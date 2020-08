Un groupe de studios d'architecture critiquent le coût et le manque de développement de Revit, le logiciel conçu par Autodesk, La société américaine n'a pas tardé à leur répondre 0PARTAGES 4 0 Un groupe de studios d'architecture, dont l'Atelier Tissot, basé en France, a écrit une lettre ouverte « qui reflète le point de vue des clients sur Autodesk en 2020 », destinée à Andrew Anagnost, PDG de l'éditeur. Dans ce document, les signataires affirment que le « coût croissant » et le « manque de développement » de Revit, le logiciel conçu par la société américaine, nuisait à leurs activités. Autodesk n'a pas tardé à réagir. « Bien que nous ne soyons pas d'accord avec tout dans la lettre, nous nous engageons à écouter », a notamment indiqué une représentante de l'éditeur.





Les clients paient plus mais utilisent moins Revit, d'après le groupe



Revit est un logiciel de conception de bâtiment, qui permet de créer un modèle en 3D d'un ouvrage pour créer divers documents nécessaires à sa construction. Les signataires de la lettre ouverte, qui utilisent le logiciel, affirment rencontrer actuellement des difficultés qui impactent l'efficacité de leurs activités.



Dans la lettre ouverte, les studios déclarent :



« Le rapport d'évaluation comparative des pratiques agréées du RIBA (Royal Institute of British Architects) souligne l'augmentation du coût de possession des logiciels de conception dans le cadre de la croissance globale des coûts à laquelle est confrontée l'industrie de la conception. Même avant la pandémie de Covid-19, les coûts faisaient l'objet d'un examen approfondi et la valeur ajoutée des fournisseurs de logiciels est aujourd'hui remise en question comme jamais auparavant » ;



« C'est dans ce contexte qu'un certain nombre de pratiques, qui représentent une source de revenus pour Autodesk de plus de 22 millions de dollars au cours des 5 dernières années et des milliers d'utilisateurs, se sont réunies pour exprimer leurs préoccupations dans une enquête qui a été réalisée en juin 2020. Leurs préoccupations portent sur le coût croissant de la propriété et de l'exploitation du logiciel Revit d'Autodesk et, fondamentalement, sur son manque de développement » ;



« Entre 2015 et 2019, la plupart des pratiques ayant participé à l'enquête ont utilisé au moins cinq modèles de licence différents, allant des licences de produits individuelles aux suites, en passant par les collections et, aujourd'hui, en 2020, par les licences d'utilisateurs individuelles. Dans l'ensemble, les personnes interrogées ont vu les coûts augmenter jusqu'à 70 % et au-delà jusqu'à la fin de 2019 » ;



« Les pratiques seraient moins affectées par ces augmentations de coûts si elles étaient reflétées par des améliorations de la productivité et un programme de développement logiciel progressif » ;



« Alors qu'Autodesk Revit était autrefois le moteur de l'industrie pour un travail plus intelligent, elle se retrouve de plus en plus souvent confrontée à des contraintes et à des goulots d'étranglement. Les pratiques constatent qu'ils paient plus mais utilisent moins Revit en raison de ses contraintes ».



D'après les auteurs de la lettre ouverte, le manque de développement signifie que Revit ne peut pas gérer les fonctions requises, ce qui affecte la productivité. Ils notent également que :



« Chaque jour, les leaders de la conception numérique du monde entier se débattent avec des logiciels qui, à la base, ont vingt ans et qui sont incapables de tirer parti du potentiel de la puissance informatique et graphique multicœur conçu pour traiter dans les postes de travail réels et virtuels d'aujourd'hui » ;



« La productivité des projets dans les pratiques d'architecture et d'ingénierie est affectée quotidiennement en raison du manque d'évolutivité et de performance du produit, ce qui nécessite alors des solutions de contournement sophistiquées et spécifiques à la pratique » ;



« Autodesk a présenté une variété d'initiatives pour la prochaine génération d'outils pour remplacer Revit, mais n'a pas hiérarchisé les investissements et n'a pas communiqué la feuille de route pour la livraison d'une plateforme viable aux utilisateurs » ;



« Les pratiques impliquées dans cette initiative demandent d'Autodesk un plan d'action transparent, centré sur le client, non-conflictuel, innovant, progressif et réalisable ».



La réponse d'Autodesk



L'éditeur a indiqué qu'il n'est pas d'accord avec tout ce qui a été écrit dans la lettre, tout en promettant d'écouter les commentaires et de répondre le plus rapidement possible.



Dans un communiqué, Amy Bunszel, d'Autodesk a reconnu que l'éditeur avait « sous-investi dans la fonctionnalité de modélisation architecturale ces dernières années » et que la société « travaille à corriger cela ».



« Nous avons augmenté notre développement de produits pour mieux servir les clients de l'ingénierie et de la construction. Cela a nécessité plusieurs projets de plate-forme pour améliorer l'évolutivité et les performances afin de prendre en charge les détails de fabrication pour l'ingénierie qui ont également profité à toutes les disciplines. Le résultat de cela a été un ralentissement du développement des principales capacités de modélisation architecturale. Nous reconnaissons l'impact que cela a eu sur nos clients de conception architecturale et, à la fin de l'année dernière, nous avons augmenté nos investissements et nos ressources pour les capacités architecturales de Revit », précise-t-elle.



« Pour ce qui est de l'avenir, nous pensons que les méthodes de travail vont évoluer, de la modélisation directe d'aujourd'hui à la conception basée sur les résultats et pilotée par l'analyse (dont la conception générative dans Revit est une petite étape), en passant par la convergence de la fabrication et de la construction, et que les données doivent être déverrouillées des formats natifs et circuler plus facilement dans les produits Autodesk et non-Autodesk. Propulsé par le nuage, avec des expériences couvrant le bureau, le mobile et la réalité étendue, cet avenir semble bien différent d'une application de bureau avec des centaines de boutons dans le ruban. Au cours des prochaines versions majeures et ponctuelles, vous commencerez à voir des preuves de cette orientation, auxquelles vous pourrez réagir et donner votre avis », abonde la représentante.



Sources : Autodesk



Et vous ?



Partagez-vous l'avis de ces studios d'architecture ?

Que pensez-vous de la réponse d'Autodesk ?



Voir aussi :



Autodesk Maya et Qt : la version 2011 est la première à se baser sur Qt, uniquement pour le meilleur

Sortie de Qt 3D Studio 2.5, avec des courbes de Bézier pour la gestion des animations et une extension pour Autodesk Maya

[GC2013-Europe] Les outils Autodesk pour les développeurs mobiles et indépendants, découvrez Autodesk Maya 2014 LT et Autodesk GameWare

Les géants de la technologie et les agences gouvernementales s'engagent à utiliser leurs supercalculateurs pour lutter contre le Covid-19, par le biais du consortium Covid-19 HPC Un groupe de studios d'architecture, dont l'Atelier Tissot, basé en France, a écrit une lettre ouverte « qui reflète le point de vue des clients sur Autodesk en 2020 », destinée à Andrew Anagnost, PDG de l'éditeur. Dans ce document, les signataires affirment que le « coût croissant » et le « manque de développement » de Revit, le logiciel conçu par la société américaine, nuisait à leurs activités. Autodesk n'a pas tardé à réagir. « Bien que nous ne soyons pas d'accord avec tout dans la lettre, nous nous engageons à écouter », a notamment indiqué une représentante de l'éditeur.Revit est un logiciel de conception de bâtiment, qui permet de créer un modèle en 3D d'un ouvrage pour créer divers documents nécessaires à sa construction. Les signataires de la lettre ouverte, qui utilisent le logiciel, affirment rencontrer actuellement des difficultés qui impactent l'efficacité de leurs activités.Dans la lettre ouverte, les studios déclarent :« Le rapport d'évaluation comparative des pratiques agréées du RIBA (Royal Institute of British Architects) souligne l'augmentation du coût de possession des logiciels de conception dans le cadre de la croissance globale des coûts à laquelle est confrontée l'industrie de la conception. Même avant la pandémie de Covid-19, les coûts faisaient l'objet d'un examen approfondi et la valeur ajoutée des fournisseurs de logiciels est aujourd'hui remise en question comme jamais auparavant » ;« C'est dans ce contexte qu'un certain nombre de pratiques, qui représentent une source de revenus pour Autodesk de plus de 22 millions de dollars au cours des 5 dernières années et des milliers d'utilisateurs, se sont réunies pour exprimer leurs préoccupations dans une enquête qui a été réalisée en juin 2020. Leurs préoccupations portent sur le coût croissant de la propriété et de l'exploitation du logiciel Revit d'Autodesk et, fondamentalement, sur son manque de développement » ;« Entre 2015 et 2019, la plupart des pratiques ayant participé à l'enquête ont utilisé au moins cinq modèles de licence différents, allant des licences de produits individuelles aux suites, en passant par les collections et, aujourd'hui, en 2020, par les licences d'utilisateurs individuelles. Dans l'ensemble, les personnes interrogées ont vu les coûts augmenter jusqu'à 70 % et au-delà jusqu'à la fin de 2019 » ;« Les pratiques seraient moins affectées par ces augmentations de coûts si elles étaient reflétées par des améliorations de la productivité et un programme de développement logiciel progressif » ;« Alors qu'Autodesk Revit était autrefois le moteur de l'industrie pour un travail plus intelligent, elle se retrouve de plus en plus souvent confrontée à des contraintes et à des goulots d'étranglement. Les pratiques constatent qu'ils paient plus mais utilisent moins Revit en raison de ses contraintes ».D'après les auteurs de la lettre ouverte, le manque de développement signifie que Revit ne peut pas gérer les fonctions requises, ce qui affecte la productivité. Ils notent également que :« Chaque jour, les leaders de la conception numérique du monde entier se débattent avec des logiciels qui, à la base, ont vingt ans et qui sont incapables de tirer parti du potentiel de la puissance informatique et graphique multicœur conçu pour traiter dans les postes de travail réels et virtuels d'aujourd'hui » ;« La productivité des projets dans les pratiques d'architecture et d'ingénierie est affectée quotidiennement en raison du manque d'évolutivité et de performance du produit, ce qui nécessite alors des solutions de contournement sophistiquées et spécifiques à la pratique » ;« Autodesk a présenté une variété d'initiatives pour la prochaine génération d'outils pour remplacer Revit, mais n'a pas hiérarchisé les investissements et n'a pas communiqué la feuille de route pour la livraison d'une plateforme viable aux utilisateurs » ;« Les pratiques impliquées dans cette initiative demandent d'Autodesk un plan d'action transparent, centré sur le client, non-conflictuel, innovant, progressif et réalisable ».L'éditeur a indiqué qu'il n'est pas d'accord avec tout ce qui a été écrit dans la lettre, tout en promettant d'écouter les commentaires et de répondre le plus rapidement possible.Dans un communiqué, Amy Bunszel, d'Autodesk a reconnu que l'éditeur avait « sous-investi dans la fonctionnalité de modélisation architecturale ces dernières années » et que la société « travaille à corriger cela ».« Nous avons augmenté notre développement de produits pour mieux servir les clients de l'ingénierie et de la construction. Cela a nécessité plusieurs projets de plate-forme pour améliorer l'évolutivité et les performances afin de prendre en charge les détails de fabrication pour l'ingénierie qui ont également profité à toutes les disciplines. Le résultat de cela a été un ralentissement du développement des principales capacités de modélisation architecturale. Nous reconnaissons l'impact que cela a eu sur nos clients de conception architecturale et, à la fin de l'année dernière, nous avons augmenté nos investissements et nos ressources pour les capacités architecturales de Revit », précise-t-elle.« Pour ce qui est de l'avenir, nous pensons que les méthodes de travail vont évoluer, de la modélisation directe d'aujourd'hui à la conception basée sur les résultats et pilotée par l'analyse (dont la conception générative dans Revit est une petite étape), en passant par la convergence de la fabrication et de la construction, et que les données doivent être déverrouillées des formats natifs et circuler plus facilement dans les produits Autodesk et non-Autodesk. Propulsé par le nuage, avec des expériences couvrant le bureau, le mobile et la réalité étendue, cet avenir semble bien différent d'une application de bureau avec des centaines de boutons dans le ruban. Au cours des prochaines versions majeures et ponctuelles, vous commencerez à voir des preuves de cette orientation, auxquelles vous pourrez réagir et donner votre avis », abonde la représentante.Sources : Lettre ouverte du groupe de studios d'architecture Partagez-vous l'avis de ces studios d'architecture ?Que pensez-vous de la réponse d'Autodesk ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème