Apple a ajouté ce mardi un deuxième front à la bataille juridique qui l’oppose à Epic depuis le mois d’août. La firme de Cupertino a déposé un dossier devant le tribunal dans lequel elle accuse le créateur de Fortnite de “vol à la commission” et lui réclame des dommages-intérêts pour cause de rupture de contrat. L’entreprise a également demandé une ordonnance pour empêcher Epic d'exploiter son propre système de paiement in-app, à l’origine de la tension entre les deux sociétés. Apple n’a pas mentionné à combien s’élèvent les réparations qu’elle réclame.Apple et Epic se livrent une bataille juridique depuis le mois d'août, lorsque ce dernier a lancé son propre système de paiement in-app afin de contourner ce qu'il a appelé "les pratiques monopolistiques d'Apple". L'App Store d'Apple exige que les développeurs de la plateforme iOS utilisent le système de paiement in-app d'Apple et qu'ils versent une commission de 30 %. Alors, Apple a-t-il le droit d’obliger les développeurs à se limiter à cela quand lorsqu’il déclare que l’App Store est un endroit sûr pour l’innovation ? Beaucoup ne sont pas de cet avis et l’accusent de pratiques monopolistes et anticoncurrentielles.C’est ce qui a poussé Epic à fomenter cette bataille contre le créateur de l’iPhone dans le but d’obtenir le soutien des autres critiques de ce dernier et de parvenir à rompre son monopole sur l’App Store. Bien sûr, Apple a toujours nié ses allégations. « Le procès d'Epic n'est rien d'autre qu'un simple désaccord sur l'argent », a déclaré Apple dans la plainte déposée mardi auprès de la Cour de district en Californie du Nord. « Bien qu'Epic se présente comme une entreprise moderne de Robin des Bois, en réalité c'est une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui ne veut simplement rien payer pour l'énorme valeur qu'elle tire de l'App Store », a-t-il ajouté.Pour rappel, le conflit entre Apple et Epic Games a commencé le 13 août, lorsque Epic Games a publié une version de Fortnite sur l'App Store d'Apple qui comprenait une méthode permettant aux utilisateurs de payer pour le contenu du jeu sans donner à Apple sa réduction habituelle de 30 %. Apple a retiré l'application de l'App Store, et Epic Games a poursuivi Apple. Apple a ensuite suspendu le compte développeur d'Epic Games le 28 août, ce qui a empêché la société de créer de nouvelles applications ou de mettre à jour Fortnite sur les plateformes d'Apple.Non content d’avoir bloqué presque tous les accès du développeur de jeux à l'écosystème iOS, Apple réclame également des réparations de la part de ce dernier. Dans le dossier qu’il a déposé auprès de la Cour, Apple a déclaré qu’Epic a engrangé plus de 600 millions de dollars grâce à l'App Store. S’il n’a pas précisé à quel point les agissements d’Epic lui ont porté préjudice, la mention faite aux 600 millions de dollars montre qu’il réclame un pourcentage sur ce chiffre d’affaires. En outre, la lecture du dossier laisse penser qu’Apple veut faire d’Epic un exemple, s’il gagnait la bataille.En d’autres termes, une victoire d’Apple enverrait un signal fort aux autres développeurs ou sociétés qui souhaiteraient se rebeller contre la politique de l’App Store dans les prochaines années. « Le mépris flagrant d'Epic pour ses engagements contractuels et ses autres fautes a causé un préjudice important à Apple », lit-on dans le dossier. « Si elle n'est pas contrôlée, la conduite d'Epic menace l'existence même de l'écosystème iOS et sa valeur formidable pour les consommateurs », a ajouté Apple. Il a ordonné à Epic de rebrousser chemin dans les actions qu’il a entreprises jusqu’ici.Cependant, Epic n’est pas d’accord et ne veut en aucun cas parvenir à un accord avec Apple. En effet, Apple avait déclaré qu'il autoriserait le retour de Fortnite dans le magasin si Epic supprimait la fonction de paiement direct pour se conformer à son accord de développeur. Mais Epic a refusé, disant que se conformer à cette demande serait « s'entendre avec Apple pour maintenir son monopole sur les paiements in-app sur iOS ». Cela dit, si Epic pouvait avoir raison, est-ce normal qu’il révoque ses engagements du jour au lendemain et complote dans le dos d’Apple ?Selon CNBC, la réponse d'Apple suggère qu'il a été pris de court par Epic. Le média a révélé qu’à l'insu d'Apple, Epic avait été occupé à enrôler une légion d'avocats, de publicistes et de techniciens pour orchestrer un assaut furtif sur l'App Store. Peu après 2 heures du matin le 13 août 2020, le matin où Epic allait activer sa fonctionnalité qualifiée par Apple de “vol de commissions”, Tim Sweeney, PDG d’Epic, a de nouveau envoyé un e-mail aux dirigeants d'Apple, déclarant que « Epic ne respectera plus les restrictions d'Apple en matière de traitement des paiements ».Les activités d’Epic sont actuellement à l’arrêt sur l’iOS. Il a fait valoir qu'Apple supprime la concurrence sur le marché libre et a demandé une injonction préliminaire qui permettrait de rétablir Fortnite sur l'App Store et de rétablir son compte de développeur. Une audience est actuellement prévue pour la fin septembre, même si les dates peuvent changer. Le dépôt d'Apple mardi demande des dommages-intérêts pour le système de paiement d'Epic, en demandant « la restitution et le reversement de tous les gains, profits, indemnités, bénéfices et autres gains mal acquis obtenus par Epic du fait de sa conduite ».La société a aussi demandé des dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation par des joueurs de Fortnite frustrés et une campagne de relations publiques lancée par Epic contre Apple , qui comprenait une parodie du spot télévisé 1984 d'Apple et un personnage jouable à tête de pomme appelé “Tart Tycoon” qui ressemble un peu au directeur général d'Apple, Tim Cook.Source : Reuters Quel est votre avis sur le sujet ?