L'arnaque dit de "brossage", qui se cache derrière ces colis mystérieux qu'on reçoit sans avoir commandé, se multiplie Ces derniers mois 0PARTAGES 3 0 L'arnaque au brossage refait surface dans le commerce électronique et les cas ont beaucoup augmenté au cours de ces derniers mois aux États-Unis, selon les plaintes de nombreux Américains. La pratique consiste, à défaut d’acheter de faux commentaires élogieux, de les écrire soi-même via de faux comptes d’acheteurs créés pour l’occasion. Cela permet aux vendeurs de tromper la vigilance des algorithmes des plateformes de vente en ligne, comme Amazon ou Cdiscount, afin de se faire passer pour un commerçant crédible. Le but est d’augmenter leurs ventes et leur chiffre d’affaires.



L'arnaque au brossage n’est pas nouvelle. Cependant, celle-ci n’est pas très ancienne non plus. D’abord, avez-vous déjà reçu un paquet d'une plateforme commerciale que vous n'avez pas commandé, mais que personne que vous connaissez ne semble l'avoir acheté pour vous ? Si oui, alors vous avez été certainement victime d’une arnaque au brossage. C’est un exemple typique d’arnaques qui ne vous dépouillent pas. Cela signifie que vous avez le droit de garder le contenu du colis et que vous n’avez pas besoin de payer pour cela. Et l’expéditeur alors dans tout ça ?



Le ou les expéditeurs du colis sont des détaillants ou plus précisément des vendeurs qui font des affaires à travers des plateformes commerciales, le plus généralement Amazon. Ces derniers patrouillent le net à la recherche d’informations personnelles provenant de bases de données accessibles au public, d'une base de données qui a fait l'objet d'une fuite ou encore d’une procédure de violation de données. Une fois ces données acquises, ils vont maintenant créer un faux compte utilisateur à votre nom et ensuite lancer des commandes pour certains de leurs produits.





Maintenant que les commandes ont été enregistrées et expédiées, les vendeurs ont alors la possibilité d’utiliser le faux compte avec votre nom pour rédiger un commentaire positif sur le ou les produits vendus. Ces derniers n’hésitent pas à mettre des avis 5 étoiles, indiquant que les commentaires proviennent d’acheteurs avertis. De ce fait, ils s’assurent une bonne réputation sur la plateforme qui les accueille et cela induit une augmentation de leur chiffre d’affaires. En fait, les algorithmes des sites commerciaux, comme Amazon, classent les vendeurs suivant le nombre de commandes enregistrées. En avoir plus est donc synonyme d’un meilleur positionnement.



Les expéditions supplémentaires se reflètent également dans les données financières de la plateforme hôte. Les algorithmes considèrent le vendeur comme commerçant crédible, et personne ne se doute du fait que la seule personne qui achète et critique ses produits est lui-même. En gros, c’est un moyen illicite pour les vendeurs d'obtenir des critiques sur leurs produits. Et cela ne signifie pas que votre compte a été piraté. L’arnaque de brossage a fait la une des journaux après que des milliers d'Américains ont récemment reçu des colis de graines non sollicités par la poste.



Cela a inquiété de nombreux Américains pendant un moment avant que le département de l’agriculture ne parvienne à la conclusion qu’il s’agissait en effet d’une arnaque de brossage. Les colis contenaient des graines de rose, de chou, de menthe, de romarin, de lavande et d’hibiscus. Par la suite, le groupe de campagne Which ? a conseillé d'informer la plateforme concernée si vous recevez des marchandises non sollicitées. Il a en effet réalisé une enquête sur cette pratique au cours de l’année 2018.



C’est ainsi qu’il a découvert que dans certains cas, les personnes concernées avaient été victimes de violations de données ailleurs, ce qui signifie qu'au moins certaines de leurs données personnelles étaient disponibles dans des endroits inattendus. « C'est une arnaque à l'ancienne. Faire croire aux gens en quelque chose est un moyen de les inciter à acheter », a déclaré Alan Woodward, professeur de cybersécurité à l’université de Surrey. « Qu'on le veuille ou non, nous regardons tous les avis, même si nous devenons plus avertis, et si l'avis dit qu'il provient d'un acheteur vérifié, nous sommes moins susceptibles d'y réfléchir à deux fois ».



Et que peut-on faire du paquet reçu ? Selon l’organisme Citizens' Advice, si un colis vous est adressé, qu'il n'y a pas eu un contact préalable avec la société et qu'il arrive sans prévenir, vous pouvez le garder. Cela dit, tout ce qui arrive par erreur, soit livré à la mauvaise adresse, soit un double de marchandises que vous avez déjà reçues, doit être retourné.



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?

Avez-vous déjà été victimes de cette arnaque ? Partagez votre expérience

Selon vous, que pourrait-on faire pour se protéger contre ce genre d'arnaque en ces temps de distanciation sociale ?



Cela dit, tout ce qui arrive par erreur, soit livré à la mauvaise adresse, soit un double de marchandises que vous avez déjà reçues, doit être retourné.