Oracle entre dans la course pour l'acquisition des activités américaines de TikTok L'entreprise voudrait également acquérir ses activités en Australie et en Nouvelle-Zélande comme Microsoft 0PARTAGES 6 0 Alors que le gouvernement américain sévit durement contre TikTok, l'application de médias sociaux en plein essor semble n'avoir d'autre choix que de vendre son opération américaine au plus offrant. Microsoft est devenu le pionnier pour l'acquisition de l'application, mais il semble que la grande enseigne de la technologie ne prévoie pas de s'arrêter là. Elle a exprimé un vif intérêt pour l’achat des participations de TikTok en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada également. En fait, selon un récent rapport, Microsoft souhaite acquérir l’ensemble de l’opération anglophone de TikTok.



Suite à un décret présidentiel américain, il ne reste plus que quatre semaines à TikTok avant que la date limite ne soit atteinte et que l’entreprise se trouve obligée de cesser ses opérations aux États-Unis à moins de se laisser racheter. La pression est forte et l'application de médias sociaux se bat à bien des égards pour sa survie. Microsoft est bien sûr le favori de cette opération d'acquisition de l'application étant donné les vastes ressources à sa disposition que l’entreprise peut utiliser pour amener TikTok à un tout autre niveau.



Twitter a également eu des discussions préliminaires sur un « regroupement » avec TikTok.





Oracle Corp a également discuté avec certains des investisseurs du propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, dans la poursuite d'une offre pour les opérations de l’application en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande, selon des personnes familières avec le sujet.



Cette décision représenterait un départ stratégique pour Oracle, qui s'adresse principalement aux entreprises et génère l'essentiel de ses ventes à partir d'offres cloud et de licences logicielles.



Son cofondateur et président, Larry Ellison, est l'un des rares hauts responsables technologiques à soutenir ouvertement le président Donald Trump, qui a ordonné à ByteDance de céder TikTok évoquant des préoccupations concernant la sécurité des données personnelles des consommateurs américains : « TikTok capture automatiquement de vastes étendues d'informations de ses utilisateurs, y compris Internet et d'autres informations sur l'activité du réseau telles que les données de localisation et les historiques de navigation et de recherche. Cette collecte de données menace de permettre au Parti communiste chinois d'accéder aux informations personnelles et exclusives des Américains - permettant potentiellement à la Chine de suivre les emplacements des employés et des sous-traitants fédéraux, de constituer des dossiers d'informations personnelles pour le chantage et de mener de l'espionnage d'entreprise ».



Oracle travaille avec certains des investisseurs de ByteDance, y compris General Atlantic et Sequoia Capital, pour faire une offre pour les actifs TikTok pour contrer l’offre concurrente de Microsoft Corp, ont déclaré les sources, s'exprimant sous couvert d'anonymat.



Pour Oracle, qui ne possède pour l’heure aucune entreprise dans les médias sociaux, cette acquisition pourrait être une nouvelle voie de croissance porteuse. Notons que durant le quatrième trimestre de son année fiscale, l’entreprise a observé une baisse de 6% de ses revenus qui se sont chiffrés à 10,4 milliards de dollars. Cette perte de vitesse peut être imputable à la concurrence sur le cloud notamment par des services comme Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud, dans une moindre mesure, qui dominent largement ce marché. L’entreprise semble donc vouloir trouver une porte pour explorer un nouveau marché.



