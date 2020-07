L'index TIOBE a mis à jour son classement pour le mois de juillet 2020 et note que le langage de programmation statistique R a établi un nouveau record en passant de la position 9 à la position 8 ce mois-ci. Il y a quelque temps, Python semblait avoir gagné la bataille de la programmation statistique, mais la popularité de R continue d'augmenter dans le sillage de Python, selon TIOBE. Rappelons que le Programming Community Index de TIOBE mesure la popularité des langages de programmation et fait un rapport chaque mois. Le principal critère retenu par cet indice est le nombre de pages web retournées par un moteur de recherche lorsqu'on lui soumet le nom du langage de programmation.Pour TIOBE, Il existe deux tendances qui pourraient jouer en faveur du langage R. Premièrement, l'époque des langages statistiques commerciaux et des packages tels que SAS, Stata et SPSS est révolue. Les universités et les instituts de recherche adoptent Python et R pour leurs analyses statistiques. Deuxièmement, de nombreuses analyses statistiques et études de données doivent être effectuées pour trouver un vaccin contre le COVID-19. En conséquence, les langages de programmation statistique faciles à apprendre et à utiliser gagnent en popularité maintenant.Globalement, on note aussi que Rust est passé de la 20position à la 18. Kotlin, le langage de programmation orienté objet et fonctionnel de JetBrains passe de la 30à la 27place et Delphi / Object Pascal de la 22à la 30. Déjà en 2017, le langage R a fait un bond intéressant , en termes de rangs dans l’Index TIOBE en passant de la 16place à la 8. Ce mois, R est encore remonté à la 8place, juste derrière JavaScript. En mai dernier, lorsque R est sorti du top 20 pour la première fois en trois ans, Tiobe a émis l'hypothèse que le langage pourrait être victime d'une consolidation dans la programmation statistique, avec plus de développeurs dans le domaine gravitant vers Python.L'analyste développeur RedMonk estime que R ne sera jamais un langage parmi les 10 premiers en raison de son public spécialisé. Cependant, il a noté récemment que R illustre la « popularité remarquable d'un langage dont l'usage est limité à toutes fins utiles à un seul domaine - ceux qui travaillent avec des données et les exploitent ». Outre le déplacement vers le haut de R, l'indice de juillet de Tiobe ne montre pas beaucoup de mouvement dans la popularité des langages les plus populaires. Les 10 premiers sont C, Java, Python, C ++, C#, Visual Basic, JavaScript, R, PHP et Swift.Les plus grands gagnants de popularité entre juillet 2019 et juillet 2020 sont Go, qui est passé de la 16e à la 12e place, Perl, passant du n° 19 au n° 14, Scratch, passant du n° 30 au n° 17, Rust, du n° 33 au n° 18, et PL / SQL, qui est passé du n ° 23 au n° 19. Ruby a chuté le plus, passant de la 11e à la 16e place, tandis que SQL, MATLAB et Assembly Language ont également perdu quelque place dans la liste.Le 15 avril dernier, Developpez.com présentait une étude complète annuelle sur les langages les plus demandés, et les salaires proposés, basée sur les offres d'emploi postées sur le Portail Emploi de Developpez.com. Cette étude fait suite à trois ans d'études du même genre réalisées au fur et à mesure des années ; celle-ci se base donc sur les données de l'année 2019, antérieure à la pandémie. Voici pour commencer la popularité des différents langages dans les 20 000 offres d'emploi postées en 2019 sur Developpez.com :Ainsi que l'évolution de la popularité des différents langages de 2013 à 2019 des langages les plus populaires :Il faut noter que l'index TIOBE n'est pas très apprécié par les internautes. Ils remettent en cause l'efficacité de la méthodologie employée par TIOBE pour faire son classement. Certains disent qu'il classe les langages de programmation en fonction de l'efficacité des moteurs de recherche et que cela ne représente en aucun cas la popularité d'un langage. Pour eux, l'hypothèse d'un bon référencement n'indique pas la pertinence. Un autre pose alors la question de savoir comment mesurer la popularité d'un langage.Est-ce par lignes de code existant dans le monde entier ? Ou par le nombre de messages StackOverflow marqués ? Ou par le nombre d'offres d'emploi pour le langage ? Ou encore par le nombre d'étoiles GitHub ? Ou par vote classé de tous les programmeurs du monde ? Ou par concours de code de style Battle Royale où chaque langage présente son champion pour faire face à la tâche de mettre en place une blockchain cloud de microservices en tant que service ?Source : TIOBE Que pensez-vous du classement TIOBE de ce mois ?Selon vous, R parviendra-t-il à dépasser Python pour la programmation statistique ?