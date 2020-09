La France présente son plan de relance de 100 milliards d'euros. 7 milliards iront au numérique Pour soutenir les startups, réduire la fracture numérique et accélérer la transition numérique 0PARTAGES 3 0 Pour faire face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en place dès le début de la crise, des mesures inédites de soutien aux entreprises et aux salariés, qui continuent aujourd'hui d'être mobilisables.



Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d’euros est déployé par le gouvernement autour de 3 volets principaux :

l'écologie - l'objectif stratégique de ce plan - pour accompagner la transition vers une économie plus verte et durable ;

la compétitivité pour donner aux entreprises les conditions les plus favorables pour développer leurs activités et ainsi préserver l'emploi des salariés ;

et la cohésion pour garantir la solidarité entre les générations, entre les territoires, et entre tous les Français.

Ce plan de relance a été présenté au Conseil des ministres du 3 septembre 2020 par le premier ministre accompagné entre autres par le ministre de l'économie et la ministre chargée de la transition écologique. Il s'agit d'un plan d'investissements qui comprend des mesures pour favoriser la transition écologique, la compétitivité et l'innovation mais aussi pour soutenir la création d'emplois. Cette enveloppe globale de 100 milliards d'euros sur deux ans vise à retrouver un niveau d'activité semblable à la période d'avant crise d'ici à 2022.





40 % de ces 100 milliards d’euros proviennent de l’union européenne. Voici comment est réparti le budget :



30 milliards d'euros pour la transition écologique



Les moyens consacrés à hauteur de 30 milliards d'euros viseront à accélérer le verdissement de l'économie, à investir dans la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés, à développer de nouvelles technologies vertes et à favoriser les modes de transports moins polluants. Concernant cette « relance verte », les mesures suivantes doivent mobiliser notamment :

6,7 milliards pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, des logements privés, des logements sociaux et des locaux de TPE (Très petites entreprises) et PME (Petites et moyennes entreprises) ;

4,7 milliards pour le soutien au secteur ferroviaire afin de rénover le réseau national et développer le fret ;

2 milliards pour le développement de l’hydrogène vert dès 2021-2022 ;

1,2 milliard aux transports en commun et à l’usage du vélo ;

1,2 milliard d’aides aux entreprises industrielles pour investir dans des équipements moins émetteurs de CO2 ;

1,2 milliard en faveur de la transition du modèle agricole.

34 milliards d'euros pour la compétitivité et l'innovation



Dans le prolongement des mesures déjà prises, les 34 milliards viseront à renforcer la compétitivité et la souveraineté économique, à baisser les impôts de production, à financer en fonds propres des entreprises notamment des TPE et PME, à soutenir l'investissement dans l'innovation et l'industrie française.



Ce volet comprend en particulier :

20 milliards d'euros de baisse de la fiscalité des entreprises ;

3 milliards pour le renforcement des fonds propres des TPE, PME et ETI (Entreprises de taille intermédiaire) ;

2,6 milliards afin de soutenir le développement des marchés clés comme le numérique et la santé ;

1,95 milliard d'aides à l'innovation et aux projets d'innovations des filières stratégiques (PIA) ;

1 milliard d'euros à la relocalisation en sécurisant les approvisionnements critiques et en soutenant les projets industriels dans les territoires.

36 milliards d'euros à la cohésion sociale et territoriale



Afin de réduire l'impact de la crise aussi bien d'un point de vue social que territorial, 36 milliards d'euros seront investis et se concentreront autour de trois grands chantiers liés aux compétences : sauvegarder l'emploi et aussi développer l'employabilité des jeunes, renforcer la productivité et le secteur de la santé. Il s'agira aussi de renforcer la cohésion sociale (soutien du pouvoir d'achat des plus précaires) et territoriale (inclusion numérique, redynamisation des commerces en centre-ville...).



À titre d'exemple, les investissements prévus se montent à :

7,6 milliards pour la sauvegarde de l'emploi des salariés dans les entreprises ayant connu une baisse d'activité mais aussi pour former les salariés placés en activité partielle ;

plus de 6,5 milliards d'euros pour l'emploi des jeunes ;

6 milliards d'euros dans le secteur sanitaire et médico-social (Ségur de la Santé / dépendance) ;

5,2 milliards en soutien aux collectivités territoriales ;

environ 2 milliards consacrés à la formation professionnelle.





Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, explique que le plan de relance « est un plan d'investissement pour tous les Français qui doit préparer la France de 2030 avec des objectifs clairs : relocaliser nos activités industrielles ; décarboner notre économie parce qu'il est indispensable d'accélérer la transition écologique pour sauver notre planète et avoir un modèle économique plus respectueux de l'environnement ; et enfin ce plan de relance doit nous permettre de créer les emplois qu'attendent les Français. »



Selon lui, les objectifs consistent à « retrouver d'ici deux ans le niveau de développement économique que nous avions avant la crise. Je rappelle que juste avant la crise nous avions un des taux de croissance les plus élevés de la zone euro ; nous avions un taux de chômage en dessous de la barre des 8% ; et nous étions devenus la nation la plus attractive de tous les pays européens pour les investissements étrangers. Le plan de relance doit nous permettre, en deux ans, de retrouver ce niveau de développement économique ».





7 milliards d'euros dédiés au numérique



Sur les 100 milliards d'euros qui seront investis, tous secteurs confondus, pour tenter de sortir de la crise, près de 7 milliards d'euros iront directement au numérique au cours des deux prochaines années sous la forme de participation aux levées de fonds, d'aide à la transformation numérique des entreprises et des services de l'Etat mais aussi au travers de la formation aux métiers du numérique.



« Après l'environnement, le numérique est sans doute l'un des piliers les plus importants du plan de relance. Nous avions l'habitude de faire des plans sur cinq ans. Là, nous mettons 7 milliards d'euros rien que sur 2 ans », a d'ailleurs commenté Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.



« Depuis cet été, Apple vaut plus que l’ensemble du CAC 40. À l’image du remplacement d’Exxon Mobile par Salesforce au sein du Dow Jones, cet événement illustre à quel point le numérique est important pour l’avenir de nos emplois et de notre économie. Les résultats qui sont ceux de la France, et ce grâce à la politique menée depuis trois ans, sont très bons. Nous l’avons vu encore récemment à travers notre progression dans le classement des nations les plus innovantes.



« Nous restons néanmoins loin de la ligne d’arrivée, loin de ce que représente l’écosystème américain par exemple. Dans le cadre d’un plan pensé pour préparer l’avenir, il est indispensable que la question de la technologie et des startups soit un élément important. C’est la raison pour laquelle nous consacrons cette somme non-négligeable à la croissance de l’écosystème ».





Les objectifs énoncés sont : soutenir les startups, réduire la fracture numérique et accélérer la transition numérique des entreprises et de l'Etat.



Dans cette enveloppe, 3,7 milliards sont réservés pour les startups et la souveraineté technologique, dont 2,4 milliards d'euros sont dédiés aux technologies de rupture. Sont concernés ici l'informatique quantique, l'intelligence artificielle ou le cloud. Ces technologiques feront l'objet de plans dédiés dans les semaines à venir. Pour Cédric O, « il est nécessaire d'investir pour qu'en termes de performance et rapport qualité prix, les start-up françaises soient au même niveau que les start-up à l'international ».



Les aides à l'innovation dont bénéficie chaque année la French Tech (le Plan d'Investissement d'Avenir ou PIA) augmenteront de 60 % pour atteindre 800 millions d'euros sur la période. Cette poche concerne directement les créateurs d'entreprise avec des prêts d'amorçage ou de recherche et développement par exemple. L'ensemble sera là aussi piloté par bpifrance. Parlant des leviers à disposition des startups pour tirer parti de ces annonces, Cédric O indique :



« D’abord, une augmentation significative de 60 % des aides à l’innovation de Bpifrance sur deux ans pour atteindre 800 millions d’euros au total. De cette manière, les startups savent où taper à la porte : les canaux existent, particulièrement pour les amorçages. Je pense qu’il va y avoir des opportunités suite à la crise, tout comme celle de 2008 avait été – par défaut – un facteur d’accélération forte de l’écosystème. C’est pourquoi nous voulons mettre plus d’essence dans le moteur, aussi bien par le biais des subventions que des levées de fonds, puisque 2,5 milliards d’euros seront consacrés à ces dernières sur les cinq prochaines années.



« D’autre part, le plan pour le secteur des technologies numériques s’élève à 2,3 milliards d’euros. Tout comme on l’a fait avec le plan autour de l’intelligence artificielle, qui a été tout de même déterminant il y a deux ans pour l’implantation de centres de recherche étrangers dans le pays, on veut faire en sorte que la France se positionne sur des technologies telles que l’informatique quantique ou la cybersécurité, pour être au rendez-vous de la compétition mondiale. Ces axes seront détaillés prochainement ».



2,3 milliards d'euros sont dédiés à la transformation numérique de l'Etat et des entreprises. La grande majorité de cette somme, soit 1,7 milliard d'euros, est allouée à la transformation numérique de l’État et des territoires. Le gouvernement explique dans le document de 296 pages où il donne des détails que « la crise sanitaire a démontré la nécessité d’accélérer résolument la transformation numérique du service public, afin d’offrir à tous les Français des services en ligne de qualité, plus simples et plus efficaces. Le plan de relance constitue une opportunité de renforcement des efforts de l’Etat en la matière ».



Ce plan de 7 milliards d'euros s'ajoute aux premières aides en faveur des startups d'un montant de 5,2 milliards d'euros.



Le gouvernement explique dans le document de 296 pages où il donne des détails que « la crise sanitaire a démontré la nécessité d'accélérer résolument la transformation numérique du service public, afin d'offrir à tous les Français des services en ligne de qualité, plus simples et plus efficaces. Le plan de relance constitue une opportunité de renforcement des efforts de l'Etat en la matière ».

Ce plan de 7 milliards d'euros s'ajoute aux premières aides en faveur des startups d'un montant de 5,2 milliards d'euros.