Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, serait à l'origine des tensions entre Washington et Pékin au sujet de TikTok, Selon un rapport 38PARTAGES 6 0 Mark Zuckerberg est-il à l’origine des tensions entre Washington et Pékin au sujet de TikTok ? Oui, selon un rapport publié ce dimanche par le Wall Street Journal (WSJ). Le rapport estime que lors de son tête-à-tête avec Donald Trump en automne dernier à la Maison Blanche, Zuckerberg a clairement notifié au président que la vraie menace ne vient pas de Facebook, mais plutôt des entreprises technologiques chinoises dont la croissance et la puissance, commencent à être fortement remarquées. Il aurait dit à Trump que la répression de ces entreprises devrait être plus une priorité que de restreindre Facebook.



L’on se pose toujours la question de savoir comment Facebook a fait pour apaiser aussi rapidement [URL="https://www.developpez.com/actu/197054/"]les grandes inquiétudes de Washington{/URL] par rapport à la vie privée et à la confidentialité des données personnelles des utilisateurs de sa plateforme. Le nouveau rapport du WSJ allègue en effet que Facebook a juste fait campagne pour que le président se concentre sur une autre cible. Ce qui a bien marché puisque, même si certaines enquêtes antitrust pèsent toujours sur lui, les entreprises chinoises sont la cible d’une colère sans précédent du gouvernement américain.



Selon le WSJ, lorsque Mark Zuckerberg a prononcé un discours sur la liberté d'expression à Washington à l'automne dernier, il y avait aussi un autre objectif : tirer la sonnette d'alarme sur la menace des entreprises technologiques chinoises et, plus précisément, sur la populaire application de partage de vidéos TikTok. Mark Zuckerberg a déclaré aux étudiants de l’université de Georgetown que TikTok ne partageait pas l'engagement de Facebook en faveur de la liberté d'expression et représente un risque pour les valeurs américaines et la suprématie technologique.





Selon des personnes connaissant bien le sujet, Zuckerberg a martelé ce message en coulisses lors de réunions avec des fonctionnaires et des législateurs pendant le voyage d'octobre et au cours d'une visite séparée à Washington quelques semaines plus tôt. En fait, lors d'un dîner privé à la Maison Blanche fin octobre 2019, Zuckerberg aurait fait valoir auprès du président Trump que la montée des sociétés Internet chinoises menaçait les entreprises américaines et que cela devait être plus préoccupant que la question de la domination de Facebook.



Le WSJ a rapporté que toujours selon ces mêmes personnes, le PDG de 36 ans a parlé de TikTok en particulier lors de réunions avec plusieurs sénateurs. Ensuite, fin octobre, le sénateur Tom Cotton, ayant rencontré Zuckerberg en septembre, et le sénateur Chuck Schumer ont adressé une lettre aux responsables des services de renseignement pour demander une enquête sur TikTok. Le gouvernement a également ouvert peu après une enquête de sécurité nationale sur la société, et au printemps, Trump a commencé à menacer d'interdire complètement l'application.



Ce mois-ci, il a signé un décret exigeant que le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance Ltd,



Le groupe vante aussi la participation des entreprises américaines à la sécurité nationale et à l'influence culturelle des États-Unis. Selon les données du Center for Responsive Politics, Facebook aurait consacré plus d'argent au lobbying plus que toute autre entreprise au cours du premier semestre de cette année. En 2018, en revanche, elle s'est classée huitième parmi les entreprises. Interrogé sur la rencontre entre Trump et Zuckerberg, un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que l’administration s'est engagée à protéger le peuple américain contre toutes les menaces.



Ces menaces comprennent les menaces liées à la cybernétique pour les infrastructures critiques, la santé et la sécurité publiques, ainsi que la sécurité économique et nationale. Du côté de l’entreprise, un porte-parole de Facebook, Andy Stone, a dit que Zuckerberg ne se souvenait pas d'avoir discuté de TikTok pendant le dîner. Selon lui, les commentaires du PDG au sujet de TikTok étaient liés à la campagne de Facebook visant à atténuer les menaces antitrust et réglementaires en soulignant l'importance de Facebook pour la prééminence technologique des États-Unis.



Toutefois, il a ajouté ce qui suit : « Notre point de vue sur la Chine a été clair : nous devons être compétitifs. À mesure que les entreprises et l'influence chinoises se sont développées, le risque d'un Internet mondial basé sur leurs valeurs, et non sur les nôtres, s'est accru ». Lors d'une réunion d'employés ce mois-ci, Mark Zuckerberg aurait qualifié le décret pris par le président Donald Trump contre TikTok d'indésirable, car le préjudice global d'une telle décision pourrait l'emporter sur tout gain à court terme pour Facebook.



TikTok détient plus de 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis et est devenu la plus grande menace pour la domination de Facebook sur les médias sociaux parce que le mélange de vidéos de danse et de gaffes de l'application a fait sensation parmi les jeunes du monde entier. Selon le cabinet de recherche Sensor Tower, TikTok est devenue l'application la plus téléchargée en un seul trimestre au cours du premier trimestre 2020. En comparaison, Facebook comptait 256 millions d'utilisateurs mensuels aux États-Unis et au Canada à la fin du mois de juin.



« TikTok est passé de l'état de quasi rien à quelque chose de très important sur les principaux marchés occidentaux au cours des deux dernières années », a fait remarquer Brian Wieser, président mondial de l'intelligence économique chez GroupM, une unité de WPP PLC. Afin de contrer cette montée, l'unité Instagram de Facebook a lancé ce mois-ci sa propre fonction de partage de vidéos courtes, appelée Reels, et tente de débaucher les créateurs de TikTok en payant certains utilisateurs s'ils publient des vidéos exclusivement sur le nouveau service, il reste à savoir si l’approche portera ses fruits.



Source : The Wall Street Journal



