Que pensez-vous de ces prévisions sur les APR ?

Quels impacts aura l'augmentation de demande en logiciels APR sur le travail humain ? Les recettes mondiales des logiciels d'automatisation des processus robotiques devraient atteindre 1,89 milliard de dollars en 2021, soit une augmentation de 19,5 % par rapport à 2020, selon les dernières prévisions de Gartner, Inc. Malgré les pressions économiques causées par la pandémie COVID-19, le marché de l'APR devrait encore connaître une croissance à deux chiffres jusqu'en 2024., a déclaré Fabrizio Biscotti, vice-président de la recherche au Gartner.Les recettes mondiales des logiciels APR devraient atteindre 1,58 milliard de dollars en 2020, soit une augmentation de 11,9 % par rapport à 2019 (voir tableau 1). Jusqu'en 2020, les prix moyens des logiciels APR devraient diminuer de 10 à 15 %, avec des baisses annuelles de 5 à 10 % prévues en 2021 et 2022, ce qui créera une forte pression à la baisse sur les prix.La pandémie et la récession qui s'en est suivie ont accru l'intérêt de nombreuses entreprises pour l'APR. Gartner prévoit que 90 % des grandes entreprises du monde entier auront adopté l'APR sous une forme ou une autre d'ici 2022, car elles cherchent à renforcer numériquement les processus commerciaux essentiels par la résilience et l'évolutivité, tout en recalibrant le travail humain et l'effort manuel., a déclaré Cathy Tornbohm, éminente vice-présidente de la recherche au Gartner.Jusqu'en 2024, les grandes organisations tripleront la capacité de leurs portefeuilles d'APR existants. La majorité des "nouvelles" dépenses proviendront de grandes organisations qui achètent de nouvelles capacités supplémentaires à leur fournisseur ou à leurs partenaires d'origine au sein de l'écosystème., a déclaré M. Biscotti. "L'adoption de l'APR augmentera au fur et à mesure que la sensibilisation à l'APR se développera parmi les utilisateurs professionnels. En fait, d'ici 2024, Gartner prévoit que près de la moitié de tous les nouveaux clients de l'APR proviendront d'acheteurs d'entreprises qui ne font pas partie de l'organisation informatique., a déclaré M. Biscotti.Source : GartnerQue pensez-vous de ces prévisions sur les APR ?Quels impacts aura l'augmentation de demande en logiciels APR sur le travail humain ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème