Après l’avoir acquis pour 32 milliards de dollars en 2016 , le groupe japonais SoftBank serait désormais sur le point de se séparer d’ARM Ltd., l’un des plus grands fabricants de microprocesseurs d'architecture 32 bits et d'architecture 64 bits de type RISC dans le monde. C’est ce qu’annonce un nouveau rapport de Bloomberg Technology paru cette semaine. Selon le magazine américain, cette vente suscite l'intérêt de Nvidia Corp. pour ce qui pourrait devenir le plus gros contrat de semi-conducteurs de tous les temps, mais pas du tout celui d’Apple.Arm Ltd, a été fondée sous la forme d'une coentreprise par Acorn Computers, Apple et VLSI Technology. ARM une entreprise britannique spécialisée dans la conception de processeurs d'architecture 32 bits et d'architecture 64 bits de type RISC. Elle développe également un grand nombre de blocs de propriété intellectuelle (IP). Il est désormais présent dans le monde entier et son siège historique se situe à Cambridge. Depuis son rachat en 2016, le concepteur de puces est l'une des participations les plus prisées du géant japonais SoftBank Group Corp.En 2016, SoftBank a décrit ARM comme son bien le plus précieux, le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, le décrivant comme “le centre du centre de SoftBank”. À l'ère du coronavirus, SoftBank a été durement touchée par les évaluations de Uber et WeWork, ainsi que par la faillite de OneWeb, et elle est maintenant prête à vendre ARM pour lever des fonds. Bloomberg a interrogé des personnes proches du dossier, restées sous anonymat, et a établi un rapport sur qui était intéressé par l’offre ou pas. Ce rapport met en évidence les positions d’Apple et de Nvidia.Concernant cette nouvelle mise en vente, Bloomberg Technology a rapporté que, selon les personnes proches du dossier, Nvidia semble être celui qui est le plus intéressé pour racheter ARM. Selon le média, Nvidia, le plus grand fabricant de puces graphiques du monde, a fait une approche ces dernières semaines au sujet d'un accord potentiel pour ARM. SoftBank a en effet étudié les possibilités de se retirer d'une partie ou de la totalité de sa participation dans l'entreprise. Toutefois, d'autres soumissionnaires potentiels pourraient également émerger, selon ces personnes.L'intérêt de Nvidia pourrait ne pas mener à un accord, et SoftBank pourrait choisir d’inscrire l'entreprise en bourse. ARM Ltd. pourrait valoir environ 44 milliards de dollars si la société fait une introduction en bourse l'année prochaine. Par ailleurs, en se référant à une analyse de New Street Research LLP, une plateforme de recherche indépendante qui est axée sur le secteur des télécommunications et le domaine de la technologie, cette valorisation pourrait atteindre 68 milliards de dollars d'ici 2025. SoftBank étudierait encore la meilleure façon de procéder.Les actions de Nvidia ont été multipliées par plus de vingt au cours des cinq dernières années, ce qui lui confère une valeur marchande de 257 milliards de dollars à la clôture de ce mercredi. La société, qui est basée à Santa Clara, dans l’État de Californie, a étendu sa domination sur les puces graphiques utilisées par les joueurs à de nouveaux domaines tels que le traitement de l'intelligence artificielle dans les centres de données. Elle a également pris pied dans le marché naissant des systèmes qui permettent de faire fonctionner les voitures autonomes.Il faut noter que les processeurs ARM sont les plus populaires sur le marché de l'embarqué, des smartphones et des tablettes. Nvidia Corp. est titulaire d'une licence ARM, mais elle n'est pas un concurrent majeur dans le secteur des smartphones. Concernant SoftBank et Apple, Bloomberg a rapporté que les deux sociétés ont eu des discussions préliminaires, mais Apple ne prévoit pas de poursuivre une offre. L'opération de licence d'ARM s'inscrirait mal dans le modèle commercial d'Apple, axé sur le matériel. Il pourrait aussi y avoir des problèmes de réglementation.En effet, la technologie d'ARM est à la base des puces dans tous les appareils d'Apple Inc . Elle devient de plus en plus précieuse à mesure que l'entreprise fait pression pour que son architecture soit utilisée dans des voitures plus intelligentes, des centres de données et des équipements de réseau. Cependant, Bloomberg a ajouté que certains problèmes pourraient survenir si Apple possédait un licencié clé qui fournit tant de rivaux. La situation d'Apple est presque la même pour la plupart des entreprises qui sont attachées à ARM (ou possèdent une licence ARM).Selon le média, ARM est si répandu que l'acheter sera un cauchemar réglementaire, et même les régulateurs les plus indulgents du monde doivent frémir à l'idée qu'un titulaire de licence ARM existant le rachète. Apple est célèbre pour avoir fait passer toute sa gamme de Mac d'Intel à des puces ARM maison, et elle a les moyens de racheter la société. Mais un gouvernement approuverait-il qu'Apple acquière autant de pouvoir sur l'écosystème Android ? D’autres entreprises ont également l’argent pour racheter, mais cette situation les empêche de se montrer.Par exemple, Qualcomm est une autre entreprise étroitement liée à ARM, mais elle est déjà une monopoliste reconnue dans de nombreux pays grâce à son pouvoir sur le marché des modems et des SoC ARM pour les smartphones. Google est aussi en mesure de racheter ARM, mais la société rend déjà les régulateurs nerveux grâce à son contrôle sur l'industrie des smartphones via Android. D’après Bloomberg, si personne ne lève le doigt pour racheter ARM, la seule issue qui s’offre à SoftBank pour résoudre ses problèmes est l’introduction en bourse d’ARM.Source : Bloomberg Qu'en pensez-vous ?