Macron : « je ne crois pas au modèle Amish ». Le Président tacle les élus qui ont demandé un moratoire sur la 5G Et estime que «revenir à la lampe à huile» ne résoudra pas les problèmes écologiques 28PARTAGES 4 0 Il y a quelques jours,



Ils ont fait valoir entre autres que « Les émissions d’ondes de la 5G s'additionnent à celles des technologies antérieures, 4G, 3G et 2G, ce qui aboutira à une hausse du niveau d’exposition de la population aux ondes. De même, il est urgent de s'interroger de l’impact sanitaire de la multiplication d’objets hyperconnectés ».



Selon eux, « l’inflation numérique doit nous amener à réfléchir d’urgence à nos besoins et nos usages en la matière. Et ce choix ne doit ni être celui d’opérateurs, ni même celui d’experts, mais bien un choix de l’ensemble des citoyennes et citoyens afin de décider de façon éclairée et démocratique l’installation ou non de la 5G. Le moratoire est l’une des propositions de la convention citoyenne pour le climat, que le Président de la République s’est engagé à étudier. Nous lui demandons, ainsi qu’au gouvernement de respecter cet engagement ».



C'est pourquoi, « nous, maires et élu.e.s proposons dans l’immédiat un moratoire sur le déploiement de la 5G au moins jusqu’à l’été 2021. Pendant ce moratoire, nous demandons la tenue d'un débat démocratique décentralisé sur la 5G et sur les usages numériques. Nous demandons pour les communes le droit à la subsidiarité concernant l’application du principe de précaution. Nous demandons que la priorité soit donnée à la réduction de la fracture numérique, à travers le développement de la fibre en zone rurale et en finalisant le déploiement de la 4G. »





Aussi, devant une centaine d'entrepreneurs et entrepreneuses de la French Tech réunis dans la salle des fêtes de l'Élysée, le Président de la République n’a pas manqué de leur lancer quelques boutades.



« La France est un pays de réseau, d’équipements, historiquement les routes, les canalisations d’eau et maintenant l’équipement de numérique » a indiqué le Président de la République qui a parlé d’accélération des objectifs 3G 4G partout, mais aussi de passage à la 5G. « Je veux être très clair : la France c’est le pays des lumières, c’est le pays de l’innovation et bon nombre de défis que nous avons par secteurs seront résolus par l’innovation ».



« Nous allons expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées, mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c’est le tournant de l’innovation. Et j’entends beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous expliquer qu’il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish et je ne crois pas que le modèle Amish permet de régler les défis de l’écologie contemporaine ».



« Et donc on va continuer à équiper, innover. Simplement, l’innovation ne doit pas être que technologique ; elle doit être aussi sociétale et sociale. Et il faut regarder les peurs en face ! Il y a des peurs liées à ces innovations. Il faut les lever en disant la vérité, en trouvant les bons compromis, en expliquant, en mesurant par le débat citoyen éclairé ».





Il a également



Le Président de la République a abordé plusieurs sujets, notamment les investissements en intelligence artificielle, la recherche fondamentale et la recherche technologique et bien d’autres. Il a également insisté sur le cloud et la nécessité de ne dépendre d’aucune puissance non européenne.



