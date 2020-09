Pour ne pas propager le Covid-19 aux USA, le parti démocrate choisit de faire sa campagne sur le jeu Animal Crossing Et non pas dans des stades comme Trump 7PARTAGES 4 0 Alors que la campagne présidentielle bat son plein aux États-Unis, le Covid-19 requiert un respect strict de la mesure de distanciation sociale. Il faut donc chercher d’autres moyens pour atteindre les électeurs, ce que l’équipe de la campagne de Joe Biden semble avoir trouvé une bonne solution. À défaut de faire campagne dans les stades comme Trump, au risque de multiplier les cas de Covid-19, l’équipe a en effet choisi d’utiliser des panneaux virtuels de campagne dans le jeu



Depuis la dernière décennie, les campagnes présidentielles dans le monde et les nouvelles technologies font de plus en plus bon ménage. En effet, Animal Crossing est une série de jeux vidéo de simulation de vie dans laquelle le joueur emménage dans un village qui est initialement habité par des animaux anthropomorphes. Développée par Nintendo, le tout premier jeu de cette série remonte à 2001. Une nouvelle version a été lancée par la firme cette année connue sous le nom de “Animal Crossing : New Horizon”, un jeu lancé sans doute pour aider les gens à passer le confinement.



La série de jeux compterait environ 13 millions de joueurs et l’équipe chargée de la campagne de Joe Biden compte bien en tirer profit. Ainsi, depuis ce 1er septembre, les joueurs de New Horizons ont la possibilité de décorer leurs maisons sur l'île virtuelle avec des panneaux officiels de la cour de Joe Biden, dans le cadre de l'initiative plus large de la campagne visant à organiser les électeurs en ligne cet automne. Les joueurs ayant ces panneaux implantés dans leur cours ou dans leurs jardins témoignent ainsi de leur soutien au candidat démocrate.





« Ce jeu vidéo est une plateforme à la fois dynamique, diversifiée et puissante qui réunit des communautés du monde entier », a déclaré mardi Christian Tom, directeur de la campagne virtuelle de Biden. « C’est une opportunité nouvelle et excitante pour nous engager et mettre en relation les partisans de Biden et Harris pendant qu’ils décorent leurs îles », a-t-il ajouté. La campagne Biden-Harris a publié quatre affiches à télécharger, avec le logo officiel de Biden-Harris, le logo Team Joe, le logo de la fierté “Joe” et une image de lunettes de soleil d'aviateur en rouge, blanc et bleu.



Les joueurs pourront accéder aux dessins dans le jeu en scannant les codes QR des dessins via l'application Nintendo Switch Online. Il est à noter que les décors à l’effigie du candidat démocrate seront, dans un premier temps, uniquement mis à disposition de certains joueurs célèbres sur la plateforme, notamment les influenceurs qui les diffuseront dans les flux de jeux. En outre, Tom a également ajouté que la campagne prévoyait de déployer d'autres matériels électoraux via Animal Crossing et d'autres plateformes dans les prochains jours.



En fait, les concerts et les événements organisés dans les jeux se sont avérés extrêmement populaires auprès des joueurs tout au long de la pandémie. À titre d’exemple, Travis Scott a organisé son premier concert sur Fortnite en avril dernier, et plus de 10 millions de joueurs y ont assisté. D'autres artistes populaires comme Idles et Cherry Glazerr ont joué à des festivals virtuels dans des jeux comme Minecraft. New Horizons ressemble des millions de gens depuis sa sortie initiale en mars, et la campagne de Biden espère engager cette large base avec leur nouvelle publicité.



« Comme nous entrons dans la dernière ligne droite de la campagne vers le mois de novembre, c'est une façon de trouver de nouveaux moyens créatifs et innovants de rencontrer les électeurs là où ils se trouvent et de rassembler nos partisans », a déclaré Tom. « Ce n'est que le début de la manière dont nous prévoyons d'engager les joueurs avant novembre, car nous sommes déjà impatients de déployer plus de supports numériques, d'outils d'éducation des électeurs et d'organiser les efforts sur Animal Crossing et d'autres plateformes », a-t-il ajouté.



Ce n'est pas la première fois qu'une campagne politique tente de tirer profit d'un jeu vidéo populaire. Mais c'est peut-être la première fois qu'on tente d'en faire autant en coupant du bois, en attrapant des insectes et en achetant des appareils de cuisine à des ratons laveurs. La campagne du président Trump n'a pas tenu compte de ce coup. « Cela explique tout. Joe Biden pense qu'il fait campagne pour le président d'Animal Crossing depuis sa cave », a déclaré Samantha Zager, l'attachée de presse nationale adjointe de la campagne de Trump dans un courriel.



« La campagne Trump va continuer à dépenser ses ressources afin de faire campagne dans le monde réel avec de vrais Américains. Et il n'y a toujours pas eu de parade de bateaux Joe Biden », a-t-elle ajouté. Cela dit, est-ce la meilleure tactique de rassembler les gens dans les lieux publics à un moment où le pays compte parmi les pays les plus atteints par la crise sanitaire du Covid-19 ? En réponse à la question, beaucoup pensent qu’il n’y a pas de doute que cette méthode va contribuer à augmenter le nombre de cas de contamination au Covid-19.



Le message politique n'est pas nouveau dans New Horizon. Lors des manifestations à Hong Kong au début de l'année, des militants se sont rendus sur leurs îles d'Animal Crossing pour partager des slogans virtuels. En mai, People for the Ethical Treatment of Animals a protesté contre la présence d'un musée du poisson dans le jeu. Plus récemment, les militants de Black Lives Matter l'ont utilisé pour sensibiliser à leur cause, allant même jusqu'à organiser des manifestations dans le jeu. Toutefois, rien ne prouve non plus que la tactique de Biden sera un succès.



Tous les efforts politiques visant à attirer les joueurs n'ont pas été couronnés de succès. Le jeu mobile Pokémon Go a atteint le sommet de sa popularité en 2016, lorsque Hillary Clinton a été ridiculisée pour avoir exhorté les gens lors d'un rassemblement à “Pokémon aller aux urnes !”. « En 2007 et 2008, les campagnes présidentielles de Clinton, Obama, John Edwards et John McCain se sont engagées avec les joueurs dans Second Life, un monde virtuel en ligne. Mais, il n'existe pas beaucoup de données témoignant du succès de ces efforts », a déclaré Daniel Kreiss, professeur de communication politique à l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill.



Source : New York Times



En réponse à la question, beaucoup pensent qu’il n’y a pas de doute que cette méthode va contribuer à augmenter le nombre de cas de contamination au Covid-19.



Même les gens qui votent pour le parti démocrate n'ont pas envie de voir un meeting avec Joe Biden, le type perd la tête encore plus qu'Hillary (qui n'était pas du tout en forme pendant la campagne).

Joe Biden’s mental ability is a campaign issue that can’t be ignored: Devine



Les démocrates devraient être content que Trump rassemble du monde, si les supporteurs de Trump tombent malade ils ne pourront pas aller voter. 1 0 C'est cool, le parti démocrate ne va gaspiller trop d'argent en organisant des gros événements pour rien ! Avec Hillary c'était n'importe quoi, ils ont du fait venir Madonna, Lady Gaga, Katy Perry et des conneries comme ça et au final ça n'attirait pas grand monde.Même les gens qui votent pour le parti démocrate n'ont pas envie de voir un meeting avec Joe Biden, le type perd la tête encore plus qu'Hillary (qui n'était pas du tout en forme pendant la campagne).Les démocrates devraient être content que Trump rassemble du monde, si les supporteurs de Trump tombent malade ils ne pourront pas aller voter.