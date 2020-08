Adobe a accidentellement supprimé les photos de ses clients Lightroom sur iPhone et iPad Après l'installation d'une mise à jour du logiciel 33PARTAGES 6 0 Adobe Photoshop Lightroom est un logiciel développé par Adobe Systems pour assister les photographes professionnels en post-production. Il permet de gérer les flux de productions photographiques de l'importation des données depuis un périphérique jusqu'à la publication.



Cette semaine, des internautes ont indiqué qu’ils avaient téléchargé la dernière mise à jour d'Adobe pour l'application iOS de Lightroom et que, tout à coup, leurs photos et préréglages ont disparu. Adobe a confirmé le problème et a également précisé que les données ont disparu pour de bon.



Un utilisateur expliquait par exemple « qu’hier, lorsque je me suis servi de Lightroom Mobile, il fonctionnait bien. J'avais toujours mes préréglages et mes images enregistrés dans l’application, mais aujourd'hui, 18 août 2020, après avoir mis à jour l’application sur l'App Store, toutes mes images et mes préréglages ont disparu. J'ai vraiment besoin que cela soit corrigé dès que possible. S'il vous plaît, aidez-moi, car j'ai vraiment besoin de toutes ces images et préréglages ».



Le représentant d'Adobe, Rikk Flohr, a reconnu et présenté ses excuses dans un message publié sur le forum, expliquant que la société a publié une autre mise à jour « pour éviter que ce problème n'affecte d'autres clients ». Cependant, les photos ne peuvent pas être récupérées, selon Flohr. La mise à jour n'aidera donc aucun client qui a déjà été touché : «Nous nous excusons sincèrement auprès de tous les clients qui ont été touchés par ce problème », a écrit Flohr.



Adobe a depuis publié une déclaration, qui reprend largement les commentaires de Flohr. La déclaration précise que le problème affectait spécifiquement les utilisateurs mobiles de Lightroom sans abonnement Adobe Cloud, ainsi que les abonnés avec des photos et des préréglages qui n'avaient pas été synchronisés avec le cloud Adobe au moment de la mise à jour. La société a également noté que certains clients pourraient être en mesure de récupérer leurs données à partir de sauvegardes iPhone ou iPad :



« Certains clients qui ont effectué une mise à jour vers Lightroom 5.4.0 sur iPhone et iPad pourraient observer un manque de photos et/ou des préréglages. Cela a affecté les clients utilisant Lightroom mobile sans abonnement au cloud Adobe. Cela a également affecté les clients du cloud Lightroom avec des photos et des préréglages qui n'avaient pas encore été synchronisés avec le cloud Adobe.



« Une nouvelle version de Lightroom mobile (5.4.1) pour iOS et iPadOS a été publiée, ce qui empêche ce problème d'affecter des clients supplémentaires.



« L'installation de la version 5.4.1 ne restaurera pas les photos ou préréglages manquants pour les clients affectés par le problème introduit dans la version 5.4.0.



« Nous savons que certains clients ont des photos et des préréglages qui ne sont pas récupérables. Nous savons à quel point cela sera frustrant et bouleversant pour les personnes touchées et nous nous excusons sincèrement.



« Certains clients concernés par ce problème peuvent utiliser les sauvegardes iPhone et iPad pour récupérer des photos et des préréglages. Si vous êtes concerné par ce problème, veuillez vous reporter aux informations de notre forum ».





Mais cette sortie, qui ne résout pas le problème, n’apaise pas pour autant les tensions. Un client a par exemple demandé sur la twittosphère : « Quelqu'un d'autre a-t-il perdu tous ses photos et préréglages Adobe Lightroom avec leur dernière mise à jour ?! C'est littéralement le pire. J'ai perdu 800 photos et tous mes préréglages payants (qui valent des centaines de dollars). Tout ce qu'ils ont à dire, c'est que nous nous excusons. »



Le nombre d'utilisateurs touchés par le problème n'est pas connu, mais ce que nous savons c'est que l'incident se limité à l'iPad et iOS. Lightroom pour Android, Windows ou macOS n'ont, eux, pas connu de problème.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette situation ?

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 4 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre extrêmement actif https://www.developpez.com



Ce qu'il y a de bien avec le cloud à toutes les sauces, c'est que tu t'ennuies jamais...



Quand c'est pas tes données qui sont définitivement perdues, c'est que les données ont été hackées et en vente libre sur le darkweb ou que ton propre fournisseur de Cloud met le nez dans tes données pour en tirer profit ou tout simplement les vend à des tiers



Allez une petite pensée émue pour:



les clients de Amazon qui ont perdu toutes leur données https://www.ictjournal.ch/news/2014-...de-ses-clients

les utilisateurs de Yahoo https://www.futura-sciences.com/tech...es-2013-64447/ , https://www.lesechos.fr/2016/09/yaho...donnees-217667

les clients du service Cloud de Swisscom, le leader des télécom suisse, qui a perdu leur données de manière définitive suite à une erreur humain. Mais attention, les clients ont été dédommagé avec... un bon cadeau de 50 euro à faire valoir dans une boutique... Swisscom!

et toutes les autres victimes anciennes ou à venir



Et le plus drôle de l'affaire... Il y a toujours plus de clients qui se tournent vers le cloud... Elle est pas belle la vie? 3 2 Et vive le Cloud!!!!!!!!!!!Ce qu'il y a de bien avec le cloud à toutes les sauces, c'est que tu t'ennuies jamais...Quand c'est pas tes données qui sont définitivement perdues, c'est que les données ont été hackées et en vente libre sur le darkweb ou que ton propre fournisseur de Cloud met le nez dans tes données pour en tirer profit ou tout simplement les vend à des tiersAllez une petite pensée émue pour:Et le plus drôle de l'affaire... Il y a toujours plus de clients qui se tournent vers le cloud... Elle est pas belle la vie? Membre actif https://www.developpez.com 1 0 Je suis toujours effaré de voir qu’il y a encore des gens pour ne pas penser à faire des sauvegardes ! Expert éminent https://www.developpez.com 0 0 C'est le moment de sortir les sauvegardes... Membre régulier https://www.developpez.com 0 0 En l'occurence c'est les utilisateurs qui n'avaient pas leurs données synchronisées dans le cloud qui les ont perdus. Les images n'était que sur leur téléphone et ont disparus suite à la mise à jour.