DuckDuckGo enregistre des records dans son trafic : deux milliards de recherches au mois d'août Quatre millions d'installations d'applications / d'extensions, 65 millions d'utilisateurs actifs 30PARTAGES 5 0 Lancé en 2008, DuckDuckGo se distingue par le respect de la vie privée des internautes et se positionne comme un concurrent direct du moteur Google. Le moteur de recherche utilise d’ailleurs le slogan « Google vous piste, pas nous », et avait effectué des enquêtes pour montrer qu’il n’existe plus de résultats standards sur Google. Il a profité des critiques lancées entre autres par le président Donald Trump contre Google pour attirer des utilisateurs. Rappelons que Trump a estimé que l’entreprise a truqué les résultats de recherches pour donner la priorité aux « fake news » sur lui.



DuckDuckGo a annoncé que le mois d'août 2020 s'était terminé par plus de 2 milliards de recherches au total via sa plateforme de recherches pour une moyenne de recherches journalière de 65 millions. Depuis le début de l’année, ses statistiques les plus basses ont été observées en janvier avec 1,6 milliard de recherches pour une moyenne de recherches journalière de 51 millions. DuckDuckGo a battu son ancien record de trafic annuel en trois trimestres : en 2020, DuckDuckGo a déjà enregistré 15,5 milliards de recherches (jusqu’au 15 septembre), soit un trafic plus élevé que sur l’année 2019 (15 milliards de recherches) ou 2018 (9,2 milliards de recherches). Un volume de recherches qui est même supérieur à la somme de celles effectuées en 2017 (5,9 milliards), 2016 (4 milliards) et 2015 (3,1 milliards).





Bien que Google reste le moteur de recherche le plus populaire, DuckDuckGo a gagné en popularité ces derniers mois, car de plus en plus d'utilisateurs ont commencé à valoriser leur vie privée sur Internet.



DuckDuckGo a enregistré plus de 2 milliards de recherches et 4 millions d'installations d'applications / d'extensions, et la société a également déclaré qu'elle comptait plus de 65 millions d'utilisateurs actifs.



Même si DuckDuckGo se développe rapidement, il contrôle toujours moins de 2 % de tout le volume de recherches en France. Cependant, la tendance de croissance de DuckDuckGo s'est poursuivie tout au long de l'année, principalement en raison du scandale de confidentialité de Google et d'autres entreprises.





Le moteur de recherche DuckDuckGo s’appuie sur Bing, des sites développés par des communautés tels que Wikipedia, et la société a développé son propre robot d'exploration pour générer son index de résultats de recherches.



Pour attirer l’attention des internautes, DuckDuckho a proposé un mode qui ne garde aucune information personnelle sur les utilisateurs, ce qui fait que toutes les instances sont anonymes. Du côté de Google, les internautes disposent d’un identifiant et, en fonction de leurs recherches, ils peuvent voir généralement des annonces ciblées. Les internautes ne disposant pas d’identifiants chez DuckDuckGo, ils ne sont donc théoriquement pas suivis. Par la même occasion, ils n’ont pas d’historique de recherches (puisque les pages recherchées ne sont pas enregistrées).



En plus de son moteur de recherche, la société a également développé une application de confidentialité qui empêche les scripts de suivre les visiteurs, et il est possible que d’autres applications axées sur la confidentialité soient en cours de développement.



D'autre part, Google s'est fait le champion des normes Web et son moteur de recherche ignorerait les normes de confidentialité et suivrait les gens sur ses plateformes.



L'épreuve du feu



Début 2019, le moteur de recherche DuckDuckGo a nié une affirmation faite dans un message de forum suggérant qu’il se servait du fingerprinting du navigateur pour identifier les utilisateurs.



Disposant de paramètres variés, le fingerprinting, une technique d'identification et de pistage de l'internaute ou du mobinaute basée sur une empreinte numérique unique, est souvent utilisé par des sites web par exemple pour diffuser de la publicité ciblée. Parmi ces paramètres, nous pouvons citer l’énumération des plugins du navigateur, la variable “user-agent”, la liste des polices de votre système, etc.



