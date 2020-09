Trump approuve le partenariat de TikTok et d'Oracle alors que son co-fondateur a levé des fonds pour sa campagne. TikTok dispose d'une semaine supplémentaire pour vendre ses activités américaines 30PARTAGES 5 0 « À la lumière des récents développements positifs, le secrétaire au Commerce Wilbur Ross, sur ordre du président Trump, retardera l'interdiction des transactions identifiées conformément au décret 13942, lié à l'application mobile TikTok qui aurait été effective le dimanche 20 septembre 2020, jusqu'au 27 septembre ».



C’est par ce communiqué que le ministère américain du Commerce a annoncé prolonger d’une semaine

Toute fourniture de service pour distribuer ou maintenir les applications mobiles WeChat ou TikTok, le code constitutif ou les mises à jour d'applications via une boutique d'applications mobiles en ligne aux États-Unis.

Toute fourniture de services via l'application mobile WeChat dans le but de transférer des fonds ou de traiter des paiements aux États-Unis.

À compter du 27 septembre 2020, pour WeChat et à partir du 12 novembre 2020, pour TikTok, les transactions suivantes sont interdites:

Toute fourniture de services d'hébergement Internet permettant le fonctionnement ou l'optimisation de l'application mobile aux États-Unis;

Toute fourniture de services de réseau de diffusion de contenu permettant le fonctionnement ou l'optimisation de l'application mobile aux États-Unis;

Toute fourniture directement contractée ou organisée de services de transit Internet ou de peering permettant la fonction ou l'optimisation de l'application mobile aux États-Unis;

Toute utilisation du code, des fonctions ou des services constitutifs de l'application mobile dans le fonctionnement de logiciels ou de services développés et/ou accessibles aux États-Unis.

Rappelons que des sources impliquées dans les négociations d'acquisition de TikTok ont déclaré au New York Times (NYT) que





Trump a déclaré avoir approuvé « dans son concept » l’offre d’Oracle



De son côté, le président Trump a déclaré avoir approuvé « dans son concept » l'offre d'Oracle pour TikTok. « J'ai donné ma bénédiction à l'accord », a déclaré Trump à des journalistes devant la Maison Blanche samedi alors qu'il partait pour un rassemblement en Caroline du Nord. « J'ai approuvé l'accord dans son concept ».



Certains observateurs n’ont pas hésité à rappeler que Larry Ellison, le co-fondateur d’Oracle qui a passé le flambeau en 2014, a lancé en février une collecte de fonds pour la campagne de réélection du président sortant Donald Trump. Il a émis des tickets d’une valeur de 100 000 et de 250 000 dollars.



Selon la description faite de l’événement, pour 100 000 dollars, les supporters de Donald Trump pourront jouer au golf avec lui et poser pour une photo avec lui. Dans le cas d’un don de 250 000 dollars, les donateurs pourront participer à une table ronde avec le président en plus de la sortie au golf et de la séance de photos. L'invitation à l'événement a aussi précisé que les recettes seront utilisées pour soutenir la Convention nationale républicaine et les sections du GOP des États, en plus de financer la candidature de Trump à la réélection.



Ellison a déclaré à Forbes que s'il avait dit à Trump qu'il pouvait utiliser la propriété, Ellison lui-même n'était pas présent. Pourtant, la collecte de fonds a déclenché



Ellison a précisé à Forbes que s'il soutenait le président actuellement en fonction, il n'avait jamais donné d'argent à la campagne de Trump, indiquant qu’il allait toujours supporter quiconque serait Président en fonction. Il a cependant aidé Trump à collecter des fonds.





En quoi cet accord répond aux préoccupations de sécurité ?



Dans sa déclaration ce weekend, TikTok en a un peu plus dit sur la manière dont le nouvel accord répond aux préoccupations du président en matière de sécurité :



« Nous sommes heureux que la proposition de TikTok, Oracle et Walmart résoudra les problèmes de sécurité de l’administration américaine et réglera les questions concernant l’avenir de TikTok aux États-Unis.



« Dans le cadre de cet accord, Oracle deviendra le fournisseur de technologie de confiance, responsable de l'hébergement de toutes les données des utilisateurs américains et de la sécurisation des systèmes informatiques associés pour s’assurer que les exigences américaines en matière de sécurité nationale soient pleinement satisfaites. Nous travaillons actuellement avec Walmart sur un partenariat commercial. Les deux sociétés participeront à un tour de financement avant introduction en bourse de TikTok Global dans lequel elles pourront prendre jusqu'à 20% de participation cumulée dans l'entreprise. Nous allons également maintenir le siège de TikTok Global aux États-Unis, tandis que nous apporterons 25 000 emplois à travers le pays ».



Le réseau social n’a pas hésité à faire jouer la séquence émotion :



« TikTok a gagné le cœur de centaines de millions de personnes dans le monde, parmi lesquelles 100 millions d’Américains parce qu’il est le terrain du divertissement, de la connexion et de l’expression. Nous nous réjouissons à l’idée de voir des individus transformer leur créativité sur TikTok en carrières prospères, les petites entreprises s’appuyer sur TikTok pour atteindre des clients durant cette pandémie et les familles qui ont pu trouver de la joie via notre plateforme ».



Un porte-parole de Walmart a déclaré qu'il y avait « encore du travail à faire sur les accords finaux », mais la société a provisoirement accepté d'acheter 7,5% de TikTok Global « et de conclure des accords commerciaux pour fournir nos services de commerce électronique, d'exécution, de paiements et autres services omnicanaux à TikTok Global ». Le PDG de Walmart, Doug McMillon, serait également l'un des cinq membres du conseil d'administration de la société nouvellement créée, a ajouté le porte-parole, et la société travaillerait à une introduction en bourse aux États-Unis au cours de l'année prochaine.



Le PDG d'Oracle, Safra Catz, a déclaré samedi dans un communiqué de presse qu'Oracle deviendrait un investisseur minoritaire dans TikTok Global et serait le « fournisseur de technologie cloud sécurisé » de TikTok dans le cadre de l'accord.



« Oracle va rapidement déployer, mettre à l'échelle et exploiter rapidement les systèmes TikTok dans Oracle Cloud », a déclaré Catz. « Nous sommes convaincus à cent pour cent de notre capacité à fournir un environnement hautement sécurisé à TikTok et à garantir la confidentialité des données aux utilisateurs américains de TikTok et aux utilisateurs du monde entier. »



Le gouvernement chinois doit approuver toute transaction pour qu'elle puisse aller de l'avant. En effet,



En effet, fin août , pour la première fois en 12 ans, le ministère chinois du Commerce a publié des modifications dans sa liste de technologies qui ne peuvent pas être exportées et/ou nécessitent un permis pour être cédées à l'étranger. Ainsi, les entités américaines intéressées par le rachat des activités US de TikTok pourraient se voir refuser la vente ou faire face à un processus d'achat long et pénible dans l'optique de les décourager.

Sources : ministère américain du Commerce