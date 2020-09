Le travail à distance a servi sur tous les fronts cette année, permettant aux entreprises de limiter les impacts de la crise sanitaire du Covid-19. Apple a aussi envoyé certains de ces travailleurs en télétravail, mais cela ne l’a pas empêché d’apporter des nouveautés sur le marché cette année. Pour cela, le PDG d’Apple, Tim Cook, a admis lundi lors d’une interview au festival The Atlantic (21 - 24 sept.) qu’il était impressionné par ce que ses employés et lui ont pu accomplir en 2020 malgré le travail à distance. Selon lui, certaines des nouvelles habitudes de travail resteront après la pandémie.Apple fait partie des premières organisations dans le monde à envoyer ses collaborateurs en télétravail en Chine, aux États-Unis et ailleurs. En raison de la pandémie, l’entreprise, comme toutes les autres d’ailleurs, a déplacé en ligne les événements qu’elle tenait en présentiel. Apple, Nvidia, Intel et d’autres entreprises ont aussi réussi à mettre sur le marché de nouveaux produits comme tous les ans, même si certaines dates ont été repoussées. Toujours grâce au travail à distance, ces entreprises ont connu une année moins troublante, avec des chiffres d’affaires plus ou moins élevés.Invité à exprimer son avis sur le télétravail lors de la première journée du festival The Atlantic lundi, Tim Cook s'est dit impressionné par la capacité de ses employés à travailler à distance et a prédit que certaines nouvelles habitudes de travail subsisteront après la pandémie. Il a déclaré qu'Apple a créé des produits, notamment de nouvelles montres et de nouveaux iPad qui seront lancés à temps cette année, malgré la nécessité pour la plupart des employés de travailler en dehors du bureau en raison du Covid-19. Une chose dont l’entreprise compte tirer des leçons.Tim Cook a déclaré qu'il ne pense pas qu'Apple « reviendra à la routine, car nous avons découvert que certaines choses fonctionnent vraiment bien de manière virtuelle ». Cela dit, l’entreprise a tout de même déjà commencé à appeler ses employés au bureau. Pendant son allocution, Cook a déclaré que 10 à 15 % des employés d'Apple sont retournés au bureau et il espère que la majorité du personnel pourra retourner sur le nouveau campus de la société dans la Silicon Valley dès 2021. Il a ajouté qu'il se rendait au bureau à différents moments de la semaine et il a également précisé que le travail à distance n'est « pas comme être ensemble physiquement ».Selon Bloomberg, qui a rapporté les propos du PDG, les commentaires de Cook contrastent avec l'opinion d'autres dirigeants, comme Reed Hastings de Netflix qui a récemment qualifié le travail à distance de “négatif pur”, et Jamie Dimon de JPMorgan Chase qui a mis en garde contre des dommages durables si les travailleurs ne retournent pas bientôt au bureau. Pour Tim Cook, le travail au bureau suscite la créativité, principalement pendant les réunions impromptues. Ce dernier a également abordé lors de l’interview le volet politique et le temps qu'il lui reste à la tête d'Apple.Dans un premier temps, Cook a déclaré que l’entreprise se concentre sur la politique et non sur le politique quand le journaliste l’a interrogé sur ses discussions avec le président américain Donald Trump. Notons que l’année en cours est remplie de controverses pour la marque à la pomme. Elle est actuellement en conflit avec Epic Games, le créateur du jeu vidéo Fortnite, par rapport aux règles qu’elle applique sur l’App Store, notamment sur les 30 % qu’elle prélève à chaque achat in-app, et la sortie improvisée de l’iOS 14 la semaine dernière lui a valu la colère des développeurs.Au sujet des enquêtes antitrust, Tim Cook a déclaré lundi qu’Apple n’est en situation de monopole sur aucun des marchés sur lesquels il opère. « Nous sommes sur des marchés très, très concurrentiels, dont les smartphones, les smartwatches, les tablettes et les ordinateurs personnels. Ces choses sont très concurrentielles. Ce sont essentiellement des combats de rue pour des parts de marché. Notre stratégie de base en tant qu'entreprise est de faire le meilleur et non le plus. Cette stratégie de base ne produira jamais un monopole. Il est très rare, presque impossible pour les meilleurs de devenir aussi les premiers [...] », a-t-il déclaré.Enfin, lorsqu’on lui a demandé pour combien de temps il dirigera encore Apple, il a répondu qu’il ne sait pas encore, mais qu’il finira par passer à autre chose. « Nous verrons bien », a-t-il répondu. « À un moment donné, bien sûr, nous faisons tous quelque chose de différent ».Source : VidéoQu'en pensez-vous ?Êtes-vous ou pas de son avis ? Pourquoi ?