Source : discours du Président Il y a quelques jours, dans une pétition adressée au Premier ministre Jean Castex , une soixantaine d’élus ont exhorté le gouvernement à décider d'un moratoire sur le déploiement de la 5G. Ils demandent à ce que se tienne un « débat démocratique décentralisé ».Ils ont fait valoir entre autres que « Les émissions d’ondes de la 5G s'additionnent à celles des technologies antérieures, 4G, 3G et 2G, ce qui aboutira à une hausse du niveau d’exposition de la population aux ondes. De même, il est urgent de s'interroger de l’impact sanitaire de la multiplication d’objets hyperconnectés ».Selon eux, « l’inflation numérique doit nous amener à réfléchir d’urgence à nos besoins et nos usages en la matière. Et ce choix ne doit ni être celui d’opérateurs, ni même celui d’experts, mais bien un choix de l’ensemble des citoyennes et citoyens afin de décider de façon éclairée et démocratique l’installation ou non de la 5G. Le moratoire est l’une des propositions de la convention citoyenne pour le climat, que le Président de la République s’est engagé à étudier. Nous lui demandons, ainsi qu’au gouvernement de respecter cet engagement ».C'est pourquoi, « nous, maires et élu.e.s proposons dans l’immédiat un moratoire sur le déploiement de la 5G au moins jusqu’à l’été 2021. Pendant ce moratoire, nous demandons la tenue d'un débat démocratique décentralisé sur la 5G et sur les usages numériques. Nous demandons pour les communes le droit à la subsidiarité concernant l’application du principe de précaution. Nous demandons que la priorité soit donnée à la réduction de la fracture numérique, à travers le développement de la fibre en zone rurale et en finalisant le déploiement de la 4G. »Aussi, devant une centaine d'entrepreneurs et entrepreneuses de la French Tech réunis dans la salle des fêtes de l'Élysée, le Président de la République n’a pas manqué de leur lancer quelques boutades.« La France est un pays de réseau, d’équipements, historiquement les routes, les canalisations d’eau et maintenant l’équipement de numérique » a indiqué le Président de la République qui a parlé d’accélération des objectifs 3G 4G partout, mais aussi de passage à la 5G. « Je veux être très clair : la France c’est le pays des lumières, c’est le pays de l’innovation et bon nombre de défis que nous avons par secteurs seront résolus par l’innovation ».« Nous allons expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées, mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c’est le tournant de l’innovation. Et j’entends beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous expliquer qu’il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish et je ne crois pas que le modèle Amish permet de régler les défis de l’écologie contemporaine ».« Et donc on va continuer à équiper, innover. Simplement, l’innovation ne doit pas être que technologique ; elle doit être aussi sociétale et sociale. Et il faut regarder les peurs en face ! Il y a des peurs liées à ces innovations. Il faut les lever en disant la vérité, en trouvant les bons compromis, en expliquant, en mesurant par le débat citoyen éclairé ».Il a également évoqué le plan de relance de 100 milliards d’euros dont 7 milliards sont destinés au numérique : « il y a 7 milliards d’euros qui sont mis sur la transformation de notre écosystème de startup et du numérique français. 3,7 milliards pour soutenir les startups et accélérer l’investissement en capital, 300 millions d’euros dans la formation, 800 millions d’euros sur le numérique au quotidien et l’accès, 2,3 milliards dans la transformation de l’État et des services ». Rappelons que la somme des 3,7 milliards vient s’ajouter à un plan de 4 milliards d’euros annoncé en mars pour soutenir la trésorerie des startups dans le contexte de la pandémie Le Président de la République a abordé plusieurs sujets, notamment les investissements en intelligence artificielle, la recherche fondamentale et la recherche technologique et bien d’autres. Il a également insisté sur le cloud et la nécessité de ne dépendre d’aucune puissance non européenne.Source : discours du Président Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 14 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com



Les antennes 5g captent du co2 ? 2 2 Faudra me dire en quoi la 5g va permettre de résoudre les enjeux écologiques de demain.Les antennes 5g captent du co2 ? Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par et estime que « revenir à la lampe à huile » ne résoudra pas les problèmes écologiques

Il y a des écolos qui ont du dire "la 5G c'est pas top car ça pollue, il va falloir installer de très nombreuses antennes, des consommateurs vont renouveler leur smartphone prématurément, on va nous proposer des gadgets connectés très polluant".



Le truc c'est que personne n'est anti technologie, par exemple énormément de gens aimeraient avoir un accès internet via la fibre optique.

