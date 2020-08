ReMarkable 2.0, un bloc-notes numérique conçu pour être une tablette "papier" en raison de sa liste limitée de fonctionnalités Pour permettre de se concentrer sur la tâche à accomplir 15PARTAGES 2 0 Les tablettes conçues pour la prise de note, le dessin et la lecture se popularisent de plus en plus et chacune d’elle cherche à offrir la meilleure expérience possible. La seconde version de la tablette reMarkable, conçue par l’entreprise norvégienne du même nom, vient de paraître. La reMarkable 2 améliore son prédécesseur sur presque tous les plans, ce qui offre une tablette haut de gamme qui excelle dans son principal but : permettre la réalisation de croquis et la prise de notes sans distraction. La reMarkable 2 est disponible en précommande pour environ 400 dollars.



L’entreprise à l’origine de la tablette reMarkable l’a conçue pour qu’elle soit une tablette “papier”. C’est-à-dire un appareil qui, en raison de sa liste limitée de fonctionnalités, vous aide à vous concentrer davantage sur la tâche à accomplir. Dans ce cas-ci, ces tâches se limitent en grande partie à prendre des notes, à faire des croquis, à annoter des documents et à lire des fichiers PDF et des livres électroniques. Il existe quelques fonctions plus avancées sur la reMarkable 2, comme la possibilité de synchroniser des articles sur la tablette via une extension Chrome.



La reMarkable 2 apporte également la possibilité de convertir votre écriture en texte, mais même celles-ci ne font que renforcer l'intention de la tablette. Tout d'abord, c'est un outil à l'endroit des personnes qui se soucient de l'écriture et de la lecture à l'exclusion de tout le reste. Les critiques estiment que la startup a fait des progrès admirables en affinant la conception du modèle de deuxième génération. Presque toutes les facettes de l'appareil ont été améliorées. La reMarkable 2 est 30 % plus fin que l'original, avec des bords plus fins et une épaisseur de 0,19 pouce.



Elle mesure 187 x 246 x 4,7 mm et pèse 403,5 g. Ces caractéristiques font d’elle la tablette la plus fine du marché. Il utilise un écran E Ink Carta monochrome de 10,3 pouces, qui a été modifié et optimisé pour la saisie manuscrite, ce qui en fait ce que ReMarkable appelle un écran “CANVAS”. Il ne vous éblouira pas avec ses couleurs et ses mouvements soyeux. Il est net grâce à une densité de pixels de 226 DPI (une résolution de 1872 x 1404), et est agréable à l'œil grâce aux mêmes propriétés antireflets que les autres dispositifs E Ink.





Légèrement texturé, il offre une friction satisfaisante lorsque vous écrivez dessus à l'aide du marqueur fourni. Le plastique blanc utilisé pour la reMarkable 1 a disparu, remplacé par un cadre en aluminium qui ajoute un poids rassurant. Selon les critiques, le passage à un cadre en aluminium est particulièrement pratique, car il permet à la reMarkable 2 d'utiliser des accessoires magnétiques, tels que des couvertures à clipser, avec deux nouveaux étuis en cuir (noir ou marron) proposés, ainsi qu'un folio en tissu à glisser. Mais ce n'est pas tout.



Il permet aussi aux nouveaux marqueurs améliorés de la tablette de s'enclencher magnétiquement sur le bord droit de celle-ci. Le nouveau modèle vous offre deux options de stylet : le Marker 15g standard, qui est blanc, et le nouveau Marker Plus 19g, qui comporte une gomme intégrée à son extrémité. Ils sont d'une épaisseur et d'une longueur confortables, et bien lestés pour des séances d'écriture plus longues. Toutefois, comme un vrai stylo, leur pointe ne peut pas durer indéfiniment. Selon le site Web de la société, chaque paquet contient 10 pièces de rechange.



Cependant, vous devez les remplacer après trois à sept semaines d'utilisation. La reMarkable 2 se recharge à l’aide d’un port USB-C modernisé pour un chargement et des transferts de fichiers plus rapides, son prédécesseur embarquait un port micro USB. La plupart de ses boutons physiques ont disparu, le seul qui reste est le bouton sleep/wake (veille/éveil) dans le coin supérieur gauche de la tablette. Elle possède deux fois plus de mémoire vive, un processeur plus rapide et une batterie qui dure près de trois fois plus longtemps.



Par ailleurs, la latence a également été réduite de près de la moitié. La reMarkable 2 offre une latence de 21 ms pour l'écriture, ce qui résout le plus gros problème du modèle original. En fait, il s'agit d'une amélioration considérable, car cela permettra d'écrire sur la reMarkable presque aussi rapidement qu'avec un stylo et du papier ordinaire. Ce n'est pas aussi bas que ce qu'Apple ou Samsung atteignent avec leur stylet et leurs tablettes, mais à moins de les comparer côte à côte, vous n'aurez probablement pas de problème avec la latence de la reMarkable.



