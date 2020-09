Twitter suspend le compte d'un virologue chinois qui a affirmé que le coronavirus avait été créé artificiellement dans un laboratoire en Chine Et intentionnellement diffusé 32PARTAGES 5 0 Twitter a suspendu le compte d'un virologue chinois qui a suggéré que le Covid-19 est un virus qui a été « créé artificiellement » dans un laboratoire de Wuhan et intentionnellement diffusé.



Le Dr Li-Meng Yan, une virologue ancienne chercheuse postdoctorale à l'École de santé publique de l'Université de Hong Kong, a vu son compte Twitter suspendu par le site de médias sociaux plus tôt cette semaine. Elle comptait plus de 60 000 abonnés sur Twitter avant la suspension de son compte et a fait les gros titres cette semaine lorsqu'elle a affirmé avoir des preuves que le gouvernement chinois était impliqué dans la création du virus, qui a déjà tué plus de 940 000 personnes dans le monde d’après l’outil de suivi de Microsoft. Elle prétend qu'elle s'est enfuie à Los Angeles et se cache maintenant aux États-Unis.





Twitter a introduit une politique en mai pour étiqueter les publications contenant des informations sur Covid-19, qui a été contestée ou controversée. Le site a déclaré que la politique avait été introduite pour « fournir des explications ou des clarifications supplémentaires dans les situations où les risques de préjudice associés à un tweet sont moins graves, mais où les gens peuvent encore être confus ou induits en erreur par le contenu ». En clair, dans une publication sur Covid-19 qui peut prêter à confusion, le site apporte des clarifications qui seront associées au tweet problématique.



Mais Twitter a choisi de ne pas procéder ainsi avec les tweets du Dr Yan, optant plutôt pour la suspension de son compte. Un porte-parole a déclaré à que Twitter ne fournissait aucun commentaire sur la situation des comptes individuels.



Le rapport, qui n'a pas fait l'objet d'un examen par les pairs, indiquait que « la théorie de l'origine naturelle, bien que largement acceptée, manque de soutien substantiel. La théorie alternative selon laquelle le virus pourrait provenir d'un laboratoire de recherche est cependant strictement censurée dans les revues scientifiques à comité de lecture. »





Dr Li-Meng Yan

Malgré l’affirmation de la chercheuse qui a indiqué qu’elle disposait de preuves montrant que Covid-19 avait été créé dans un laboratoire, le rapport ne semblait pas apporter de nouvelles informations sur le virus.



Le Dr Yan est également apparu mardi sur Tucker Carlson Tonight de Fox News pour parler du rapport, et a été qualifié de « dénonciateur ».



« J’ai travaillé dans le laboratoire de référence de l'OMS, qui est le meilleur laboratoire de coronavirus au monde, à l'Université de Hong Kong. Et le fait est que je m'intéresse profondément à cette enquête en secret depuis le début de cette épidémie. J'avais des informations parce que je disposais aussi de ma propre unité en Chine […] de plus j’ai travaillé avec le meilleur virologue coronavirus dans le monde », a-t-elle indiqué.



« Donc, avec mon expérience, je peux vous dire qu’il a été créé dans un laboratoire... et aussi qu’il a été répandu dans le monde pour faire de tels dégâts ».



« Ils ne veulent pas que les gens connaissent cette vérité. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai été suspendue, j’ai été supprimée [et] je suis la cible que le Parti communiste chinois veut [sic] faire disparaître », a-t-elle déclaré mardi à l’animateur de Fox News, Tucker Carlson.



Et de déclarer : « J'ai des preuves pour montrer pourquoi ils peuvent le faire, ce qu'ils ont fait, comment [ils l'ont fait]. »



Carlson a répondu : « Je vous donne le bénéfice du doute, donc je vais supposer que vous n'êtes pas un raciste anti-chinois, donc on ne sait pas pourquoi Twitter supprimerait votre compte ou pourquoi vous êtes ignoré par les autres médias américains. »





L'interview a été téléchargée sur la page Facebook de Tucker Carlson Tonight, mais le site de médias sociaux a mis l’annotation suivante : « Les principales affirmations contenues dans les informations sont factuellement inexactes. » Facebook a lié à trois articles de Factcheck.org et USA Today pour démystifier les affirmations du Dr Yan selon lesquelles le virus était d'origine humaine.