Quand l'intégralité des bâtiments de France auront l'option de se connecter au réseau en fibre optique, vous pourrez installer une nouvelle technologie, mais finissez déjà la fibre optique



J'ai un peu l'impression qu'LREM critique les écologistes en ce moment ;

Marlène Schiappa s'en prend aux maires écologistes « rabat-joie »

« On a vraiment l'impression que tout ce qui amène un peu de joie, de cohésion, de fête, ils souhaitent l'interdire », a ainsi fulminé dimanche 13 septembre sur Europe 1 la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté. « Je trouve que toutes les décisions qui sont prises par les maires EELV depuis qu'ils sont aux responsabilités sont rabat-joie », a-t-elle déploré, jugeant ces mêmes décisions « ridicules ». « Je trouve ça navrant », a poursuivi l'ex-adjointe au maire du Mans, qui s'est montrée particulièrement grinçante à l'égard du maire bordelais : « Quand on nous explique qu'on ne va plus décorer d'arbres de Noël parce qu'on n'aime pas les « arbres morts », scoop : il existe des sapins en pot. » « On a vraiment l'impression que tout ce qui amène un peu de joie, de cohésion, de fête, ils souhaitent l'interdire », a ainsi fulminé dimanche 13 septembre sur Europe 1 la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté. «», a-t-elle déploré, jugeant ces mêmes décisions « ridicules ». « Je trouve ça navrant », a poursuivi l'ex-adjointe au maire du Mans, qui s'est montrée particulièrement grinçante à l'égard du maire bordelais : «



Il semblerait que LREM ait peur que les écolos gagnent en popularité en 2021/2022 donc les membres de LREM essaient de faire passer les écologistes pour des gens chiant et rabat-joie.

Les médias ont fait passer les anti 5G pour des fous, ils ont donc une très mauvaise image. Si une personne critique la 5G elle est extrêmement mal vu par le reste de la population.

Macron essaie de faire un amalgame entre anti 5G et écolos.



Bon par contre si un jour j'ai le choix entre Macron et Jadot je vote Macron.

Jadot c'est Macron déguisé en écologiste, au moins Macron est plus franc. 0 0 Quelle mauvaise foi ! Il a cherché à interpréter des déclarations n'importe comment, pour sortir un argument bancal. Macron maîtrise le sophisme.Il y a des écolos qui ont du dire "la 5G c'est pas top car ça pollue, il va falloir installer de très nombreuses antennes, des consommateurs vont renouveler leur smartphone prématurément, on va nous proposer des gadgets connectés très polluant".Le truc c'est que personne n'est anti technologie, par exemple énormément de gens aimeraient avoir un accès internet via la fibre optique.Quand l'intégralité des bâtiments de France auront l'option de se connecter au réseau en fibre optique, vous pourrez installer une nouvelle technologie, mais finissez déjà la fibre optiqueJ'ai un peu l'impression qu'LREM critique les écologistes en ce moment ;Je suis d'accord avec l'histoire de l'épicéa dans un pot (mais à Bordeaux il va avoir chaud quand même).Il semblerait que LREM ait peur que les écolos gagnent en popularité en 2021/2022 donc les membres de LREM essaient de faire passer les écologistes pour des gens chiant et rabat-joie.Les médias ont fait passer les anti 5G pour des fous, ils ont donc une très mauvaise image. Si une personne critique la 5G elle est extrêmement mal vu par le reste de la population.Macron essaie de faire un amalgame entre anti 5G et écolos.Bon par contre si un jour j'ai le choix entre Macron et Jadot je vote Macron.Jadot c'est Macron déguisé en écologiste, au moins Macron est plus franc. Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com Envoyé par koyosama Envoyé par J'arrive pas a croire qu'on va encore trouver une excuse contre la modernité, encore. Il va falloir combien de siècles avant qu'on rejoigne les autres pays pour avoir un bon réseau. 0 0 Le rapport entre avoir un bon réseau et la 5g ? La 5g ne sera pas déployée dans les zones blanches, comme la fibre, l'adsl et la 4g. Membre éprouvé https://www.developpez.com 0 2 J'arrive pas a croire qu'on va encore trouver une excuse contre la modernité, encore. Il va falloir combien de siècles avant qu'on rejoigne les autres pays pour avoir un bon réseau.