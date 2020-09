Oracle change les termes de l’accord initial

ByteDance s'offre 80 % de TikTok et n’exportera pas sa technologie

Le problème du maintien de TikTok sur le marché US que l’on pensait tous résolu pourrait bien ne pas l’avoir été. Oracle, qui s’est associé à Walmart pour soutenir la proposition de ByteDance de créer TikTok Global comme une société autonome américaine, a fait une série de déclarations ce lundi qui vont totalement à l’encontre des termes initiaux de l’accord. La société a dit aux médias que la nouvelle entreprise TikTok Global sera entièrement désinvestie de ByteDance, alors que l’accord initial les plaçait, Walmart et Oracle, en tant qu’actionnaires minoritaires.Oracle semble ne plus être désormais d’avis avec ByteDance sur les termes de l’accord qui doit donner lieu à la création de la nouvelle société TikTok Global. Les déclarations de ByteDance et Oracle lundi se sont révélées être contradictoires. Dans ses propos, ByteDance est resté quelque peu fidèle à ce qui avait déjà été divulgué à propos de l’accord, mais de son côté, Oracle revient sur sa position et les actions qui doivent lui revenir dans la nouvelle société. Le désaccord intervient alors que la Maison-Blanche a annoncé pendant le week-end qu’il soutenait l’accord initial.« Au moment de la création de TikTok Global, Oracle et Walmart vont faire leur investissement et les actions de TikTok Global vont être distribuées à leurs propriétaires, les Américains seront majoritaires et ByteDance n'aura aucune participation dans TikTok Global », a déclaré Oracle lundi dans une déclaration aux journalistes. La déclaration d’Oracle diffère sensiblement des rapports antérieurs, qui montraient qu'Oracle et Walmart ne prenaient qu'une participation de 20 % dans la nouvelle entreprise et que ByteDance conservait le contrôle des 80 % restants.De même, si Donald Trump a approuvé dans le week-end le partenariat entre ByteDance et Oracle, il est aussi revenu sur sa position lundi matin, disant aux journalistes que la Chine devrait renoncer au contrôle de l'application pour que l'accord soit conclu. Ce revirement de Trump amène à demander si sa bénédiction préliminaire à l'accord n’était qu'une farce. À son niveau, ByteDance n'a pas publiquement renoncé à ses droits sur la société et n’a pas fait d’autres déclarations à part celle stipulant qu’il demeurait l’unique propriétaire de l’algorithme ou de la technologie derrière TikTok et qu’il ne l’exportera pas vers les États-Unis.Approché par les médias, Oracle n'a pas apporté de clarification quant à sa nouvelle position. La capacité de TikTok à continuer à opérer dans le pays est grandement mise en doute. Le ministère du Commerce s'était préparé à imposer des sanctions contre la société vendredi, mais il a retardé l'action après que le président a donné son accord informel à l’accord pendant le week-end. L’action en justice de TikTok contre les États-Unis a été rejetée à la suite de cette prolongation. Le président devait retirer officiellement les décrets bloquant l'application dans le courant de la semaine.En outre, les fonctionnaires du gouvernement chinois se méfient de tout accord arrangé et ont jeté les plans dans le chaos en août lorsqu'ils ont institué de nouveaux contrôles à l'exportation sur des algorithmes comme celui qui alimente la page “For You” de TikTok. Pour beaucoup, les actions du président américain et d’Oracle semblent démontrer que les États-Unis cherchent à s’emparer de la technologie de TikTok pour continuer à être le principal acteur des médias sociaux. D’autres applications chinoises comme TikTok pourraient nuire à l'hégémonie des géants américains.Instagram et YouTube viennent de lancer respectivement Reels et Shorts afin de concurrencer TikTok, mais ces derniers ne semblent pas détourner l’attention de TikTok pour autant. L’accord actuel, qui concèdera Oracle et Walmart une participation minoritaire dans la nouvelle entreprise TikTok Global basée aux États-Unis, a été présentée comme un compromis pour éviter ces contrôles à l'exportation, bien que beaucoup soient sceptiques quant à savoir si elle répond suffisamment aux préoccupations de sécurité nationale. ByteDance se conforme aux nouvelles règles de la Chine et ne compte pas exporter l’algorithme de TikTok.Comme Oracle, ByteDance a aussi fait une déclaration lundi pour préciser les termes de l’accord qu’il tente de conclure avec la société américaine. Le chinois a annoncé aux médias qu’il détiendra 80 % des actions de TikTok Global et que Walmart et Oracle vont se partager respectivement 12,5 % et 7,5 % pour le reste. Oracle deviendra ainsi le fournisseur de cloud sécurisé de TikTok et hébergera les données des utilisateurs américains. En outre, ByteDance a aussi ajouté lundi qu’il ne transférera pas d'algorithmes et de technologies à Oracle dans le cadre de cet accord.« La proposition actuelle n'implique aucun transfert d'algorithmes et de technologies. Oracle a l'autorité de vérifier le code source de TikTok USA », a déclaré ByteDance, selon une traduction de CNBC. En effet, le code source constitue la base des applications et des logiciels. Ainsi, autoriser les inspections du code source est une pratique courante pour répondre aux préoccupations locales en matière de sécurité des données. Alors, une vérification et une inspection courante du code source de TikTok USA et la gestion des données américaines par Oracle ne devraient-elles pas suffire ?Donald Trump n’est pas d’avis. Il insiste désormais pour que Walmart et Oracle aient le contrôle total de TikTok Global. « TikTok Global n'aura rien à voir avec un pays extérieur, aucun pays extérieur, il n'aura rien à voir avec la Chine. Il sera totalement sécurisé. Cela fera partie de l'accord », a-t-il fait savoir après avoir approuvé la proposition au préalable. La participation majoritaire de ByteDance, basé à Pékin, dans TikTok contredit donc cela. Il y a tout de même un point important qu’il faut rappeler. En fait, ByteDance est détenue à 40 % par des sociétés de capital-risque américaines.Ainsi, la Maison-Blanche peut techniquement prétendre que TikTok Global est maintenant détenue majoritairement par l'argent américain. Trump et ses collaborateurs ont déclaré que TikTok représentait une menace pour la sécurité nationale, car il collecte des données d'utilisateurs américains auxquelles Pékin peut avoir accès. TikTok a nié cela à plusieurs reprises et a mentionné qu'il stocke les données des Américains aux États-Unis avec une sauvegarde à Singapour.Source : ReutersQu'en pensez-vous ?