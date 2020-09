Le marché de Linux connaîtra une croissance annuel de 19,2 % d'ici 2027 selon Fortune Business Insights, L'augmentation des applications de jeu sera de bon augure pour cette croissance 98PARTAGES 14 1 Selon un rapport publié par Fortune Business Insights, sous le titre “Linux Operating System Market Size, Share & Covid-19 Impact Analysis, By Distribution (Virtual Machines, Servers and Desktops), By End-use (Commercial/Enterprise and Individual), la taille du marché mondial des systèmes d'exploitation Linux devrait atteindre 15,64 milliards de dollars d'ici la fin 2027. Le marché représentait 3,89 milliards de dollars en 2019 et le cabinet estime qu’elle affichera un taux de croissance annuel moyen de 19,2 % au cours de la période de prévision, 2020-2027.



Linux a connu deux importants pics de croissance au cours de cette année, selon des données issues de NetMarcketShare. Une première fois en avril, portant sa part de marché à 2,87 %, et une seconde fois en juillet, où sa part sur le marché des OS de bureau est passée à 3,61 %. Les nouvelles observations de Fortune Business Insights montrent que cette croissance va continuer dans le temps, notamment sur les sept prochaines années où la part de Linux sur le desktop atteindra 19,2 % par an. Selon le cabinet d’analyse de marché, cette croissance sera portée par plusieurs facteurs.



Les facteurs de croissance de Linux liés à Internet



Premièrement, le cabinet pense que l'augmentation des applications de produits dans les différents secteurs industriels est un facteur clé de la croissance du marché. En effet, les systèmes d'exploitation Linux sont utilisés dans plusieurs applications par de grandes entreprises à travers le monde. Ils sont utilisés pour développer plusieurs langages de codage et construire des systèmes embarqués en masse. Ainsi, l'adoption croissante des plateformes en nuage dans les systèmes d'exploitation basés sur Linux permettra des applications dans divers secteurs d'activité.



La facilité de disponibilité des plateformes en nuage ainsi que des codes à source ouverte sur Internet va favoriser la croissance du marché global dans les prochaines années. En outre, les entreprises du secteur de la santé, de la fabrication, de l'informatique et des télécommunications et d'autres se concentrent actuellement sur le remplacement des serveurs et des équipements existants par des serveurs Linux avancés. Cela aide les organisations à tirer parti des fonctionnalités de ce système d'exploitation telles la sécurité avancée et la capacité de stockage des données.



Il y a aussi la fiabilité et la vitesse du système. Avec l'augmentation du nombre de serveurs et de centres de données, la croissance du marché de ces systèmes devrait s'accélérer au cours de la période de prévision.



L’impact du Covid-19 sur la croissance du marché de Linux



La crise sanitaire du Covid-19 a mis le monde dans l'impasse. Elle a eu un impact sans précédent sur les entreprises du monde entier. Fortune Business estime qu’une légère baisse peut être observée dans la demande globale d’OS Linux sur les serveurs et les machines virtuelles. Toujours en raison de la crise, le cabinet a ajouté que diverses stratégies commerciales et situations d'investissement projetées et d'autres sont en suspens en raison d'un manque d'opérabilité. L'orientation de la taille du marché au second semestre 2020 et au loin reste incertaine.



Néanmoins, le cabinet a déclaré que le marché global des OS Linux devrait augmenter avec un fort TCAC (taux de croissance annuel composé) sur la période. La croissance du marché des systèmes d'exploitation Linux est due à la demande croissante de ce système d'exploitation avancé et sécurisé basé sur le cloud dans le secteur de la santé et de l'informatique et des télécommunications. En effet, alors que la pandémie du Covid-19 se poursuit, elle a posé un défi exceptionnel pour les technologies backend et les applications frontales.



Cependant, Linux joue un rôle dynamique dans les efforts visant à atténuer la propagation du Covid-19. De nombreux projets open source soutiennent les services de soins de santé, les développeurs de logiciels, les scientifiques et les innovateurs dans de nombreux pays pour atténuer certaines des difficultés associées à cette pandémie. Linux embarqué a été utilisé dans des appareils d'imagerie thermique tels que FluSense basé sur Raspberry Pi et l'appareil Health Cam de Kogniz. Cela a permis de vérifier la température, détecter la toux et analyser les données pour surveiller les symptômes du coronavirus.



Enfin, le cabinet estime qu’avec l'augmentation des investissements en termes de stratégies commerciales telles que le lancement de produits, l'expansion des activités, les fusions, les acquisitions, etc., la croissance du marché devrait croître à un TCAC substantiel sur la période de prévision.



