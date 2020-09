Le Chat de Developpez.com a été mis à jour Avec des améliorations fonctionnelles et la correction des problèmes, venez essayer 15PARTAGES 16 0 Chers membres du Club,



J'ai l'immense plaisir de vous annoncer une nouvelle version du Chat (3.1.0) sortie aujourd'hui même !

Elle résout en particulier les problèmes de connexion récurrents de ces dernières semaines, mais ce n'est pas tout ! Elle apporte plusieurs nouveautés également.



Un bip sur les messages qui vous sont destinés

Plus de risque de rater un message ! Si on vous parle en privé (ou si on vous parle directement sur le salon), un bip discret se fera entendre (en plus du clignotement de la fenêtre et de l'onglet en jaune qui existait déjà). En mode discret, le bip est bien entendu coupé.



Coloration syntaxique et sélection du langage dans la boîte Code

Fortement inspiré de l'excellent travail de Winjérôme (voir un peu plus haut sur cette discussion), la page d'édition de Code a été significativement améliorée avec une vue globale des langages "colorables". De plus, les colorations syntaxiques ont enfin été mises au niveau de celles du forum.



Sélectionner Tout dans les blocs de code

Fan de la fonction Sélectionner Tout sur le forum ? Désormais le Chat en est équipé, et vous permet ainsi de récupérer d'un coup le code proposé par un membre. Cela fonctionne aussi bien pour les courts extraits inclus dans les conversations, tout comme dans les longs codes sur les pages séparées.



Des onglets déplaçables

Fonctionnalité longtemps demandée par SpaceFrog, vous pouvez désormais glisser et déposer un onglet afin de réordonner vos conversations, voire même de les glisser avant le salon, si cela vous chante.



Nouveau thème Console Ambre

Si vous avez moins de 40 ans, vous ne comprendrez sûrement pas à quoi ce nouveau thème fait référence. Mais sinon, vous pourrez (re-)découvrir la joie des moniteurs monochromes ambre de l'ancien temps, supposés être plus reposants pour les yeux.



Autres améliorations cosmétiques

Des améliorations cosmétiques mineures sont à rapporter également, en particulier, les boîtes de dialogue sont désormais parfaitement dimensionnées. Les modérateurs du Chat apprécieront en particulier la nouvelle présentation plus lisible des notifications et différentes alertes.



Venez découvrir ou redécouvrir le Chat sur