Un utilisateur a affirmé que :



« DuckDuckGo utilise l’API Canvas DOMRect sur son moteur de recherche. Canvas est utilisé pour effectuer des mesures de géométrie uniques sur les navigateurs cibles, et l'API DOMRect utilise des rectangles. Ceci peut être vérifié avec l'add-on CanvasBlocker Firefox de Korbinian Kapsner. DDG a récemment redirigé certaines navigations de sites Web vers de jolies images avec des remarques sur leurs promesses de confidentialité. L'organisation cherche maintenant à élargir sa présence sur Internet. DDG est sans aucun doute un courtier en données, et les sites Web commerciaux qui font des promesses telles que DDG ne survivront pas longtemps s'ils les tiennent réellement ».



Brian Stoner, le responsable de la recherche de DuckDuckGo,



« Nous ne faisons absolument aucun fingerprinting. S'il vous plaît, pensez à parcourir notre politique de confidentialité, elle est assez claire à ce sujet : "Nous ne recueillons pas ou ne partageons pas les informations personnelles."



« Nous utilisons diverses API de navigateur pour offrir une expérience de recherche compétitive par rapport à celle de Google. De nombreuses extensions de protection contre le "fingerprinting" adoptent une approche de terre brûlée, bloquant toute API de navigateur susceptible d'être exploitée par un mauvais acteur. »



Gabe Weinberg, PDG de DuckDuckGo,



« Les bibliothèques de détection de fingerprinting créent malheureusement des faux positifs, car elles n'anticipent pas les bons acteurs qui utilisent certaines API de navigateur à des fins non néfastes pour lesquelles ils ont été conçus. Nous le savons non seulement parce que nous avons été faussement identifiés ici (et l’avons été ailleurs), mais parce que nous intégrons ce type de détection dans notre application mobile et dans notre extension de navigateur, et nous ne voulons pas non plus faire de fausses déclarations ».



Source : GlobalStatCounter



Et vous ?



Quel moteur de recherche utilisez-vous ?

Avez-vous déjà essayé DuckDuckGo ? Qu'en pensez-vous ?

Qu'est-ce qui peut avoir contribué à sa popularité ?

Quelle alternative à Google vous semble la plus intéressante ?

Lorsque j’ai eu le malheur de rechercher avec les mots clefs suivant : contrôle technique auto .

Quand tu retrouve en tète de liste, avec le plus grand fournisseur de contrôle technique auto, le plus proche de chez toi, c’est-à-dire : Amazon.

Bien sur tu consulte l’offre !!

Aucun, rapport avec ce que tu recherche, dans l’offre de Amazon, finalement !!

Et bien oui, tu change de moteur de recherche !!!

Pour dire, la plus simple de choses ou de constations, a ajouter.

Quand tu ne trouve pas d’informations pertinentes, avec le moteur de recherche que tu utilise.

Au final, tu l’utilise, pour trouver un moteur de recherche, plus pertinent, dans tes recherches !!

Moi, sans peur, ni honte, si j’utilise DuckDuckGo , aujourd’hui .

Ce n’est pas, pour me cacher, mais pour trouver !!!!! 0 0 En ce qui me concerne, mon choix de transition, concernant le moteur de recherche, que j’utilise actuellement, vient, d’une constatation, dans mes recherches, sur le moteur de recherche deLorsque j’ai eu le malheur de rechercher avec les mots clefs suivant :Quand tu retrouve en tète de liste, avec le plus grand fournisseur de contrôle technique auto, le plus proche de chez toi, c’est-à-dire :Aucun, rapport avec ce que tu recherche, dans l’offre de Amazon, finalement !!Et bien oui, tu change de moteur de recherche !!!Pour dire, la plus simple de choses ou de constations, a ajouter.Quand tu ne trouve pas d’informations pertinentes, avec le moteur de recherche que tu utilise.Au final, tu l’utilise, pour trouver un moteur de recherche, plus pertinent, dans tes recherches !!Moi, sans peur, ni honte,