Le logiciel de la tablette reMarkable 2 reste pratiquement inchangé par rapport au logiciel 2.0 que la société a commercialisé pour la tablette originale l'an dernier, bien que les spécifications améliorées soient utiles à cet égard, rendant le chargement d'ePubs et de documents ou le partage de notes plus rapide que sur le modèle original. Outre le dessin et la prise de notes, la reMarkable 2 permet également de lire et d'annoter des PDF et des livres électroniques ePub, qui peuvent être synchronisés grâce à une application complémentaire de bureau ou mobile.



Les dessins (ou les fichiers annotés) peuvent ensuite être partagés à partir de la tablette sous forme de fichier PDF, PNG ou SVG par courrier électronique. Il existe également une extension Google Chrome de type Pocket qui permet d'envoyer des articles (sous forme de documents purement textuels ou de PDF “imprimés”) directement à votre reMarkable pour lecture. Enfin, un service de reconnaissance de l'écriture manuscrite peut analyser vos notes écrites et les convertir en texte modifiable.



Selon ReMarkable, cette liste plutôt limitée de fonctionnalités est un choix de conception intentionnel. L’entreprise a affirmé que l'objectif de la tablette est d'offrir une version plus avancée du papier traditionnel, une version qui n'est pas limitée par les limites de l'espace physique et qui est plus accessible à l'ère du numérique, mais sans alourdir l'expérience avec les distractions et les tentations d'une tablette à part entière. Selon le site Web de la société, la reMarkable 2 se veut être pour l'écriture ce qu'un Kindle est pour la lecture.

Autrement dit, un outil sur mesure qui est le maître de son domaine numérisé, au lieu d'un appareil passe-partout, notamment un iPad ou une tablette Android. Pour l’instant, la reMarkable 2 est seulement disponible sur commande pour 399 dollars et ne sera pas livrée avant novembre.





Source :



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?



Voir aussi

RPT-CP1 : la nouvelle tablette E-Ink de Sony à 600 dollars, qui intègre le partage de fichiers avec iOS, Android, Windows et Mac



Les enfants ont de plus en plus de mal à tenir un stylo à cause d'une utilisation excessive des technologies, alertent des médecins



Apple dévoile son nouvel iPad Pro avec un scanner LiDAR et le clavier Magic Keyboard, qui apporte la prise en charge du trackpad par iPadOS



