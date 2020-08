Le nouveau menu Démarrer de Windows 10 est désormais accessible à tous les utilisateurs, Le design modifié supprime les carreaux de couleur unie derrière les logos et ajoute un fond translucide 0PARTAGES 3 0 Lancé uniquement pour Windows Insiders il y a un mois, le nouveau menu Démarrer de Windows 10 est désormais accessible à tous, il vous suffit de suivre quelques instructions afin de l’activer. Le design modifié supprime les carreaux de couleur unie derrière les logos et ajoute un fond translucide aux carreaux. Mais, il se pourrait que des changements bien plus importants soient en cours. Dans une courte vidéo présentant le nouveau système d'icônes de Microsoft, le géant de la recherche révèle également un nouveau menu de démarrage.



En juillet dernier, Microsoft a publié la version Preview de Windows 10 Build 20161 avec des nouveautés, dont un nouveau menu Démarrer pour Windows 10 qui a mis moins l'accent sur les “Live Tiles”. Ainsi, les célèbres carreaux du menu Démarrer avec des fonds colorés ont cédé la place à de nouveaux carreaux thématiques partiellement transparents. L’entreprise a annoncé qu’il a réduit la couleur de l'interface pour faciliter la recherche des applications que vous utilisez quotidiennement. C’est un changement subtil, mais il rendra certainement le menu Démarrer moins confus.





Cela empêchera notamment de nombreux carreaux de partager une couleur bleue similaire. « Ce nouveau design crée une belle scène pour vos applications, en particulier les icônes Fluent Design d’Office et Microsoft Edge, ainsi que les icônes redessinées pour les applications intégrées, dont Calculatrice, Mail et Calendrier que nous avons commencé à déployer plus tôt cette année », a écrit Microsoft dans un article de blog. Les choses vont peut-être encore changer dans ce menu dès les prochaines mises à jour, selon une vidéo postée lundi par l’entreprise.



« Notre mission était de créer un beau système d'icônes, émouvant et cohérent, et chaque discipline a apporté son expertise au processus. Le langage de conception d'icônes One Microsoft qui en résulte est unique à Microsoft et reflète la personnalité de notre marque », a déclaré Microsoft à propos de cette nouvelle vidéo. Vers la fin de la vidéo, il a présenté un nouveau menu de démarrage avec un système de carreaux attrayant. Lorsque la vidéo passe en vue panoramique, l’on peut voir la conception actuelle du menu.



Il reste à voir si Microsoft va réellement mettre en œuvre ce style de menu à l'avenir, mais cela montre ce qui est possible, et constitue un énorme progrès par rapport à la présentation actuelle en mosaïque. Que pensez-vous de ce nouveau design du menu Démarrer ? L'aimez-vous ? Le préférez-vous au menu actuel, ou préférez-vous que Microsoft supprime complètement les carreaux ?



Source : Microsoft



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?



Voir aussi



Microsoft annonce un nouveau design du menu Démarrer de Windows 10, un changement dans Alt-Tab et d'autres améliorations dont une nouvelle présentation de la barre des tâches



Voici comment activer le nouveau menu Démarrer dans Windows 10 si vous ne faites pas partie du programme de test A/B de Microsoft



Windows 10 : l'équipe Microsoft Design montre une évolution du menu Démarrer, les vignettes dynamiques semblent toujours prises en charge Lancé uniquement pour Windows Insiders il y a un mois, le nouveau menu Démarrer de Windows 10 est désormais accessible à tous, il vous suffit de suivre quelques instructions afin de l’activer. Le design modifié supprime les carreaux de couleur unie derrière les logos et ajoute un fond translucide aux carreaux. Mais, il se pourrait que des changements bien plus importants soient en cours. Dans une courte vidéo présentant le nouveau système d'icônes de Microsoft, le géant de la recherche révèle également un nouveau menu de démarrage.En juillet dernier, Microsoft a publié la version Preview de Windows 10 Build 20161 avec des nouveautés, dont un nouveau menu Démarrer pour Windows 10 qui a mis moins l'accent sur les “Live Tiles”. Ainsi, les célèbres carreaux du menu Démarrer avec des fonds colorés ont cédé la place à de nouveaux carreaux thématiques partiellement transparents. L’entreprise a annoncé qu’il a réduit la couleur de l'interface pour faciliter la recherche des applications que vous utilisez quotidiennement. C’est un changement subtil, mais il rendra certainement le menu Démarrer moins confus.Cela empêchera notamment de nombreux carreaux de partager une couleur bleue similaire. « Ce nouveau design crée une belle scène pour vos applications, en particulier les icônes Fluent Design d’Office et Microsoft Edge, ainsi que les icônes redessinées pour les applications intégrées, dont Calculatrice, Mail et Calendrier que nous avons commencé à déployer plus tôt cette année », a écrit Microsoft dans un article de blog. Les choses vont peut-être encore changer dans ce menu dès les prochaines mises à jour, selon une vidéo postée lundi par l’entreprise.« Notre mission était de créer un beau système d'icônes, émouvant et cohérent, et chaque discipline a apporté son expertise au processus. Le langage de conception d'icônes One Microsoft qui en résulte est unique à Microsoft et reflète la personnalité de notre marque », a déclaré Microsoft à propos de cette nouvelle vidéo. Vers la fin de la vidéo, il a présenté un nouveau menu de démarrage avec un système de carreaux attrayant. Lorsque la vidéo passe en vue panoramique, l’on peut voir la conception actuelle du menu.Il reste à voir si Microsoft va réellement mettre en œuvre ce style de menu à l'avenir, mais cela montre ce qui est possible, et constitue un énorme progrès par rapport à la présentation actuelle en mosaïque. Que pensez-vous de ce nouveau design du menu Démarrer ? L'aimez-vous ? Le préférez-vous au menu actuel, ou préférez-vous que Microsoft supprime complètement les carreaux ?Source : MicrosoftQu'en pensez-vous ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 173 commentaires Poster une réponse Signaler un problème