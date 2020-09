Firefox 81.0 apporte un nouveau thème plus coloré, une meilleure compatibilité des formulaires PDF Et la prise en charge du remplissage auto des informations de carte de crédit 11PARTAGES 4 1 Mozilla a annoncé la disponibilité de Firefox 81.0 qui s'accompagne de plusieurs nouveautés. En fait, tandis que les versions précédentes se sont concentrées sur l'ajout de fonctionnalités centrées sur la confidentialité et les développeurs, la version 81 s'intéresse principalement à améliorer les éléments de l'interface utilisateur de Firefox et l'expérience utilisateur dans le navigateur.



Mozilla explique par exemple que vous pouvez désormais mettre en pause et lire de l'audio ou de la vidéo dans Firefox directement à partir de votre clavier ou de votre casque, ce qui vous permet d'accéder facilement au contrôle de vos médias lorsque vous êtes dans un autre onglet Firefox, un autre programme ou même lorsque votre ordinateur est verrouillé.



En outre, en plus des thèmes par défaut (sombres et clairs), avec cette version, Firefox introduit le thème Alpenglow: une apparence colorée pour les boutons, les menus et les fenêtres. Vous pouvez mettre à jour vos thèmes Firefox dans les paramètres ou les préférences. Pour activer Alpenglow, les utilisateurs peuvent accéder à Outils -> Modules complémentaires -> Thèmes.





Firefox et PDF



De plus, Firefox 81 est également livré avec un autre changement majeur de l'interface utilisateur ; Mozilla a ajouté la prise en charge d'AcroForm [Acrobat Form Technology / PDF] au lecteur PDF intégré de Firefox. Si les fichiers PDF prennent en charge les champs de formulaire interactifs, Firefox 81 permettra aux utilisateurs de remplir, d'imprimer et d'enregistrer les formulaires PDF directement dans leur navigateur, sans avoir besoin d'une application PDF distincte. Précisons que cette fonctionnalité (remplir, imprimer et sauvegarder les formulaires PDF pris en charge) sera disponible « bientôt ».



Firefox comprend une visionneuse PDF intégrée qui permet de visualiser la majorité des fichiers PDF trouvés sur le Web sans recourir à une application externe (les fichiers PDF dont le type MIME est incorrectement paramétré font exception). La visionneuse PDF intégrée est activée par défaut. Quand vous cliquez sur un lien vers un fichier PDF ou en ouvrez un depuis le panneau des téléchargements, il est restitué par la visionneuse PDF intégrée.





Remplir les formulaires dans la visionneuse PDF (fonctionnalité disponible à partir de Firefox 81)

Certains fichiers PDF contiennent des champs interactifs à remplir par des données (à la façon des formulaires). Si vous utilisez la visionneuse PDF intégrée à Firefox, vous pouvez remplir des champs textuels, cocher des cases et des boutons radio, etc. Après avoir saisi des données dans ces champs, vous pouvez enregistrer le fichier pour disposer de la version complétée dans votre ordinateur.





Voici les fonctions de la barre d’outils de la visionneuse PDF :

Voir les vignettes des pages ou les signets du document – Le bouton à l’extrême gauche ouvre un panneau latéral avec les vignettes des pages du document. Certains documents possèdent également des signets qui sont affichables et qui facilitent la navigation dans un long document.

Naviguer – Vous pouvez utiliser les flèches vers le bas et vers le haut pour avancer ou reculer d’une page à la fois, ou bien saisir directement le numéro de la page à laquelle vous voulez aller.

Changer la taille du document – Utilisez les boutons + et - pour agrandir ou réduire le document ou choisissez un réglage de zoom dans le menu déroulant.

Mode présentation ou plein écran – Cliquez sur le bouton du mode présentation pour autoriser le fichier PDF à s’afficher sur tout l’écran. Appuyez sur Échap pour sortir du mode plein écran.

Imprimer – Cliquez sur le bouton de l’imprimante pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres d’impression.

Télécharger – Cliquez sur le bouton de téléchargement pour enregistrer le fichier PDF sur votre ordinateur ou l’ouvrir avec un logiciel capable d’afficher des fichiers PDF.

Copier l’affichage courant – Faites un clic droit sur le bouton d’affichage courant pour ouvrir le document dans un autre onglet ou une autre fenêtre.

De plus, Firefox 81 est également livré avec un autre changement majeur de l'interface utilisateur, à savoir un nouveau skin pour la visionneuse PDF intégrée du navigateur.



Firefox peut désormais enregistrer, gérer et remplir automatiquement les informations de carte de crédit pour vous



Pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada, Firefox peut désormais enregistrer, gérer et remplir automatiquement les informations de carte de crédit pour vous, ce qui rend les achats sur Firefox encore plus pratiques. Pour garantir l'expérience la plus fluide possible, ce système sera progressivement déployé auprès des utilisateurs. Firefox vous permet donc de remplir automatiquement les informations de votre carte de crédit enregistrées sur des formulaires Web (par exemple, lorsque vous commandez quelque chose en ligne). Par précaution, votre numéro CVV n'est pas enregistré. Vous pouvez également choisir de protéger par mot de passe les données de votre carte de crédit pour une couche de protection supplémentaire.



Pour ajouter une protection supplémentaire, vous pouvez choisir d'exiger une authentification avant de remplir automatiquement les informations de carte de crédit. Cela nécessite le mot de passe de votre système d'exploitation (ou une authentification à l'aide de votre empreinte digitale, de votre visage ou de votre voix si l'une de ces méthodes est activée). Il s'agit généralement du mot de passe utilisé pour déverrouiller votre ordinateur. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas du mot de passe de votre compte Firefox.



Les utilisateurs en Autriche, en Belgique et en Suisse utilisant la version allemande de Firefox verront désormais les recommandations de Pocket dans leur nouvel onglet présentant certaines des meilleures histoires du Web. En plus du nouvel onglet de Firefox, Pocket est également disponible en tant qu'application sur iOS et Android.



Corrections de bogues



Cette version s'accompagne de corrections de bogues.



Les contrôles audio / vidéo HTML5 natifs du navigateur ont reçu plusieurs correctifs d'accessibilité importants :

Les commandes audio / vidéo restent accessibles aux lecteurs d'écran même lorsqu'elles sont temporairement masquées visuellement.

L'audio / vidéo écoulé et le temps total sont désormais accessibles aux lecteurs d'écran là où ils ne l'étaient pas auparavant.

Divers contrôles non étiquetés sont maintenant étiquetés, ce qui les rend identifiables pour les lecteurs d'écran.

Les lecteurs d'écran ne signalent plus de manière intrusive les informations de progression, sauf si l'utilisateur le demande.



Le mode Picture-in-Picture s'améliore également avec une nouvelle iconographie ; Firefox supporte maintenant l'ouverture directe de fichiers aux extensions .xml, .svg, et .webp ; et de son côté la barre d'outils des favoris est automatiquement révélée quand les favoris sont importés dans le navigateur.