Samsung dévoile le Galaxy Fold : un smartphone / tablette 2 en 1 à écran pliable, compatible avec la 5G et vendu à près de 2000 USD Les tablettes conçues pour la prise de note, le dessin et la lecture se popularisent de plus en plus et chacune d’elle cherche à offrir la meilleure expérience possible. La seconde version de la tablette reMarkable, conçue par l’entreprise norvégienne du même nom, vient de paraître. La reMarkable 2 améliore son prédécesseur sur presque tous les plans, ce qui offre une tablette haut de gamme qui excelle dans son principal but : permettre la réalisation de croquis et la prise de notes sans distraction. La reMarkable 2 est disponible en précommande pour environ 400 dollars.L’entreprise à l’origine de la tablette reMarkable l’a conçue pour qu’elle soit une tablette “papier”. C’est-à-dire un appareil qui, en raison de sa liste limitée de fonctionnalités, vous aide à vous concentrer davantage sur la tâche à accomplir. Dans ce cas-ci, ces tâches se limitent en grande partie à prendre des notes, à faire des croquis, à annoter des documents et à lire des fichiers PDF et des livres électroniques. Il existe quelques fonctions plus avancées sur la reMarkable 2, comme la possibilité de synchroniser des articles sur la tablette via une extension Chrome.La reMarkable 2 apporte également la possibilité de convertir votre écriture en texte, mais même celles-ci ne font que renforcer l'intention de la tablette. Tout d'abord, c'est un outil à l'endroit des personnes qui se soucient de l'écriture et de la lecture à l'exclusion de tout le reste. Les critiques estiment que la startup a fait des progrès admirables en affinant la conception du modèle de deuxième génération. Presque toutes les facettes de l'appareil ont été améliorées. La reMarkable 2 est 30 % plus fin que l'original, avec des bords plus fins et une épaisseur de 0,19 pouce.Elle mesure 187 x 246 x 4,7 mm et pèse 403,5 g. Ces caractéristiques font d’elle la tablette la plus fine du marché. Il utilise un écran E Ink Carta monochrome de 10,3 pouces, qui a été modifié et optimisé pour la saisie manuscrite, ce qui en fait ce que ReMarkable appelle un écran “CANVAS”. Il ne vous éblouira pas avec ses couleurs et ses mouvements soyeux. Il est net grâce à une densité de pixels de 226 DPI (une résolution de 1872 x 1404), et est agréable à l'œil grâce aux mêmes propriétés antireflets que les autres dispositifs E Ink.Légèrement texturé, il offre une friction satisfaisante lorsque vous écrivez dessus à l'aide du marqueur fourni. Le plastique blanc utilisé pour la reMarkable 1 a disparu, remplacé par un cadre en aluminium qui ajoute un poids rassurant. Selon les critiques, le passage à un cadre en aluminium est particulièrement pratique, car il permet à la reMarkable 2 d'utiliser des accessoires magnétiques, tels que des couvertures à clipser, avec deux nouveaux étuis en cuir (noir ou marron) proposés, ainsi qu'un folio en tissu à glisser. Mais ce n'est pas tout.Il permet aussi aux nouveaux marqueurs améliorés de la tablette de s'enclencher magnétiquement sur le bord droit de celle-ci. Le nouveau modèle vous offre deux options de stylet : le Marker 15g standard, qui est blanc, et le nouveau Marker Plus 19g, qui comporte une gomme intégrée à son extrémité. Ils sont d'une épaisseur et d'une longueur confortables, et bien lestés pour des séances d'écriture plus longues. Toutefois, comme un vrai stylo, leur pointe ne peut pas durer indéfiniment. Selon le site Web de la société, chaque paquet contient 10 pièces de rechange.Cependant, vous devez les remplacer après trois à sept semaines d'utilisation. La reMarkable 2 se recharge à l’aide d’un port USB-C modernisé pour un chargement et des transferts de fichiers plus rapides, son prédécesseur embarquait un port micro USB. La plupart de ses boutons physiques ont disparu, le seul qui reste est le bouton sleep/wake (veille/éveil) dans le coin supérieur gauche de la tablette. Elle possède deux fois plus de mémoire vive, un processeur plus rapide et une batterie qui dure près de trois fois plus longtemps.Par ailleurs, la latence a également été réduite de près de la moitié. La reMarkable 2 offre une latence de 21 ms pour l'écriture, ce qui résout le plus gros problème du modèle original. En fait, il s'agit d'une amélioration considérable, car cela permettra d'écrire sur la reMarkable presque aussi rapidement qu'avec un stylo et du papier ordinaire. Ce n'est pas aussi bas que ce qu'Apple ou Samsung atteignent avec leur stylet et leurs tablettes, mais à moins de les comparer côte à côte, vous n'aurez probablement pas de problème avec la latence de la reMarkable.Le logiciel de la tablette reMarkable 2 reste pratiquement inchangé par rapport au logiciel 2.0 que la société a commercialisé pour la tablette originale l'an dernier, bien que les spécifications améliorées soient utiles à cet égard, rendant le chargement d'ePubs et de documents ou le partage de notes plus rapide que sur le modèle original. Outre le dessin et la prise de notes, la reMarkable 2 permet également de lire et d'annoter des PDF et des livres électroniques ePub, qui peuvent être synchronisés grâce à une application complémentaire de bureau ou mobile.Les dessins (ou les fichiers annotés) peuvent ensuite être partagés à partir de la tablette sous forme de fichier PDF, PNG ou SVG par courrier électronique. Il existe également une extension Google Chrome de type Pocket qui permet d'envoyer des articles (sous forme de documents purement textuels ou de PDF “imprimés”) directement à votre reMarkable pour lecture. Enfin, un service de reconnaissance de l'écriture manuscrite peut analyser vos notes écrites et les convertir en texte modifiable.Selon ReMarkable, cette liste plutôt limitée de fonctionnalités est un choix de conception intentionnel. L’entreprise a affirmé que l'objectif de la tablette est d'offrir une version plus avancée du papier traditionnel, une version qui n'est pas limitée par les limites de l'espace physique et qui est plus accessible à l'ère du numérique, mais sans alourdir l'expérience avec les distractions et les tentations d'une tablette à part entière. Selon le site Web de la société, la reMarkable 2 se veut être pour l'écriture ce qu'un Kindle est pour la lecture.Autrement dit, un outil sur mesure qui est le maître de son domaine numérisé, au lieu d'un appareil passe-partout, notamment un iPad ou une tablette Android. Pour l’instant, la reMarkable 2 est seulement disponible sur commande pour 399 dollars et ne sera pas livrée avant novembre.Source : reMarkable 2 Qu'en pensez-vous ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 1 commentaire Poster une réponse Signaler un problème Futur Membre du Club https://www.developpez.com



Personnellement, j'utilise ceci, c'est moins cher:



0 0 J'aimerais quand même bien tester leur truc avant de dépenser 400€... J'ai été un peu déçu des tablettes graphiques ainsi que des écrans tactiles, car ils demandent trop de temps d'adaptations.Personnellement, j'utilise ceci, c'est moins cher: