Le Bitcoin a connu un succès flagrant rien qu’en dix ans d'existence. Il représente la cryptomonnaie la plus utilisée dans le monde et dont la valeur est supérieure à celles de toutes les autres. Des milliers de transactions y sont traitées chaque année et elle s’impose de plus en plus aux particuliers comme aux entreprises. Pour cela et en raison du fait que les potentiels du Bitcoin ne cessent de croître au fil des ans, MicroStrategy a déclaré mardi qu’il l’adoptait comme actif de réserve primaire du Trésor. L’entreprise a acheté 21 454 bitcoins pour une valeur totale de 250 millions de dollars.MicroStrategy édite des logiciels pour l'informatique décisionnelle. Elle dispose d’une plateforme qui aide les entreprises à analyser de vastes quantités de données afin de prendre de meilleures décisions métier. Elle analyse et transmet l’information à travers le Web et les appareils mobiles, y compris Apple, Android et BlackBerry. Après avoir publié ses résultats du second trimestre 2020, l’entreprise a annoncé une stratégie d’allocation de capital consistant en deux volets. Le premier prévoit le retour d'une partie de ses liquidités excédentaires aux actionnaires.Le second point quant à lui prévoyait d'investir jusqu'à 250 millions de dollars dans un ou plusieurs investissements ou actifs alternatifs. C’est en réponse à cela que MicroStrategy a investi 250 millions de dollars dans l’achat de bitcoins. Il acquiert ainsi 21 454 bitcoins et le PDG de la société, Michael J. Saylor, justifie ce choix avec plusieurs raisons. En premier, il estime que non seulement Bitcoin est la cryptomonnaie la plus utilisée au monde, mais il constitue une réserve de valeur fiable et un actif d'investissement attrayant avec un potentiel d'appréciation à long terme.Saylor juge cela plus capital que la détention de liquidités. Il a aussi ajouté que MicroStrategy a vu dans le Bitcoin un actif d'investissement légitime pouvant être supérieur aux liquidités et a donc fait de Bitcoin la principale participation dans sa stratégie de réserve de trésorerie. S’agit-il là de raisons suffisantes pour qu’une entreprise de cette taille investisse autant d’argent dans une cryptomonnaie dont la valeur est trop instable ? En effet, la valeur du Bitcoin n’a pas cessé de vaciller depuis sa création. Il a atteint 20 000 dollars en 2017 avant de retomber brusquement après.Sa valeur avoisine actuellement les 12 000 dollars. Le Bitcoin reste extrêmement volatile , mais certaines personnes le décrivent comme étant le meilleur investissement de ces dix dernières années . En outre, le choix de MicroStrategy est aussi motivé par les récents événements et l’état actuel de l’économie mondiale, largement fragilisée par la crise engendrée par le Covid-19. Selon le PDG de l’entreprise, cela crée des risques à long terme pour le programme de trésorerie d'entreprise, des risques qui devraient être traités de manière proactive.Saylor et les siens évitent également la détention de liquidité, car ils pensent que, ensemble, ces facteurs et d'autres pourraient bien avoir un effet de dépréciation très important sur la valeur réelle à long terme des monnaies fiduciaires et de nombreux autres types d'actifs conventionnels, y compris de nombreux actifs traditionnellement détenus dans le cadre des opérations de trésorerie des sociétés. Et si la valeur du Bitcoin venait à chuter brusquement, cela ne reviendrait-il pas à la même chose ? Cela dit, certains pensent que le Covid-19 pourrait entraîner une grande inflation.Selon Saylor, MicroStrategy a pris en compte tous ces points avant de choisir le Bitcoin. « En examinant diverses catégories d'actifs pour un investissement potentiel, l’entreprise a observé les propriétés distinctives du Bitcoin qui l'ont conduit à penser qu'investir dans la cryptocouronne offrirait non seulement une couverture raisonnable contre l'inflation, mais aussi la chance de faire un profit plus élevé que d'autres investissements », at-elle déclaré. Elle considère le Bitcoin comme l’or numérique et s’attend à ce que sa valeur croisse avec les progrès technologiques.Enfin, MicroStrategy estime que le monde entre dans un air qu’on peut appeler “The Virtual Wave”, une dématérialisation rapide des produits, services et processus rendue possible par les progrès technologiques et catalysée par cette pandémie. La société pense aussi que la transformation numérique s'est intensifiée en raison de l'évolution rapide des exigences du marché. Ces tendances amènent de nombreuses entreprises à repenser leurs offres, leurs opérations et leurs systèmes, ainsi que leurs bilans et leurs stratégies financières.Entre autres choses, le minage du Bitcoin est une activité vorace en énergie , une demande en énergie qui ne cesse d’augmenter chaque année. Selon une statistique publiée en 2019, l’empreinte carbone du Bitcoin est la même que celle de la Suisse et est supérieure à celle d’autres petits pays. Les entreprises devraient-elles investir dans ce type d’actifs ? La quantité d’énergie nécessaire au minage du Bitcoin augmente également avec son nombre d’utilisateurs. Si de grandes sociétés, à l’instar de MicroStrategy, devaient se lancer sur la même voie, cela constituerait un accélérateur important du changement climatique.Source : MicroStrategy Qu'en pensez-vous ?Selon vous, est-il opportun de faire cet investissement surtout que le bitcoin est au plus haut actuellement ?