La croissance du marché et les fusions et acquisitions d'entreprises



Le rapport d’étude englobe plusieurs facteurs ayant contribué à la croissance du marché de Linux au cours des dernières années. Parmi tous les facteurs, le nombre croissant de fusions et d'acquisitions d'entreprises a eu l'impact le plus important sur la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2017, ClearCenter a annoncé qu'elle avait finalisé l'acquisition de Minebox IT Services. Par ce rachat, l’entreprise s’est donné pour objectif d’améliorer ClearOS. Cette acquisition aidera les sociétés à offrir de meilleurs services à la clientèle, en fournissant des plateformes Linux-OS améliorées.



Selon le cabinet, l'acquisition de Minebox par ClearCenter n'aidera pas seulement l'entreprise à se développer, mais aura également un impact direct sur la croissance du marché global dans les années à venir. En juin 2019, IBM a également confirmé le rachat de Red Hat pour 33,4 milliards de dollars. Ces acquisitions, ainsi que d’autres, sont des facteurs clés de l'évolution de la part de marché de Linux sur le bureau.





Les grandes entreprises et la croissance de Linux



En marge de ceci, le nombre croissant de startups proposant des systèmes d'exploitation et des services Linux, et l'adoption croissante des machines virtuelles devraient augmenter la taille du marché. De même, la présence de plusieurs grandes entreprises opérant à travers le monde sera de bon augure pour la croissance du marché dans les années à venir. En outre, l'investissement croissant dans l'adoption d'applications en nuage dérivées du système d'exploitation Linux contribuera aussi à la demande croissante du produit dans le monde entier.



Outre ces faits, l'utilisation du système d’exploitation par de grandes entreprises comme Facebook créera plusieurs opportunités de croissance du marché. Le rapport a cité certaines des principales entreprises opérant sur le marché des systèmes d'exploitation Linux, dont Arch Linux, Amazon Web Services, Canonical, ClearCenter, Debian, Elementary, IBM, etc.



L’influence régionale sur la croissance du marché de Linux



Le rapport a analysé les tendances actuelles du marché en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Asie-Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient. Ainsi, le cabinet pense que le marché nord-américain devrait devenir dominant dans les prochaines années. En effet, la présence de plusieurs grandes entreprises aux États-Unis aura un impact direct sur la croissance du marché dans cette région. Le marché représentait 675,5 millions de dollars en 2018 et cette valeur devrait encore augmenter dans les années à venir. Le marché européen connaîtra la seconde croissance la plus élevée.





Cette croissance sera portée par les efforts croissants déployés dans plusieurs pays européens pour intégrer l'utilisation de Linux-OS dans les systèmes de bureau. La croissance de la région est principalement due à la prolifération de l'internet dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et d'autres. Ensuite, le marché de l'Asie Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Des pays tels que la Corée du Sud, la Chine, l'Inde et d'autres contribueraient au TCAC le plus élevé de toute la région.



La croissance du marché dans cette région est due à la présence d'un grand nombre de centres de données dans des pays tels que la Corée du Sud, la Chine et le Japon. Il existe actuellement plus de 400 centres de données dans les pays de l'APAC (79 en Chine, 47 au Japon, 19 en Corée du Sud, 100 en Inde, 26 à Singapour, et bien d'autres encore). Enfin, les taux de pénétration d'Internet dans des régions telles que l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique sont en phase d'émergence. Les investissements croissants dans les TIC, le nombre croissant de jeunes pousses régionales fournissant un système d'exploitation Linux, ainsi qu'un site Web en ligne, seraient des moteurs de croissance pour la taille du marché.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de ce rapport ?



Voir aussi



Linux a connu une croissance considérable, passant à 2,87 % de part de marché des OS le mois dernier, alors que Windows perd des points, selon NetMarketShare



Linux continue sa croissance et passe à 3,61% de part sur le marché des OS desktop d'après NetMarketShare, sa plus haute part de marché jamais atteinte sur ce baromètre



IBM obtient l'approbation inconditionnelle de l'UE dans le cadre de sa procédure de rachat de Red Hat pour un montant de 34 milliards de dollars Selon un rapport publié par Fortune Business Insights, sous le titre “Linux Operating System Market Size, Share & Covid-19 Impact Analysis, By Distribution (Virtual Machines, Servers and Desktops), By End-use (Commercial/Enterprise and Individual), la taille du marché mondial des systèmes d'exploitation Linux devrait atteindre 15,64 milliards de dollars d'ici la fin 2027. Le marché représentait 3,89 milliards de dollars en 2019 et le cabinet estime qu’elle affichera un taux de croissance annuel moyen de 19,2 % au cours de la période de prévision, 2020-2027.Linux a connu deux importants pics de croissance au cours de cette année, selon des données issues de NetMarcketShare. Une première fois en avril, portant sa part de marché à 2,87 %, et une seconde fois en juillet, où sa part sur le marché des OS de bureau est passée à 3,61 %. Les nouvelles observations de Fortune Business Insights montrent que cette croissance va continuer dans le temps, notamment sur les sept prochaines années où la part de Linux sur le desktop atteindra 19,2 % par an. Selon le cabinet d’analyse de marché, cette croissance sera portée par plusieurs facteurs.Premièrement, le cabinet pense que l'augmentation des applications de produits dans les différents secteurs industriels est un facteur clé de la croissance du marché. En effet, les systèmes d'exploitation Linux sont utilisés dans plusieurs applications par de grandes entreprises à travers le monde. Ils sont utilisés pour développer plusieurs langages de codage et construire des systèmes embarqués en masse. Ainsi, l'adoption croissante des plateformes en nuage dans les systèmes d'exploitation basés sur Linux permettra des applications dans divers secteurs d'activité.La facilité de disponibilité des plateformes en nuage ainsi que des codes à source ouverte sur Internet va favoriser la croissance du marché global dans les prochaines années. En outre, les entreprises du secteur de la santé, de la fabrication, de l'informatique et des télécommunications et d'autres se concentrent actuellement sur le remplacement des serveurs et des équipements existants par des serveurs Linux avancés. Cela aide les organisations à tirer parti des fonctionnalités de ce système d'exploitation telles la sécurité avancée et la capacité de stockage des données.Il y a aussi la fiabilité et la vitesse du système. Avec l'augmentation du nombre de serveurs et de centres de données, la croissance du marché de ces systèmes devrait s'accélérer au cours de la période de prévision.La crise sanitaire du Covid-19 a mis le monde dans l'impasse. Elle a eu un impact sans précédent sur les entreprises du monde entier. Fortune Business estime qu’une légère baisse peut être observée dans la demande globale d’OS Linux sur les serveurs et les machines virtuelles. Toujours en raison de la crise, le cabinet a ajouté que diverses stratégies commerciales et situations d'investissement projetées et d'autres sont en suspens en raison d'un manque d'opérabilité. L'orientation de la taille du marché au second semestre 2020 et au loin reste incertaine.Néanmoins, le cabinet a déclaré que le marché global des OS Linux devrait augmenter avec un fort TCAC (taux de croissance annuel composé) sur la période. La croissance du marché des systèmes d'exploitation Linux est due à la demande croissante de ce système d'exploitation avancé et sécurisé basé sur le cloud dans le secteur de la santé et de l'informatique et des télécommunications. En effet, alors que la pandémie du Covid-19 se poursuit, elle a posé un défi exceptionnel pour les technologies backend et les applications frontales.Cependant, Linux joue un rôle dynamique dans les efforts visant à atténuer la propagation du Covid-19. De nombreux projets open source soutiennent les services de soins de santé, les développeurs de logiciels, les scientifiques et les innovateurs dans de nombreux pays pour atténuer certaines des difficultés associées à cette pandémie. Linux embarqué a été utilisé dans des appareils d'imagerie thermique tels que FluSense basé sur Raspberry Pi et l'appareil Health Cam de Kogniz. Cela a permis de vérifier la température, détecter la toux et analyser les données pour surveiller les symptômes du coronavirus.Enfin, le cabinet estime qu’avec l'augmentation des investissements en termes de stratégies commerciales telles que le lancement de produits, l'expansion des activités, les fusions, les acquisitions, etc., la croissance du marché devrait croître à un TCAC substantiel sur la période de prévision.Le rapport d’étude englobe plusieurs facteurs ayant contribué à la croissance du marché de Linux au cours des dernières années. Parmi tous les facteurs, le nombre croissant de fusions et d'acquisitions d'entreprises a eu l'impact le plus important sur la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2017, ClearCenter a annoncé qu'elle avait finalisé l'acquisition de Minebox IT Services. Par ce rachat, l’entreprise s’est donné pour objectif d’améliorer ClearOS. Cette acquisition aidera les sociétés à offrir de meilleurs services à la clientèle, en fournissant des plateformes Linux-OS améliorées.Selon le cabinet, l'acquisition de Minebox par ClearCenter n'aidera pas seulement l'entreprise à se développer, mais aura également un impact direct sur la croissance du marché global dans les années à venir. En juin 2019, IBM a également confirmé le rachat de Red Hat pour 33,4 milliards de dollars. Ces acquisitions, ainsi que d’autres, sont des facteurs clés de l'évolution de la part de marché de Linux sur le bureau.En marge de ceci, le nombre croissant de startups proposant des systèmes d'exploitation et des services Linux, et l'adoption croissante des machines virtuelles devraient augmenter la taille du marché. De même, la présence de plusieurs grandes entreprises opérant à travers le monde sera de bon augure pour la croissance du marché dans les années à venir. En outre, l'investissement croissant dans l'adoption d'applications en nuage dérivées du système d'exploitation Linux contribuera aussi à la demande croissante du produit dans le monde entier.Outre ces faits, l'utilisation du système d’exploitation par de grandes entreprises comme Facebook créera plusieurs opportunités de croissance du marché. Le rapport a cité certaines des principales entreprises opérant sur le marché des systèmes d'exploitation Linux, dont Arch Linux, Amazon Web Services, Canonical, ClearCenter, Debian, Elementary, IBM, etc.Le rapport a analysé les tendances actuelles du marché en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Asie-Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient. Ainsi, le cabinet pense que le marché nord-américain devrait devenir dominant dans les prochaines années. En effet, la présence de plusieurs grandes entreprises aux États-Unis aura un impact direct sur la croissance du marché dans cette région. Le marché représentait 675,5 millions de dollars en 2018 et cette valeur devrait encore augmenter dans les années à venir. Le marché européen connaîtra la seconde croissance la plus élevée.Cette croissance sera portée par les efforts croissants déployés dans plusieurs pays européens pour intégrer l'utilisation de Linux-OS dans les systèmes de bureau. La croissance de la région est principalement due à la prolifération de l'internet dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et d'autres. Ensuite, le marché de l'Asie Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Des pays tels que la Corée du Sud, la Chine, l'Inde et d'autres contribueraient au TCAC le plus élevé de toute la région.La croissance du marché dans cette région est due à la présence d'un grand nombre de centres de données dans des pays tels que la Corée du Sud, la Chine et le Japon. Il existe actuellement plus de 400 centres de données dans les pays de l'APAC (79 en Chine, 47 au Japon, 19 en Corée du Sud, 100 en Inde, 26 à Singapour, et bien d'autres encore). Enfin, les taux de pénétration d'Internet dans des régions telles que l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique sont en phase d'émergence. Les investissements croissants dans les TIC, le nombre croissant de jeunes pousses régionales fournissant un système d'exploitation Linux, ainsi qu'un site Web en ligne, seraient des moteurs de croissance pour la taille du marché.Source : Fortune Business Insights Que pensez-vous de ce rapport ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 2 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre émérite https://www.developpez.com

les 19,2% d'ici 2027 parlent d'une croussance ANNUELLE de 19,2% jusqu'à 2027, ce qui corespond à une augmentation d'environ x3,4 en 7 années (x4,1 si l'on tien compte de la croissance depuis l'année dernière).

"at USD 3.89 billion in 2019 and is projected to reach USD 15.64 billion by 2027" ...voilà pourquoi cette projection en US dollars.



Par contre je trouve ça un plutôt présomptueux de corréler cette croissance aux desktop en la justifiant par l'expansion des centres de données et des fusions/rachats de corporations. ^^' 3 0 En vérité, l'article comme la source omettent des détails qui sont sous-entendu dans ce types d'analyses, mais peu évidentes lorsque isolé dans un billet de blog :les 19,2% d'ici 2027 parlent d'une croussance ANNUELLE de 19,2% jusqu'à 2027, ce qui corespond à une augmentation d'environ x3,4 en 7 années (x4,1 si l'on tien compte de la croissance depuis l'année dernière)."at USD 3.89 billion in 2019 and is projected to reach USD 15.64 billion by 2027" ...voilà pourquoi cette projection en US dollars.Par contre je trouve ça un plutôt présomptueux de corréler cette croissance aux desktop en la justifiant par l'expansion des centres de données et des fusions/rachats de corporations. ^^' Membre éclairé https://www.developpez.com



Il est logiQue 0 0 Que pensez-vous de ce rapport ?Il est logiQue