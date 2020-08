Jeff Bezos crée la société Fellowship Ventures pour une stratégie de lutte contre le changement climatique Avec un capital de 10 milliards de dollars 28PARTAGES 5 0 En février passé, Jeff Bezos



Le changement climatique est une réalité et les vecteurs de cela se retrouvent dans tous les secteurs de l’activité de l’homme. L’industrie de la Tech participe grandement à ce changement, principalement en raison de la quantité considérable de gaz à effet de serre qu’elle produit tous les ans. Ses entreprises ont promis de passer aux énergies vertes pour réduire leur empreinte carbone et d’investir dans la lutte contre ce phénomène. Ainsi, bien qu’il entreprend des actions de philanthropie depuis toujours, Bezos vient de passer à la vitesse suivante.



Le natif d'Albuquerque a entamé la première phase de son calendrier Bezos Earth Fund, annoncé il y a six mois, en créant Fellowship Ventures LLC. Selon les archives publiques, cette société a déposé une demande de marque, avec l'autorisation signée de Bezos, pour le Bezos Earth Fund en juillet, une démarche qui laisse penser que la LLC sera la clé de ses projets, voire qu'elle dirigera carrément le programme caritatif. En fait, depuis son annonce en février, les détails du projet sont restés secrets et aucune idée sur la façon dont ses fonds seront dépensés n’a été abordée.





Les collaborateurs de Bezos ont également refusé de partager toute information sur ses dons pour la lutte contre le changement climatique, laissant plusieurs questions sans réponses. L’on se demande par exemple si une partie de ces 10 milliards de dollars sera utilisée pour faire des dons à des candidats politiques ou à des groupes de pression favorables à la science du climat. Sur quelle période Bezos donnera-t-il l'argent ? Et quel type d’informations ce dernier partagera-t-il avec les universitaires, les chercheurs et les journalistes sur la destination de l'argent ?



L’on estime que si Bezos prévoit d'utiliser cette LLC pour effectuer les dons, cela limiterait la transparence du Bezos Earth Fund, car les LLC ne sont pas obligés à déposer des documents fiscaux accessibles au public. Mais les choses pourraient se passer autrement aussi. Certains experts ont déclaré qu'il est possible, cependant, que cette société finisse simplement par posséder la marque au nom de “Bezos Earth Fund” et prête ensuite cette marque à une autre entité Bezos à créer qui pourrait être structurée de manière plus transparente, comme une fondation traditionnelle.



Toutefois, plusieurs critiques sur le projet font état de ce qu'il représente la pièce philanthropique la plus sérieuse jamais réalisée par les plus fortunés dans le monde. Ils ajoutent que cette initiative de Bezos devrait donner, dans les années à venir, un nouveau visage au monde de la philanthropie en ce qui concerne le changement climatique. Même après la divulgation de certains documents, aucun commentaire n’a été fait par les acteurs clés du Bezos Earth Fund. Cela dit, il semblerait que Bezos soit prêt à commencer la distribution des dons cet été.



Les réels attributs de Fellowship Ventures restent encore inconnus, mais il est probable qu’il travaille aussi sur d'autres projets pour le compte de Bezos. Tout de même, il faut garder à l’esprit que les milliardaires, et surtout les milliardaires de la tranche de Bezos, qui approche une valeur nette de 200 milliards de dollars, supervisent de vastes empires pour gérer leurs affaires personnelles et leurs bureaux familiaux. Ils mettent en place de nouvelles LLC pour exécuter une transaction immobilière particulière, par exemple, ou pour gérer le travail d'un nouvel entrepreneur.



Fellowship Ventures serait-il un écran de fumée qui cache d’autres ambitions de Jeff Bezos ? Bezos contrôle déjà des LLC qui l'aident à superviser ses activités caritatives existantes, notamment Zefram LLC, qui possède la marque déposée du Bezos Day One Fund, sa philanthropie de lutte contre le sans-abrisme et de soutien à l'éducation révélé en 2018. Enfin, certains dossiers obtenus par le média Recode montrent aussi que Fellowship Ventures a été constitué en société dans l’État du Delaware, considéré comme le paradis fiscal interne des États-Unis, l'été dernier.



Bezos contrôle déjà des LLC qui l'aident à superviser ses activités caritatives existantes, notamment Zefram LLC, qui possède la marque déposée du Bezos Day One Fund, sa philanthropie de lutte contre le sans-abrisme et de soutien à l'éducation révélé en 2018. Enfin, certains dossiers obtenus par le média Recode montrent aussi que Fellowship Ventures a été constitué en société dans l'État du Delaware, considéré comme le paradis fiscal interne des États-Unis, l'été dernier. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Ryu2000 Envoyé par Bref l'économie et l'écologie sont antinomique.



L'économie, tels que vous l'entendez dans votre post, est un mot détourné de sa signification, réduit à des notions productivistes. Hors sa définition la plus englobante serait "Harmonie qui existe entre les différentes parties, les différentes qualités d’un corps organisé."



Je vous renvois aux dernières publication d'Alain Deneault pour approfondir le sujet (cf ytb par exemple)



Il parle même d'économie de l'écologie!



C'était le moment rien à voir.



Pour en revenir à la news, bof 10MM c'est insuffisant à transformer des sociétés dans leurs ensemble, et surtout, ça achète plein de choses, dont et surtout les politiciens par ailleurs, mais ça ne change pas les mentalités. 0 0 Je trouve l'utilisation du mot économie inappropriée, c'est la comptabilité de l'administration de nos modes de vie en outil de la performance qui pose un souci.L'économie, tels que vous l'entendez dans votre post, est un mot détourné de sa signification, réduit à des notions productivistes. Hors sa définition la plus englobante serait "Harmonie qui existe entre les différentes parties, les différentes qualités d’un corps organisé."Je vous renvois aux dernières publication d'Alain Deneault pour approfondir le sujet (cf ytb par exemple)Il parle même d'économie de l'écologie!C'était le momentPour en revenir à la news, bof 10MM c'est insuffisant à transformer des sociétés dans leurs ensemble, et surtout, ça achète plein de choses, dont et surtout les politiciens par ailleurs, mais ça ne change pas les mentalités.