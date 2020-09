Si en 2020, la voiture électrique peine toujours à s’imposer dans l’industrie automobile, les cockpits numériques quant à eux sont en bonne voie pour s’imposer comme norme dès cette décennie. En effet, c’est ce que révèle une étude récemment publiée par ABI Research. Le cabinet d’étude de marché et de recherche estime que les jauges analogiques disparaîtront à mesure que les modules numériques et les écrans se généraliseront. Autrement dit, les constructeurs vont peu à peu mettre fin à leurs offres de voitures dotées de cockpits analogiques et de technologies anciennes.Le tableau de bord, est localisé à l’avant d’une automobile et est formé d'un ensemble d'indicateurs et de témoins qui ont pour objectif de renseigner son conducteur sur le fonctionnement du moteur et sur les paramètres de conduite. Les tableaux de bord d’automobiles ont été et sont encore pour la plupart analogiques. Mais, avec l’avènement des smartphones et d’autres technologies, le numérique a graduellement envahi l'habitacle. Depuis, les tableaux de bord mixent l’analogie et le numérique pour la plupart, à part Tesla et d’autres constructeurs qui misent uniquement sur le numérique.Cependant, de par son étude, ABI Research fait remarquer que le tableau de bord mixte disparaîtra certainement totalement lors de cette décennie chez tous les constructeurs automobiles et laissera place à un tableau de bord entièrement numérique. D’autres analystes font aussi remarquer que ces résultats ne sont guère surprenants au regard de la dernière vague de nouveaux véhicules qui devraient être commercialisés dans les prochaines années, tous équipés d'écrans géants et d'affichages numériques. ABI note que cela ne vaut pas seulement pour les voitures haut de gamme.Selon ABI Research, ce type de technologie ne restera pas uniquement dans les voitures les plus fantaisistes et les plus chères. Des écrans géants d'au moins 12 pouces, des assistants virtuels alimentés par l'intelligence artificielle (IA) et la diffusion en continu de vidéos et de jeux, tout cela se répercutera sur des centaines de millions de voitures d'ici 2030. Selon les chercheurs d’ABI, avec la sortie chaque année de technologies de plus en plus poussées, la prochaine génération de voitures comptera des véhicules qui ressembleront beaucoup plus à des ordinateurs roulants.En d’autres termes, ils sont convaincus qu’un seul calculateur permettra de tout contrôler dans les années à venir, des infodivertissements des sièges avant et arrière aux fonctions avancées d'aide à la conduite, en passant par le groupe d'instruments numériques et bien d'autres choses encore. Dans son rapport, ABI a nommé certaines sociétés, dont Nvidia, Qualcomm, qui s’imposeraient à mesure que les constructeurs les utiliseront pour obtenir des processeurs assez puissants capables de gérer tant de tâches.Mais, ce n’est pas tout. Ils auront des réserves pour garantir une puissance de calcul supplémentaire pour les fonctionnalités déployées via des mises à jour logicielles en direct. Enfin, selon les chercheurs du cabinet, l’une des technologies qui devraient rester niche pour le moment est la RA (réalité augmentée). Toutefois, il faut noter que certains constructeurs travaillent sur de possibles intégrations de cette technologie dans les voitures. Il y a par exemple la Mercedes-Benz Classe S 2021 qui recevra un affichage tête haute compatible avec la RA.Cela dit, ABI Research pense que cette technologie ne fera pas son chemin dans les voitures grand public au cours de la décennie. Enfin, une question subsiste néanmoins. À quel point cette révolution impactera-t-elle le prix moyen d'un nouveau véhicule ?Source : ABI ResearchÊtes-vous pour un tableau de bord numérique dans votre voiture ?