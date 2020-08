Convertir leur extension existante (par exemple une extension déjà disponible sur Chrome ou Firefox) en une extension Web Safari afin de pouvoir l'utiliser dans Safari sur macOS et la distribuer dans l'App Store. Xcode inclut un outil de ligne de commande pour simplifier ce processus.

Créer une nouvelle extension Web Safari dans Xcode à l'aide du template intégré. Les développeurs peuvent ensuite reconditionner les fichiers d'extension pour un déploiement dans d'autres navigateurs (et la rendre disponible par exemple sur Chrome ou Firefox).

Comme Microsoft Edge avant le passage au moteur de rendu Blink (utilisé entre autres par Google Chrome), l’un des points faibles de Safari (aussi bien sur macOS que sur Windows) étaient le petit nombre d’extensions disponibles pour les utilisateurs. La raison est simple : étant donné la popularité du navigateur Google Chrome, nombreux sont les développeurs qui préfèrent créer des extensions pour Chrome (et qui sont pas ricochet compatibles avec tous les navigateurs s’appuyant sur le moteur de rendu Blink comme Opera, Vivaldi et bien d’autres).Selon les statistiques du baromètre NetMarketShare, le mois dernier, Google Chrome a augmenté sa part de marché de 70,19 % à 71,11 %, tandis que Microsoft Edge est passé de 8,07 % à 8,09 %. Pendant ce temps, Firefox est passé de 7,58 % à 7,36 %. Safari pour sa part s’est contenté de 3,36% de parts de marché Développer une extension pour Chrome a donc le plus gros potentiel de téléchargement.Aussi, Apple a rappelé aux développeurs cette semaine qu'ils peuvent créer des extensions Web dans Safari 14 en utilisant la même API WebExtensions utilisée dans d'autres navigateurs, tels que Chrome, Firefox et Edge. L'éditeur en a profité pour leur indiquer qu'un outil de portage dans Xcode 12 bêta est mis à leur disposition ; le nouvel outil de conversion dans Xcode 12 beta permet lui aussi aux développeurs de porter des extensions existantes d'autres navigateurs vers Safari et de les rendre disponibles sur le Mac App Store plus tard cette année.Dans la documentation, Apple explique « qu’une extension Web Safari ajoute des fonctionnalités personnalisées à Safari en utilisant des API JavaScript et des formats de fichiers couramment utilisés dans les extensions pour les navigateurs Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge. Alors que les extensions d'application Safari sont utiles pour partager du code entre votre application macOS native et Safari, les extensions Web Safari sont principalement construites sur JavaScript, HTML et CSS, et peuvent être reconditionnées pour fonctionner dans d'autres navigateurs. »Le principe est simple, plutôt que de tout recommencer et adapter l'extension à Safari, les développeurs vont pouvoir exploiter dans Safari 14 la même API WebExtensions qui est utilisée chez les concurrents. Aussi, grâce à cet outil, le développeur va convertir son extension Chrome en extension Safari. L’objectif est d’encourager les développeurs en leur facilitant la tâche afin de les conduire à renforcer le catalogue d'extensions du navigateur d'Apple.Apple indique que les développeurs ont deux options pour créer des extensions Web Safari:Safari 14 sera inclus dans macOS Big Sur, dont la disponibilité se fera cet automne. Apple proposera aussi Safari 14 sur macOS Mojave et macOS Catalina. En outre, Safari 14 sera disponible sur iPhone et iPad avec iOS 14, mais la version mobile de Safari ne gère pas les extensions.Précisons que ce ne sont pas toutes les extensions Chrome, Firefox et Edge qui fonctionneront dans Safari et les développeurs devront payer 99 $ par an pour un abonnement au programme Apple Developer Program afin de porter leurs extensions vers Safari.Source : Apple Que pensez-vous de cette initiative ?Quel navigateur utilisez-vous ? En êtes-vous satisfait ?Que pensez-vous de Safari ?Quels sont les points sur lesquels vous êtes le plus regardant dans le choix de votre navigateur ?