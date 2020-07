Torvalds : « j'espère que l'AVX-512 disparaîtra et qu'Intel commencera à régler de vrais problèmes Au lieu de créer des instructions pour ensuite créer des repères sur lesquels elles s'appuient » 0PARTAGES 5 0 Ce week-end, Linus Torvalds, le créateur du noyau Linux, a partagé sur une liste de diffusion son avis sur le jeu d’instructions AVX-512 d’Intel que l’on trouve sur certains de ces processeurs. Dans le commentaire qu’il a laissé, Torvalds espère que l'AVX-512 aura une mort douloureuse. Pour le père de Linux, le jeu d’instructions AVX-512 est seulement bénéfique pour le marché HPC et a de réels inconvénients. Selon lui, Intel devrait cesser de gaspiller ses ressources dans de nouveaux jeux d’instructions afin de se concentrer sur des choses qui importent vraiment.



Le fabricant de puces américain Intel a récemment annoncé que ses prochains processeurs Alder Lake ne seraient pas compatibles avec le jeu d’instruction AVX-512. L’annonce a fait réagir Torvalds qui n’a pas manqué d’exprimer ses opinions sur l’AVX-512. En effet, l’AVX-512 est un ensemble d'extensions 512 bits aux instructions SIMD (Advanced Vector Extensions) 256 bits pour l'architecture du jeu d'instructions x86 qui a été proposé par Intel il y a sept ans. La prise en charge de l'AVX-512 a fait ses débuts dans le processeur Intel Xeon Phi x200 (Knights Landing) en 2016.



L’AVX-512 a par la suite fait son chemin dans les autres offres du fabricant de puces, principalement Skylake-SP, Skylake-X, Cannon Lake et Cascade Lake. Actuellement, les processeurs Intel Cooper Lake et Ice Lake de la société prennent en charge certains sous-ensembles AVX-512. Selon la rumeur, Intel aurait confirmé que Tiger Lake exploiterait l’AVX-512 avant d’annoncer récemment que les prochains Alder Lake ne l’exploiteront pas. Pour Torvalds, tout ceci est inutile et qu'il espère qu'Intel va revenir aux fondamentaux et remettre son processus en marche.





« J'espère que l'AVX-512 mourra d'une mort douloureuse, et qu'Intel commencera à résoudre les vrais problèmes au lieu d'essayer de créer des instructions magiques pour ensuite créer des benchmarks sur lesquels ils pourront s'appuyer », a-t-il déclaré. Il souhaite également que le fabricant de puces se concentre davantage sur le code ordinaire, qui n'est pas HPC (high performance computing) ou tout autre cas particulier inutile. Selon ce que dit Torvalds, tout ceci rappelle l’époque où Intel dominait le marché de puces, mais que ses performances FP étaient nulles.



« Je l'ai déjà dit et je le répète : à l'époque de l'apogée du x86, quand Intel riait jusqu'à la banque et tuait toute sa concurrence, absolument tout le monde faisait mieux qu'Intel en ce qui concerne les charges FP (floating point). Les performances FP d'Intel étaient nulles (relativement parlant), et cela n'avait pas d'importance parce qu’en effet personne ne s'en souciait en dehors des benchmarks. Il en va de même pour l'AVX-512 aujourd'hui et à l'avenir. Oui, on peut trouver des choses qui comptent. Non, ces choses ne vendent pas des machines dans l'ensemble », a-t-il déclaré.



Linus Torvalds estime que l’AVX-512 a de réels inconvénients et qu’il préférerait que le budget que l’entreprise alloue aux transistors soit utilisé pour d'autres choses beaucoup plus pertinentes, même si c’est toujours FP mathématique (dans le GPU, plutôt que dans l'AVX-512). À défaut, il veut qu’on lui donne simplement plus de cœurs (avec de bonnes performances en mono thread, mais sans les déchets comme l'AVX-512) comme l'a fait AMD. À ce titre, rappelons qu’il est récemment passé d’un processeur Intel à un processeur AMD Threadripper.



Torvalds a indiqué qu’avec ce processeur, ses tests « allmodconfig » sont trois fois plus rapides qu’auparavant. Toujours par rapport à l’AVX-512, il a déclaré qu’il veut que ses limites de puissance soient atteintes avec un code entier normal, et non avec un virus de puissance AVX-512 qui supprime la fréquence maximale (parce que les gens ont fini par l'utiliser pour memcpy !) et qui supprime aussi les coeurs (parce que ces unités de déchets inutiles prennent de la place). Pour finir, Linus Torvalds a déclaré qu’il pense que l’AVX-512 est la mauvaise chose à faire.



« Oui, oui, je suis partial. Je désapprouve absolument les benchmarks de FP et je réalise que d'autres personnes s'en soucient profondément. Je pense simplement que l'AVX-512 est précisément la mauvaise chose à faire. C'est l’une de mes bêtes noires. C'est un bon exemple de ce qu'Intel a fait de mal, en partie en augmentant simplement la fragmentation du marché », a-t-il déclaré. « Arrêtez avec les cas spéciaux et faites en sorte que tous les produits communs auxquels tout le monde tient fonctionnent aussi bien que vous le pouvez. Ensuite, faites un FPU qui est à peine assez bon sur le côté, et les gens seront heureux. L'AVX2 est bien plus que suffisant. Oui je suis grincheux », a-t-il poursuivi.



