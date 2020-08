Un lycéen de 17 ans a développé une application qui enregistre votre interaction avec la police lorsque vous êtes arrêté Et la partage à un proche ou sur les réseaux sociaux 0PARTAGES 2 0 En 2018, Apple a lancé une série de raccourcis Siri, dont l'un permettait aux utilisateurs d'enregistrer les interactions de la police, puis d'envoyer un message à un contact désigné lorsqu'ils étaient arrêtés avec des images à l'appui.



L'application, surnommée Police, a connu une augmentation de son utilisation alors que les États-Unis ont été le théâtre de manifestations généralisées contre la brutalité policière, l'abus de pouvoir des forces de l'ordre et le racisme systémique à la suite du meurtre par la police de George Floyd, un habitant de Minneapolis. La responsabilisation des forces de l'ordre est devenue une pièce maîtresse du débat national et la technologie pourrait y jouer un rôle majeur.



Cette mission a poussé un lycéen de 17 ans du New Jersey à créer une application qui non seulement enregistre plus facilement votre interaction avec la police lorsque vous êtes arrêté, mais est équipée pour partager instantanément les images sur les plateformes de médias sociaux, y compris Instagram et WhatsApp.



Aaditya Agrawal, étudiant à Livingston High School dans le New Jersey, a déclaré qu'il travaillait sur l'application, baptisée PulledOver, depuis un certain temps. Mais il s'est davantage concentré sur son développement au cours des derniers mois à la lumière du sentiment d'urgence renouvelé entourant le traitement des forces de l'ordre envers les Noirs américains.



Et il a également une motivation personnelle à voir l'application se concrétiser : Agrawal a déclaré qu'un de ses amis, qui est afro-américain, a récemment été arrêté apparemment sans raison. « Vous le voyez dans les actualités tout le temps, mais quand cela arrive à l'un de vos amis proches et qu'il vous dit ce qu'il a ressenti, alors vous en comprenez la signification », a déclaré Agrawal.



Voici comment l'application fonctionne : vous pouvez télécharger PulledOver dans le Google Play Store, et vous n'avez pas besoin de vous connecter ou de créer un compte pour utiliser l'application. Ajoutez simplement un contact d'urgence, et c'est tout.



« La dernière chose dont vous voulez vous soucier, c'est de savoir comment une application fonctionne lorsque vous êtes arrêté », a-t-il déclaré.





Si vous êtes arrêté, vous lancez l'application, qui vous mènera à l'application de caméra native de votre téléphone. Appuyez sur Enregistrer, puis lorsque vous avez terminé, vous serez automatiquement redirigé vers l'application PulledOver et vous aurez la possibilité de notifier votre contact d'urgence ou de le partager sur les réseaux sociaux.



Vous pouvez également partager les images avec d'autres utilisateurs de l'application PulledOver, une fonctionnalité qu'Agrawal a déclaré ne pas avoir encore vue.



« C'est presque comme une communauté où vous pouvez partager des vidéos - vous pouvez voir comment les autres sont traités », dit-il.



Agrawal a déclaré qu'un autre objectif de l'application est d'élever les « nombreux bons policiers également ». « Si vous partagez des vidéos sur de bons policiers et que vous les célébrez, nous espérons que cela inspirera les autres à devenir meilleurs également », a déclaré Agrawal.



L'application a été officiellement lancée le 20 juin, environ un mois après la mort de Floyd.



L'application compte actuellement plus de 1000 installations et son développeur a indiqué qu'il n'est pas passé par la publicité traditionnelle, mais a opté pour le bouche-à-oreille par l'intermédiaire de ses amis et de sa famille. L'application n'est actuellement disponible que pour les smartphones Android dans le Google Play Store, mais Agrawal a déclaré qu'il va la porter sur iOS d'ici la fin de l'année.



Il travaille également actuellement avec de grandes organisations impliquées dans le mouvement Black Lives Matter, comme Black Youth Project 100 (BYP100) et Campaign Zero, pour créer une application spécifiquement pour leurs communautés.



Mais Agrawal a déclaré qu'il hésitait à ce que le service soit étiqueté comme étant simplement un logiciel. « En réalité, je ne cherche pas à me lancer sur le marché des applications. C'est plutôt un outil pour les personnes qui peuvent utiliser quelque chose comme ça quand elles en ont le plus besoin ».



Source :



Et vous ?