L'Université de Hong Kong a contesté les conclusions et a publié une déclaration à ITV, dans laquelle elle a indiqué : « La déclaration du Dr Yan ne concorde pas avec les faits clés tels que nous les comprenons. Ils n'ont aucune base scientifique, mais ressemblent à des ouï-dire ».



« Plus précisément, le Dr Yan n'a jamais mené de recherche sur la transmission interhumaine du nouveau coronavirus à [l'Université de Hong Kong] en décembre 2019 et janvier 2020, son affirmation centrale de ladite interview ».



Yan, qui a déclaré qu'elle était l'un des premiers scientifiques au monde à étudier le nouveau coronavirus, a fui la Chine et craint actuellement des représailles. Son superviseur du laboratoire de référence de l'Université / OMS, le Dr Leo Poon, lui aurait demandé en 2019 de se pencher sur l'étrange groupe de cas de type SRAS provenant de la Chine continentale à la fin du mois de décembre 2019.



Les commentaires de Yan étaient en contradiction avec l'opinion du Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses et conseiller en coronavirus de la Maison Blanche, qui a jeté auparavant un doute sur l'idée que le virus avait été créé artificiellement. En mai, il a déclaré au National Geographic : « Si vous regardez l'évolution du virus chez les chauves-souris, et ce qui existe maintenant s’y rapproche très, très fortement dans la façon dont les mutations ont naturellement évolué, le virus n'aurait pas pu être artificiellement ou délibérément manipulé ».



D'autres scientifiques ont critiqué l'idée que le COVID-19 servait de sorte d'arme biologique ou était répandu par un laboratoire.



Source :



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ? Lutte anti-fake news ? Censure ? Atteinte à la liberté d’expression ?

Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer le fait que Twitter ait décidé de supprimer le compte plutôt que d'y appliquer ses balises indiquant par exemple que les informations communiquées n'étaient pas factuelles ? Possible pression du gouvernement sous peine de voir Twitter banni en Chine ? Twitter a suspendu le compte d'un virologue chinois qui a suggéré que le Covid-19 est un virus qui a été « créé artificiellement » dans un laboratoire de Wuhan et intentionnellement diffusé.Le Dr Li-Meng Yan, une virologue ancienne chercheuse postdoctorale à l'École de santé publique de l'Université de Hong Kong, a vu son compte Twitter suspendu par le site de médias sociaux plus tôt cette semaine. Elle comptait plus de 60 000 abonnés sur Twitter avant la suspension de son compte et a fait les gros titres cette semaine lorsqu'elle a affirmé avoir des preuves que le gouvernement chinois était impliqué dans la création du virus, qui a déjà tué plus de 940 000 personnes dans le monde d’après l’outil de suivi de Microsoft. Elle prétend qu'elle s'est enfuie à Los Angeles et se cache maintenant aux États-Unis.Twitter a introduit une politique en mai pour étiqueter les publications contenant des informations sur Covid-19, qui a été contestée ou controversée. Le site a déclaré que la politique avait été introduite pour « fournir des explications ou des clarifications supplémentaires dans les situations où les risques de préjudice associés à un tweet sont moins graves, mais où les gens peuvent encore être confus ou induits en erreur par le contenu ». En clair, dans une publication sur Covid-19 qui peut prêter à confusion, le site apporte des clarifications qui seront associées au tweet problématique.Mais Twitter a choisi de ne pas procéder ainsi avec les tweets du Dr Yan, optant plutôt pour la suspension de son compte. Un porte-parole a déclaré à que Twitter ne fournissait aucun commentaire sur la situation des comptes individuels.Le rapport, qui n'a pas fait l'objet d'un examen par les pairs, indiquait que « la théorie de l'origine naturelle, bien que largement acceptée, manque de soutien substantiel. La théorie alternative selon laquelle le virus pourrait provenir d'un laboratoire de recherche est cependant strictement censurée dans les revues scientifiques à comité de lecture. »Malgré l’affirmation de la chercheuse qui a indiqué qu’elle disposait de preuves montrant que Covid-19 avait été créé dans un laboratoire, le rapport ne semblait pas apporter de nouvelles informations sur le virus.Le Dr Yan est également apparu mardi sur Tucker Carlson Tonight de Fox News pour parler du rapport, et a été qualifié de « dénonciateur ».« J’ai travaillé dans le laboratoire de référence de l'OMS, qui est le meilleur laboratoire de coronavirus au monde, à l'Université de Hong Kong. Et le fait est que je m'intéresse profondément à cette enquête en secret depuis le début de cette épidémie. J'avais des informations parce que je disposais aussi de ma propre unité en Chine […] de plus j’ai travaillé avec le meilleur virologue coronavirus dans le monde », a-t-elle indiqué.« Donc, avec mon expérience, je peux vous dire qu’il a été créé dans un laboratoire... et aussi qu’il a été répandu dans le monde pour faire de tels dégâts ».« Ils ne veulent pas que les gens connaissent cette vérité. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai été suspendue, j’ai été supprimée [et] je suis la cible que le Parti communiste chinois veut [sic] faire disparaître », a-t-elle déclaré mardi à l’animateur de Fox News, Tucker Carlson.Et de déclarer : « J'ai des preuves pour montrer pourquoi ils peuvent le faire, ce qu'ils ont fait, comment [ils l'ont fait]. »Carlson a répondu : « Je vous donne le bénéfice du doute, donc je vais supposer que vous n'êtes pas un raciste anti-chinois, donc on ne sait pas pourquoi Twitter supprimerait votre compte ou pourquoi vous êtes ignoré par les autres médias américains. »L'interview a été téléchargée sur la page Facebook de Tucker Carlson Tonight, mais le site de médias sociaux a mis l’annotation suivante : « Les principales affirmations contenues dans les informations sont factuellement inexactes. » Facebook a lié à trois articles de Factcheck.org et USA Today pour démystifier les affirmations du Dr Yan selon lesquelles le virus était d'origine humaine.L'Université de Hong Kong a contesté les conclusions et a publié une déclaration à ITV, dans laquelle elle a indiqué : « La déclaration du Dr Yan ne concorde pas avec les faits clés tels que nous les comprenons. Ils n'ont aucune base scientifique, mais ressemblent à des ouï-dire ».« Plus précisément, le Dr Yan n'a jamais mené de recherche sur la transmission interhumaine du nouveau coronavirus à [l'Université de Hong Kong] en décembre 2019 et janvier 2020, son affirmation centrale de ladite interview ».Yan, qui a déclaré qu'elle était l'un des premiers scientifiques au monde à étudier le nouveau coronavirus, a fui la Chine et craint actuellement des représailles. Son superviseur du laboratoire de référence de l'Université / OMS, le Dr Leo Poon, lui aurait demandé en 2019 de se pencher sur l'étrange groupe de cas de type SRAS provenant de la Chine continentale à la fin du mois de décembre 2019.Les commentaires de Yan étaient en contradiction avec l'opinion du Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses et conseiller en coronavirus de la Maison Blanche, qui a jeté auparavant un doute sur l'idée que le virus avait été créé artificiellement. En mai, il a déclaré au National Geographic : « Si vous regardez l'évolution du virus chez les chauves-souris, et ce qui existe maintenant s’y rapproche très, très fortement dans la façon dont les mutations ont naturellement évolué, le virus n'aurait pas pu être artificiellement ou délibérément manipulé ».D'autres scientifiques ont critiqué l'idée que le COVID-19 servait de sorte d'arme biologique ou était répandu par un laboratoire.Source : article du Dr Yan et de certains de ses collègues Qu'en pensez-vous ? Lutte anti-fake news ? Censure ? Atteinte à la liberté d’expression ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer le fait que Twitter ait décidé de supprimer le compte plutôt que d'y appliquer ses balises indiquant par exemple que les informations communiquées n'étaient pas factuelles ? Possible pression du gouvernement sous peine de voir Twitter banni en Chine ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème